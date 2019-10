Rodiče si nelámou hlavu s bezpečím dětí, případů zneužití přibývá

Krajský soud od začátku roku řešil hned osm případů znásilnění, sexuálního zneužití či sexuálního nátlaku spáchaných na dětech.



„Vždycky mi dal víno a panáka. Řekl, ať to vypiji. Pak jsme šli do pokoje, kde zhasl, já ležela na zádech a on mi sahal na prsa a mezi nohy. Snažila jsem se bránit. Takhle to trvalo několik měsíců. Když jsem se bránila, tak mi držel ruce,“ popsala dívka, kterou zneužíval nevlastní otec.

Podobných případů, kdy dojde ke znásilnění nebo zneužití dítěte někým z rodiny, přibývá. V říjnu bude soud řešit další případ, ve kterém došlo ke zneužití nezletilého.

Známý sexuolog a soudní znalec Petr Weiss upozorňuje, že většinou k samotnému znásilnění nedojde. Případy, kdy pachateli hrozí až 12 let za mřížemi, spíš končí sexuálním zneužitím.

„Je velký rozdíl mezi sexuální deviací a sexuální delikvencí, i když to lidé nerozlišují. Zdaleka nejde o stejné množiny. Většina deviantů se nikdy nedopustí žádného sexuálního deliktu. Většina pachatelů, kteří se dopustí zneužití nebo znásilnění dítěte, nejsou deviantní. Jsou to lidé, kteří jsou jaksi šišatí jinak než sexuálně - osobnostně, sociálně nebo pod vlivem alkoholu,“ vysvětluje Weiss.

Ukázkovým případem je znásilnění nezletilé nevlastní dcery a pohlavní zneužití její kamarádky, kterého se měl podle žalobce dopustit čtyřiačtyřicetiletý M. K. od podzimu 2017 do zimy 2018 ve svém domě na Jičínsku. Tehdy ještě k tomu svou třináctiletou nevlastní dceru opil.

Příležitost má ten, kdo je s dítětem denně, třeba i nevlastním

„Ke zneužití dítěte do patnácti let věku příbuzným dochází asi v polovině případů. Proč tomu tak je? Tito lidé jsou s těmi dětmi v denním kontaktu. V podstatě více dochází ke zneužití nevlastního dítěte než vlastního,“ popisuje sexuolog Weiss.

„Vždy o víkendu vykonával soulož s poškozenou. Tu rovněž osahával a požadoval od ní orální a anální sex. K tomu nezletilé podával alkohol,“ zaznělo letos v červnu v obžalobě státní zástupkyně Lucie Žabkové před hradeckým senátem.

Soudní znalci však u muže neshledali žádnou deviaci či chorobu. Podle nich preferuje dospělé ženy a není pro společnost nebezpečný. Proto nenavrhli ochrannou léčbu.

Rodiče se nestarají o bezpečí dítěte. Svěří ho třeba alkoholikovi

Podle psychiatra a sexuologa Jaroslava Zvěřiny jsou pachatelem většinou nedeviantní muži. „Často v těchto případech chybí řádná péče rodičů o bezpečnost dětí. Svěřují děti do péče alkoholiků, feťáků, recidivistů nebo mentálně defektních jedinců,“ říká Zvěřina.



Dívka však v ukázkovém případu policistům popsala, jak ke zneužívání docházelo.

„Vždycky mě opil, vzal do pokoje, zhasl a zezadu si na mě lehl,“ vypověděla. Obžalovaný, který se již s matkou dívky rozvedl, v úvodu své výpovědi několikrát podotkl, že se cítí nevinný.

„Dnes považují psychologové za zneužívání všechno,“ pronesl muž, kterého hradecký soud nepravomocně odsoudil na osm let za mříže.

„Zločinci mají plné právo zapírat i nos mezi očima, to snad není nic nepochopitelného. Příležitost dělá zloděje. Lze souhlasit s tím, že těch případů přibývá, není to však dramatický nárůst. Příčinou jsou neúplné a labilní rodiny, nízký počet sourozenců a z toho plynoucí menší dohled nad malými dětmi,“ komentuje psychiatr a sexuolog Zvěřina.

Některé případy však končí jen podmínkou. S tou odešel před měsícem třeba invalidní důchodce D. Č., jenž znásilnil nezletilou dceru.

„Recidiva sexuálního zneužívání je především u deviantních pachatelů, to znamená u pravých pedofilů. U těch, kteří jsou sexuálně v pořádku, je méně pravděpodobné, ale nikoliv to není vyloučené, že budou skutek opakovat,“ doplňuje sexuolog Weiss.

Pachatel se nikdy k deliktu nepřiznal, tvrdí soudce

Podle místopředsedy hradeckého soudu Miroslava Veselského se podobní pachatelé k činu nepřiznávají. „Nepamatuji si ve své dosavadní kariéře, že by se mi pachatel takovéhoto mravnostního deliktu spáchaného na dítěti, ale i na dospělé ženě či muži, doznal. Skutečně nikdy,“ říká soudce Veselský.

Po důkazní stránce, ale i lidské, je pro něj souzení takovýchto kauz psychicky náročné. „Soudce se však musí nad svými emocemi povznést, musí mít nadhled a především být profesionálem, a do vedení procesu i do rozhodnutí by neměl vkládat své emoce, byť je to někdy skutečně velmi těžké a stresující,“ podotýká soudce.

Hradeckému soudci v příštím týdnu na stole přistane další z takových případů: „Ve druhé polovině roku 2018, za účelem vlastního sexuálního uspokojení a zneužívaje jejího nízkého věku a s tím související nedostatečné rozumové vyspělosti, díky níž jeho jednání nerozuměla, nechápala jeho význam a důsledky, nejméně ve dvou případech zneužil nezletilou poškozenou, jejíž věk znal,“ stojí v obžalobě.

„Na prvním místě je třeba říct, že nikdo přesně neví, kolik dětí je ve skutečnosti sexuálně zneužíváno, oficiální statistiky totiž obsahují pouze informace o nahlášených případech. Ohromné množství dětí své pohlavní zneužití nenahlásí, odhaduje se, že počet skutečně zneužitých dětí je desetkrát větší, než je uvedeno v oficiálních statistikách,“ dodává Kamil Kopecký z projektu E-bezpečí, který se věnuje mravnostním činům.