RECENZE: Přijměte pozvání, deskovka Pán prstenů zabaví na desítky hodin

Pán prstenů: Putování po Středozemi je desková hra, která je na našem trhu už více než rok. Díky vydavatelství ADC Blackfire Entertainment je kompletně v češtině, takže si ji stoprocentně užijí i ti jazykově méně zdatní. Jde o klasickou kooperativní záležitost určenou až pěti hráčům, respektive pěti hrdinům, kteří se následně vměstnají na herní plán. Celé dobrodružství lze hrát i sólo, když se všech hrdinů zhostí jediný hráč.

Samozřejmě, že prvek „lidské interakce“ sem vnáší něco navíc, takže je doporučeníhodné hrát to aspoň ve dvou lidech. Dostačuje, když se každý ujme aspoň jednoho vybraného hrdiny. Vzájemná spolupráce a součinnost totiž celkový prožitek významně umocní.

Dlužno ještě zmínit, že veškeré aktivity nepřátel (a nejenom ty) namísto živého „pána jeskyně“ řídí a usměrňuje gratis aplikace, kterou je potřeba si stáhnout do počítače/telefonu/tabletu a která je samozřejmě také v češtině, aby se to dobře rýmovalo.

Základní kampaň Kosti Arnoru

Kampaň Kosti Arnoru je součástí základní krabice, tedy zde představeného boxu Pán prstenů: Putování po Středozemi. Najdete tu čtveřici dobře známých hrdinů – Aragorna, Legolase, Gimliho a Bilba – a dvě hrdinky Beravor a Elenu. Na výběr budete mít též z několika různých zbraní a především povolání (rolí), uvedené pak lze různě kombinovat. Stopař, lovec nebo snad lupič... dáte mu následně do ruky meč, či dýku? Luk, či hůl? Je zkrátka na vás, jak se rozhodnete.

Příběh, do něhož s vybranou družinou nakročíte, začíná vcelku banálně, a to podivnými krádežemi porůznu po Eriadoru. Sledování stop vás velmi brzy konfrontuje s početnými zástupy skřetů a goblinů. Budou tu však s vámi bojovat také „ničemové“ (lidská cháska), u nichž bych s dovolením parafrázoval legendárního draka Šmaka – mordýři a přátelé skřetů.

Třebaže postupujete veskrze lineární cestou, rozhodně se nebudete nudit. Navštívíte rozvaliny města Fornost, kde v ruinách pátráte po mocném artefaktu. Hledáte únikovou cestu z údolí obleženém skřetí armádou. Sháníte materiál pro stavbu voru a následnou plavbu přes Brandyvínu... Naštěstí při tom všem nebudete ve svém úsilí zcela osamoceni. Pomocnou ruku vám poskytne tajemná Jezerní paní. A především hraničáři, po jejichž boku budete ve finále čelit té vůbec největší výzvě, co by mohla změnit osud Středozemě.

S přibývajícími hodinami a zvyšujícími se zkušenostmi vstupují na scénu silnější oponenti. Jako nesmírně agilní vrrci a nebezpečné přízraky, budící strach i v těch nejstatečnějších srdcích. K tomu všemu má hlavní antagonista připraveno několik dalších es v rukávu, počítaje v to hrozivého zlobra Uluka. Všichni zúčastnění jsou přitom reprezentováni opravdu pěknými miniaturami, což hře dodává na atmosféře.

Desková hra Pán prstenů

Tu dále umocňují další maličkosti. Jak se před vámi postupně otevírá mapa té které mise, aplikace jasně definuje, jaký mapový dílek a kam přesně umístit, vždy následuje ještě stručný popis místa. Jako že jste se právě ocitli v údolí, kde mezi kamennými sloupy divoce protéká řeka. Pohled na grafické vyobrazení daného kousku mapy následně potvrzuje vše výše řečené a zlepšuje jakousi sounáležitost se hrou.

Vedle častého bojování s nohsledy temnoty plníte průběžně i různé (vesměs tedy generické) úkoly a rozmlouváte s obyvateli dané oblasti, například s duchy z Anúminasu, bývalého hlavního města Arnoru. Nebo jednu velice specifickou misi, kde v hospodě jenom na základě dialogu s tamním osazenstvem hledáte zrádného špeha. Oba tyto „konverzační“ scénáře (duchové a hospoda) se přitom odehrávají na speciální, předem připravené a otevřené obdélníkové mapě, jež nabízí i odlišnou formu herní interakce a ve výsledku tak příjemně oživuje dění.

Úkoly, na něž narazíte na klasické, postupně se otevírající velké mapě, mají velice široký rámec. Především máte vždy povědomí, co vás asi čeká. Na mapový dílek se díky pobídce v aplikaci umístí speciální žeton interakce, přičemž v aplikaci si můžete kdykoliv připomenout, oč se vlastně jedná. Každopádně jdete do téhle akce se značně nejistým výsledkem: Lze tu na jednu stranu získat cenný artefakt, jednorázové posílení nebo vítané zkušenosti. Stejně tak dobře jste se ale mohli namáhat úplně zbytečně.

