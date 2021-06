Survival guide k Shadowlands: Chains of Domination je venku

Obsahová aktualizace 9.1 Chains of Domination pro MMORPG World of Warcraft: Shadowlands vychází 30. června. Navázán je na ni nový raid, nová oblast Korthia, the City of Secrets a mega-dungeon Tazavesh, the Veiled Market. Dále pak samozřejmě pokračování kampaně včetně létání a řada různých úprav u povolání. Více prozrazuje nová survival guide níže, kompletní seznam novinek a změn je pak k nalezení zde.