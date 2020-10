ANKETA: Jak moc se těšíte na Cyberpunk 2077?

Petr Kárník - Těším se samozřejmě moc. Polský CD Projekt už na dokonalém Zaklínači 3 dokázal, že umí, a jsem stoprocentně přesvědčen, že ani tentokrát nešlápne vedle. A jelikož je u mě index natěšenosti na maximu, tak se vyhýbám jakýmkoliv článkům, videím, preview a jiným spoilerům a vše si šetřím až na samotné hraní. Kromě notoricky známých věcích typu obsazení Keanu Reevese o hře prakticky nic nevím, a tak to také zůstane až do samotného vydání. A to se blíží mílovými kroky.

Jakub Žežule - Cyberpunk je pro mě tak trochu záhada. Trilogie Zaklínače se řadí k mým vůbec nejoblíbenějším RPGčkům a o tom, že CD Projekt RED stvoří další prvotřídní hru vůbec nepochybuji. Přesto se při pohledu na Cyberpunk 2077 z nějakého důvodu nedokážu nadchnout, nebo – ještě lépe řečeno – vůbec nic necítím. Z fleku bych dokázal vyjmenovat minimálně 30 nevydaných her, které bych si zahrál raději (nebojte se, to neudělám).

Svůj podíl viny na tom má určitě i fakt, že v prezentovaných videích je dění přeplácané vrstvou křiklavého HUDu, což doufám ve hře půjde vypnout. Obecně mám také radši tituly, kde svoji postavu vidím, jinak je to pro mě taková mluvící kamera na kolečkách. Další věc je grafický styl. Na rozdíl od Deus Ex, který mi připadal artově krásný, u Cyberpunku mě z té nálože propagačních videí zaujal pouze poslední trailer s dopravními prostředky. Jinak opět platí suché: ,,I feel nothing.“ Je logické, že hra s názvem Cyberpunk bude neonově křiklavá a postavy budou mít spoustu implantátů a protéz, to provedení mě ale zatím nikterak nezaujalo. Také skutečnost, že jde o další gigantickou openworldovou hru, mě dnes už spíše odrazuje, byť studio nedávno přišlo s tím, že Cyberpunk bude kratší než Zaklínač 3, aby ho lidi zvládli dohrát. Jak říkám, přes toto všechno CD Projektu tak nějak pořád slepě věřím, ale Cyberpunk 2077 si pravděpodobně zahraji až někdy s velkým odstupem ve vylepšené verzi. Jestli vůbec.

Ondřej Martinů - Na Cyberpunk se už dlouho těším, a dávno jej mám předobjednaný. Byl jsem trochu v rozpacích, protože původním datem vydání mi trochu komplikoval plány. Mám v úmyslu hrát také Assassin’s Creed Valhalla, který měl vyjít o týden dřív. No a vzhledem k tomu, že poslední díly série Assassins’s Creed rozhodně zabírají déle než týden, tak se hry trochu překrývaly. Novým datem mi ale CD Projekt dal snad dostatek času.



I tak si ale myslím, že by asi bylo lepší, kdyby se nějakým způsobem podařilo hru vydat už v původních termínech, v dubnu nebo v září. To jsem měl na hru víc času, ale zase je pravdou, že moderní hardware, jako jsou konzole či nové grafické karty, by mě pak asi přinutil si ho stejně zahrát znovu, v lepší kvalitě.



Emanuel Svoboda - Miluji kyberpunkovou tematiku ve stylu Altered Carbon, Blade Runner nebo Upgrade, zbožňuji Keanu Reevese jako herce i člověka, ale Cyberpunk 2077 mě nechává naprosto chladným. Vůbec se na hru netěším, dosud mě ničím nezaujala a přemýšlím, že to málo času, které na hraní mám, věnuji na konci roku raději jinému titulu. Nové konzole už ostatně klepou na dveře.

P.S. Možná za mým chladným přístupem k Cyberpunku 2007 stojí Zaklínač 3: Divoký hon (neuvěřitelně masturbační název) od stejných tvůrců, který mě vůbec, ale vůbec nebavil. Raději bych uvítal nový díl mé oblíbené série Deus Ex.

Petr Zelený - Těším se opravdu hodně, jen mám strach, že mě svět Cyberpunku vtáhne natolik, že se mi do toho našeho nebude chtít zpátky. A to říkám jako někdo, kdo má pocit, že už viděl ve videoherním průmyslu všechno a jen tak něco ho nepřekvapí. Uvidíme, jestli výsledný produkt bude odpovídat té dlouhodobé masáži a hypu. A taky doufám, že si kvůli téhle gamese nebudu muset kupovat nový počítač.

Ondřej Zach - Těším se. Cyberpunk 2077 měl vyjít jen krátce po AC: Valhalle a Yakuze: Like a Dragon, na které si brousím zuby, nicméně mírný odklad Cyberpunku mi pomohl vyřešit dilema. S klidem si rozehraju Yakuzu a navážu Cyberpunkem, zatímco Valhalla asi chvíli počká.

Dan Jarocký - Už od oznámení hry si pečlivě vybírám informace a ukázky, které k sobě pustím. Očekávám v mnoha směrech unikátní herní zážitek, který bude těžké porovnat s ostatními dosud vydanými tituly. Spíše než těšení ve mně klíčí zvědavost. Asi vás nepřekvapí, že mě zajímá především příběh a jeho výprava. Na nespočet otázek si chci ale odpovědět až při samotném hraní.

Jan Srp - Za ty roky v herním průmyslu už jsem se naučil na nic se netěšit, ale tentokrát se mi to nedaří. Už od první předváděčky na E3 před třemi lety jsem se do hry zamiloval a hltám každou novou informaci. Přitom mě tolik opěvovaný Zaklínač 3 nijak extra neodpálil a mám pocit, že se hodně přeceňuje. Možná je to ale dáno mojí únavou z fantasy světů, které jsou si všechny navzájem až příliš podobné.

Na recenzování Cyberpunku se poctivě připravuji od začátku roku. Půjčil jsem si od společnosti Acer nadupaný počítač, abych si hru mohl užít naplno, a své okolí jsem připravil na to, že alespoň na týden zmizím ze světa. Vzhledem k neustálým odkaldům už mě ale stejně nikdo nebere vážně. Každopádně mě rozhodně nikdo z nedodržování karanténní izolace podezírat nemusí.