Můžete zkusit v lese pomoci dřevorubcům v jejich namáhavém úsilí. Partě trpaslíků, kteří byli skřety vyhnáni ze svého dolu. Zraněnému medvědáři, budícímu dojem Kožoměnce (hlavně neříkejte kožišník!), postrádajícímu svá medvíďata. Stejně tak můžete narazit na prastarou mohylu k prozkoumání, ostatky pradávné bitvy či zatoulané domácí zvíře, které následně odvedete ke šťastnému farmáři či pastevci.

Kosti Armoru měly prvotně pouze dvě obtížnosti, avšak z popudu herní obce tvůrci nakonec přidali ještě jednu (mód Dobrodružství), tu úplně nejsnazší. Vzato kolem a dokola je tato volba možná více než doporučeníhodná – pro klidný začátek a osahání si a plné pochopení herních mechanismů. V tomto kontextu by totiž bylo dobré zmínit funkci autosave. Případné selhání ve většině misí sice ještě neznamená konec hry, ale každé byť i dílčí pochybení komplikuje vaše další úsilí.

Rozšíření Stínové cesty

První fyzické rozšíření pro Pána prstenů nese podtitul Stínové cesty. Jde o zbrusu nový box, který se na našem trhu objevil v červenci tohoto roku. A je plný nových komponentů (především mapové dílky a miniatury) a nápadů. Stínové cesty jsou opět kompletně počeštěné a nabízejí novou kampaň odehrávající se částečně v dolech Morie a hlavně v Temném hvozdu. Což ve výsledku znamená, že na mapě bude hodně pavouků, takže pozor, s kým budete chtít hrát.

Stínové cesty jsou pochopitelně úzce provázané se základním boxem a naopak. Budete-li si tedy chtít znovu zahrát výše představenou kampaň Kosti Arnoru, dočkáte se v ní všech nových věcí z tohoto rozšíření. Především tedy nových druhů nepřátel. A je-li řeč právě o nich, vyjma dalších skřetů jsou zde k vidění nezastavitelní stínoví bojovníci (kostlivci ve zbroji), pavouci, jeskynní obři a hodně unikátní bezejmenní červi, přesunující se ke svému cíli pod zemí. Pomyslnou třešničkou na dortu je samotný Balrog, s nímž naštěstí budete mít tu čest jen a pouze v hlubokých dolech Morie.

Doprovodná aplikace k deskové hře Pán prstenů

Stínové cesty disponují pěticí nových hrdinů. Staré známé tváře zastupují Gandalf, Balin, Arwen a Dís. Navrch je zde fiktivní Eleanor. U Dís stojí za připomenutí zajímavost, že jde o jedinou pojmenovanou trpaslici z knižního Pána prstenů (je matkou Filiho a Kiliho). U Gandalfa pak, že je samozřejmě zcela unikátní postavou a i díky doporučenému povolání jde tak trochu vlastní cestou. Nových povolání (rolí) je přitom také pět (například kovář nebo cestovatel). A k tomu si připočtěte ještě nové vybavení, respektive zbraně. Vše přitom lze libovolně kombinovat se základní krabicí, čímž rázem vznikají opravdu bohaté možnosti, kterak poskládat vaši družinu.

Se Stínovými cestami se navyšuje množina generických úkolů, na které na svém putování narazíte. Ale hlavně, v rámci téhle kampaně máte ze začátku na výběr ze tří cest, jakými se chcete vydat. Třebaže je nakonec budete muset absolvovat všechny, vámi vybrané pořadí ovlivní vaše další kroky. Kroky, co budou na některých místech opravdu obtížné. Ať již budou na vině lepkavé pavučiny nebo terén, co vás zpomalí, či zcela adrenalinová mise, při které v Morii prcháte bortícím se tunelem.

Třebaže je zdejší kampaň o něco kratší než Kosti Arnoru, má tím pádem zase o něco lepší tempo a hlavně náboj. Je zde mnohem více otevřených (výše zmiňovaných obdélníkových) map, znamenajících také kratší časové vytížení.

Nač se těšit? V jeskynním komplexu Morie potřebujete nalézt klíčové indicie pro otevření hlavních únikových dveří. V Temném hvozdu se zase snažíte ukrýt a odpočinout si v Rhosgobelu (nápověda: Radagast hnědý), k čemuž je třeba přesvědčit jeho zvířecí strážce, aby vás vpustili dovnitř. A nebo je po vás vyžadováno zachránit elfskou hlídku, kterou napadli pavouci a kterou musíte zavčasu osvobodit ze zámotků. Znovu vás čeká nesmírně náročný finální střet, jehož výsledek přitom bude mít zcela zásadní dopad na elfskou říši krále Thranduila.

