Hotel Inferno je naprostý masakr. Slabší povahy a děti, raději neklikejte

Varování: Článek obsahuje menší spoilery. Ale vzhledem k tomu, že příběh série Hotel Inferno je jednoduchý jako prvok, je to úplně jedno. Na tyto obludné filmy by se rozhodně neměl dívat nikdo, kdo ještě nedosáhl dospělosti.

O významu legendární FPS Doom nemá cenu dlouho polemizovat. Žánru stříleček snímaných z pohledu první osoby se po ní ostatně začalo přezdívat doomovky. Doom nejenom že naprosto zásadně ovlivnil svět videoher. Vliv střílečky z roku 1993 a mnoha jejích pokračování zasáhl i filmaře. Tím ale nemyslíme vznik béčkové filmové adaptace s Karlem Urbanem a The Rockem v hlavních rolích ani otřes jménem Doom: Annihilation. Na mysli máme díla, která nemají s touto videohrou oficiálně nic společného, přesto nelze přehlédnout, jak moc se jí inspirovala.

Jedním z nejznámějších videoherních filmů nezaložených na žádné gamese je populární Hardcore Henry ruského režiséra Ilji Najšullera. Tento snímek z roku 2015 je totiž v podstatě FPS ve filmové podobě. Je skvělý, a proto se na něj určitě podívejte. Ještě dřív, konkrétně o dva roky, však vznikl o poznání krvavější a také víc amatérský počin jménem Hotel Inferno. Jak tagline italského snímku režiséra Giulia De Santiho láká, je to první splatter film natočený z pohledu první osoby.

Střeva sem a bulvy tam

A co že je to ten splatter? Inu, jde o tu nejbrutálnější, nejkrvavější a nejnechutnější formu hororu. Násilí v takovýchto filmech dosahuje extrémní až absurdní podoby. Vnitřnosti létají vzduchem, vydloubávají se oční bulvy a krev teče po hektolitrech. A takový je i Hotel Inferno, jehož první díl vypráví o mafiánovi Franku Zimosovi, který dostal nechutnou, ovšem výnosnou nabídku zavraždit pár v jednom z pokojů hotelu.

Zadání je dost specifické. Gangster si musí nasadit speciální brýle s kamerou, které snímají a živě vysílají to, co vidí. Vraždy navíc nesmí být obyčejné, ale hodně brutální, včetně vytahování orgánů z mrtvol. Frank brzy zjistí, že má dost a nic není tak, jak vypadá. Z lovce se stává kořist, kterou v hotelu nahánějí další mafiáni s úkolem Zimosu popravit. Někteří jsou dost prohnilí a vypadají jako zombie. Že se Frank potýká s nadpřirozenem, je nad nebe jasné. První díl Hotelu Inferno je podobný klasice Doom tak trochu. Je to krvavá střílečka s hnijícími nepřáteli, v níž se objeví démon a Frank se chopí i motorové pily. Ale jinak si jde originál víceméně svou cestou.

Přivítejte Cacodemona!

Tou je převedení FPS do formy filmu. Ale běda, jakmile dojde na pokračování. V něm skončí Zimosa v samotném pekle. Zmrzačená těla, pentagramy a ohyzdné výjevy se objevují na každém kroku. Stejně jako démoni. A že jich je! Frank se musí ohánět a k tomu řešit hlavolamy. Kdybychom psali recenzi na videohru, uvedli bychom, že jsou rébusy jednoduché. Vidíte!? Sledování krváku Hotel Inferno II: The Catedral of Pain z roku 2017 hodně připomíná hraní videohry. Jako nápověda tu dokonce slouží prokletá čarodějnice, která sype Frankovi tipy, jak se dostat dál. Obskurní prostředí pekla, ohyzdné kreatury i prastaré artefakty připomínají Doom ještě víc.

Hotel Inferno II Hotel Inferno II

Démoni jsou kapitolou samou pro sebe. Zrůda, co rodí a šlape na svá miminka, je ohyzdná stejně jako další perverznosti. Zčistajasna se navíc objeví Cacodemon. Inspirace legendární kreaturou z Dooma je obrovská. Ono vlastně nejde ani o inspiraci, toto je prachsprostá kopie, která ovšem kvůli svému lacinému zpracování rozesměje a hráče pobaví. Jen se podívejte: poletující hlava, jedno oko a ostny jsou na svém místě, toto je prostě ukradený Cacodemon. Italský mafián navíc do rukou vezme démonický rotační kulomet, což podobnost s Doomem jenom podtrhuje.

Třetí díl Hotel Inferno III: The Castle of Screams je nejnovější. Pochází totiž z letošního roku. De Santi na něm stejně jako v případě dvojky spolupracoval s Tizianou Machellou. Příběh pokračuje tam, kde skončil předchozí díl. Poté, co Frank Zimosa získal ohnivý element, musí se vydat po tom ledovém. Zní vám to jako úkol z videohry? Nám také. Opět jsme v pekle, kde sprostého mafiána naviguje čarodějnice, ze které zbylo téměř už jen torzo.

Zombie a démoni jsou na každém kroku a tentokrát na scénu dokvokají i kuřecí lidé. Jo, kokodák, čtete správně. Při konfliktu s nimi dojde asi na nejnechutnější scénu v celé sérii. Tedy nám z ní bylo fakt blivno. Nejvýraznějším herním prvkem je jednoznačně upgradovatelná brokovnice z lidského masa, kterou dostane Frank do rukou. Dobíjí se bolestí, ať už nepřátel, nebo protagonisty. Při sledování této zrůdnosti se prostě musí otrlý hráč bavit víc než obyčejný divák.

Hotel Inferno zkrátí čekání na další díl Doom

Série Hotel Inferno však v žádném případě není pro každého. Nedivili bychom se, kdyby pro většinu lidí šlo o úchylnou debilitu, na kterou se nejsou schopni koukat. Úroveň násilí je za hranou. Jenže o to jde. Sice jsme párkrát zkřivili ústa kvůli zobrazeným hnusům, ale jinak jsme se spíš smáli. Ostatně podívejte se na trailer.

Hotel Inferno III Hotel Inferno

Hotel Inferno od produkční společnosti Necrostorm (hahaha) je totiž nízkorozpočtová srágora ze své podstaty. Úroveň masek a speciálních efektů je mrzká. Zároveň má ale své úsměvné kouzlo. Sága se navíc viditelně opírá o herní postupy. Frankova násilná amputace ruky a její magická oprava připomíná scény z Resident Evil 7: Biohazard a Resident Evil Village.

Nejvíc ze všeho však legendy Doom, ze které si toho vzala hodně. Takže pokud jste si užili Doom Eternal i obě jeho DLC, můžete se pobavit u sledování těchto krváků do doby, než vyjde další díl. Pokud se vám Hotel Inferno zalíbí, můžete se těšit i na další pokračování. Z dostupných informací se natáčejí hned tři. Ale pozor! Možná si budete muset po zhlédnutí těchto filmů vykapat oči svěcenou vodou.

Hodnocení série Hotel Inferno: 666 %

Ne, kecáme, tak 60 %