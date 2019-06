Dcera mě mohla mít v sexuálních představách, řekl otčím odsouzený na 8 let

Rozsudek je nepravomocný, státní zástupce i obhájkyně si ponechali lhůtu na odvolání. Soud uložil muži trest ve věznici s ostrahou a zaplacení nemajetkové újmy dívce v nezveřejněné výši.

Podle spisu čtyřiatřicetiletý M. K. od podzimu 2017 do zimy 2018 ve svém domě na Jičínsku několikrát opil a zneužil nevlastní dceru.

„Vždy o víkendu v přesně nezjištěné době vykonával soulož s poškozenou. Tu rovněž osahával a požadoval od ní orální a anální sex. K tomu nezletilé podával alkohol, přečetla z obžaloby státní zástupkyně Lucie Žabková.

Soud obžalovanému nenavrhl sexuologickou ani jinou léčbu, jelikož soudní znalci uvedli, že není pro společnost nebezpečný ani ze sexuálního hlediska. Podle nich preferuje vyspělé ženy.

Obhájkyně M. K. žádala o zproštění obžaloby. „Nikdy se nestalo, že by k němu nechtěla první poškozená jet. Jedná se o dívku, která je odmala výbušná a ve škole podle vychovatelky neměla žádné kamarády. Nelze přehlédnout, z jaké pochází rodiny. Její biologická matka byla psychiatrický pacient a její pravý otec seděl ve vězení za vraždu. Její stávající rodina jsou rodiče obžalovaného, žije tedy u nevlastních prarodičů,“ uvedla v závěrečné řeči o nevlastní dceři obžalovaného muže obhájkyně Hana Desenská.

Podle státní zástupkyně však dívka vypovídala při výsleších shodně. „Máme řetězec důkazů, které vedou k vině obžalovaného,“ řekla Žabková.

S manželkou se už rozvedl, dluží mu na alimentech

Dívka policistům popsala, jak ke zneužívání docházelo. „Vždycky mě opil, vzal do pokoje, zhasl a zezadu si na mě lehl,“ vypověděla.

Obžalovaný, který se již s matkou dívky rozvedl, v úvodu své výpovědi několikrát podotkl, že se cítí nevinný.

„Nic jsem neudělal, ale nemám to jak dokázat. Bývalá manželka mi dluží sto tisíc na alimentech na syna, tak mi dcera dělá naschvály. Chtěla se mě zbavit. Musela si totiž vybrat, jestli půjde do vězení její máma, nebo já,“ řekl muž u úterního hlavního líčení.

Předseda senátu Miroslav Veselský četl výpověď dívky. „Poprvé mě opil vínem, nalil mi jednu skleničku. Pak mi dolil druhou, ale to už jsem nechtěla. Nakonec mě donutil, abych ji dopila. Pak mi bylo špatně a motala jsem se. Určitě jsem byla opilá. Co se dělo pak v noci, opravdu nevím. Probudila jsem se až druhý den ráno kolem desáté, když končily pohádky. Jen vím, že jsem na prostěradle měla krev a trochu mě to dole bolelo,“ přečetl soudce.

Podle dívky se scénář opakoval skoro každý víkend, kdy k otčímovi jezdila. Přes týden pobývala u prarodičů a s matkou byla v kontaktu jen telefonicky.

„Vždycky mi dal víno a panáka. Řekl, ať to vypiji. Pak jsme šli do pokoje, kde zhasl, já ležela na zádech a on mi sahal na prsa a mezi nohy. Snažila jsem se bránit. Takhle to trvalo několik měsíců. Když jsem se bránila, tak mi držel ruce nebo mě plácal po zadku,“ řekla dívka policistům.

Obžalovaný na otázku předsedy senátu, zda ví, že gynekologická prohlídka potvrdila, že dívka není panna, odpověděl: „Mohla masturbovat, nic jiného mě nenapadá.“

Z vyšetřování rovněž vyplynulo, že obžalovaný nezletilou nabádal k lesbickému styku. „Podle mě je to lepší, než aby spala s nějakým starým klukem,“ reagoval M. K.

Lehl si ke kamarádce. Vypověděla, že ji osahával

Druhý trestný čin obžalovaný podle spisu spáchal loni v noci na 8. prosince. „Obžalovaný si přilehl k druhé poškozené a začal ji osahávat a mačkat jí prsa. Celé to trvalo asi patnáct minut,“ uvedla Žabková.

„To jsem také neudělal,“ prohlásil obžalovaný.

Soudce přehrál videozáznam z výslechu druhé dívky.

„Spala jsem a najednou jsem se probudila a všimla si, že mě pan obžalovaný hladí po hlavě. Nejdřív jsem myslela, že je to kamarádka, ale nebyla. Ptal se mě, jestli si ke mně může lehnout. Řekla jsem, že ne, a lehla si blíž ke kamarádce. Snažila jsem se rychle usnout. Když jsem se znovu probudila, tak vedle mě pan M. ležel. Pak na mě začal sahat a mačkat mi prsa. Ale neměla jsem pocit, že by si na mě chtěl lehnout,“ zaznělo u soudu.

Co když mě měla v sexuálních představách, nadnesl muž

Dívka, které bylo tehdy čtrnáct let, potvrdila, že obžalovaný měl na obě dívky sexuální narážky. Nakonec všechno řekla ve škole, kde situaci začali řešit.

„Výpovědi dívek jsou dle mě reálné a usvědčující. Nic jejich věrohodnost nenapadá,“ uvedla Žabková.

Podle soudních znalců je mužova nevlastní dcera citově deprimovaná a nazvali ji „sběračkou ztrát.“

„Je to citově složitá osoba. Kdyby bylo na ní, tak by tohle všechno třeba ani nevyšlo najevo. Sama o obžalovaném mluví jako o otci a měla k němu určitý citový vztah. To vyvrací jakékoliv křivé obvinění z její strany,“ dodala Žabková.

Na závěr se k celému případu znovu vyjádřil M. K. „Od dětství mě učili k domácím činnostem. K tomu jsem se snažil vést i dceru. Ale dnes považují psychologové za zneužívání všechno. Vzhledem k tomu, že má dcera velkou představivost, nemohu vyloučit, že o mně neměla sexuální představy a teď to použila tady u soudu. Druhou poškozenou považuji za strůjce celého podvodu,“ hájil se.

Muži hrozil trest až dvanácti let vězení.