Desková hra Pán prstenů

A do toho originální pravidlo operující s motivem zkaženosti, kterou v průběhu kampaně hrdinové „získávají“. Především na základě jejich jednání a počínání, což může někde znamenat zajímavý benefit, ale podobně jako u Prstenu moci to s sebou nese neodvratitelné prokletí.

Cesta jde pořád dál a dál

Každopádně jak jednou začnete, není již návratu. Co je tím myšleno? Vyberete si hrdiny, zbraně a příslušná povolání a začnete hrát danou kampaň. Jak postupujete hrou a získáváte zkušenosti, vylepšujete si zbraně a vybavení a v rámci každého povolání se vám zpřístupní další možnosti a dispozice. Nicméně nelze se již vrátit do mise, která se vám případně nepovedla. Nelze vyměnit zbraně, které jste si eventuálně nevhodně zvolili. Ani obměňovat hrdiny nebo snad navýšit/snížit jejich počet. Zkrátka a dobře na téhle cestě jdete stále vpřed tak, jak jste se na ni na začátku postavili.

Aplikace vám při tomto putování významně ulehčuje život. Při stavbě každé mise jasně definuje, co kde bude, jaký mapový dílek kam zasadíte a jaký žeton interakce umístíte, kde se objeví jaký a jak silný typ nepřítele, kterým směrem se po mapě přesune a s kým chce primárně bojovat. Aplikace vám napomáhá při přestupu hrdinů na další úroveň a uchovává všechny klíčové informace z kampaně, prostě je to velice komfortní nástroj, díky němuž ušetříte spoustu času.

Sluší se na tomto místě zmínit, že mise, kde se vám mapa postupně otevírá, jsou pokaždé trochu jinačí. Třebaže hlavní úkol bude vždy identický, při opakování kampaně se tomu bude dít na zcela jinak postavených mapách s odlišnými cestami a mnohdy i jiným složením nepřátel. Což významně vylepšuje znovuhratelnost. Stejně jako dříve zmiňovaný výběr členů družiny spolu s volbou jejich povolání (rolí).

Každé povolání (role) má více či méně unikátní balíček karet, s nímž tu následně pracujete. Všechny vaše aktivity, respektive úspěch v nich, definují právě vaše karty! Pokud narazíte na žeton interakce a s ním spojené prozkoumání, zpravidla musíte podstoupit test. Pokud chcete bojovat, opět je to test. Vždycky je to test na některý z pěti hlavních atributů každého hrdiny – moc, moudrost, hbitost, duch, důvtip.

Číslovka u každého atributu určuje, kolik karet lze při daném testu vytáhnout z vašeho vlastního balíčku. Samozřejmě, čím více karet využijete, tím větší je šance na celkový úspěch. Čili zcela zapomeňte na nějaké házení kostkou. Zde je to o tom, jak dobře si nachystáte vlastní balíček karet, potažmo jak promyšlená bude synergie mezi jednotlivými hrdiny v družině a jejich povoláními.

Jelikož má každý hrdina dány do vínku dvě akce na kolo, využitelné pro pohyb po mapě, interakci či boj, musíte pečlivě zvážit efektivitu vašeho počínání. Zkusíte se přesunout k žetonu interakce naznačujícímu, že na daném místě uvázl povoz a je potřeba mu pomoci? Zřejmě to bude test na atribut moci, kde je velká šance na úspěch a s tím související benefit. Nebo se raději nebudete vzdalovat od ostatních, protože družinu čeká boj s blížícím se nepřítelem, představujícím skutečnou hrozbu? K tomu všemu je tu na vás neustále vyvíjený časový tlak, neboť máte neúprosný limit pro váš úspěch v každé misi.

Nečekejte přesýpací hodiny, jako je tomu kupříkladu ve Space Hulku, zdejší počítání času má výrazně poklidnější rámec. Leč to vůbec nic nemění na skutečnosti, že musíte pečlivě plánovat a zvažovat, co si vlastně můžete dovolit. Nepřátelé tu jsou především z důvodu, aby vás zpomalili, zdrželi váš postup a samozřejmě, aby vám to celé jaksepatří znepříjemnili. Třeba tím, že jsou imunní vůči některým typům útoku, že se rádi houfují ve skupinách, které eliminovat zabere zhusta více času a úsilí, atd.

Slovo závěrem

Deskovka Pán prstenů: Putování po Středozemi spolu s rozšířením Stínové cesty představuje desítky hodin opravdu dobré zábavy. Podpořené výborným dílenským zpracováním, dobře uchopeným tématem, přitažlivým kooperativním rámcem s možností sólo režimu a v neposlední řadě chytrou aplikací pro komfortnější hraní. S ohledem na skutečnost, že se napřesrok chystá minimálně jedno další velké rozšíření, lze na cestu tímhle dobrodružstvím srdečně pozvat i vás!