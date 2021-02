The Legend of Zelda slaví 35. výročí

V neděli 21. února 2021 tomu bylo přesně 35 let od vydání prvního dobrodružství The Legend of Zelda na Famicom v Japonsku. Hlavním hrdinou je Link, který se snaží zachránit princeznu Zeldu před Ganonen. Jak je na tom Zelda nyní?

Na Switch vyšel v březnu 2017 fantastický open-worldový díl Breath of the Wild, na jehož pokračování se pracuje. Povedl se i remake Zeldy: Link’s Awakening, který vyšel v září 2019 na Switch. Aktuálně se kromě Breath of The Wild 2 chystá The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, což je HD verze dílu původem z Wii. Ten vyjde v červenci.

O dalších plánech Nintenda si můžete přečíst na Bonuswebu zde.