Hradec chce zlevnit opravu Velkého náměstí. Parkovné by mohlo zdražit

Zakázky se chopil Jiří Krejčík, autor již více než deset let starého architektonického návrhu na proměnu historického centra. Tu však kvůli údajně příliš nízkému počtu parkovacích míst zablokovali nespokojení obyvatelé náměstí.

Studie by měla být hotova do půl roku. Neřešitelný problém s náměstím by mohla posunout. Cílem je urychlit a pokud možno i zlevnit rekonstrukci s předběžnými náklady kolem 180 milionů korun.

„Naší představou je, že by město nemuselo jít do velké a velmi nákladné investice, která se zvažovala, ale je zablokovaná,“ říká náměstkyně primátora pro oblast majetku města Věra Pourová (ANO).



Radnice rovněž pochopila, že i kdyby Hořice problém s územním rozhodnutím vyřešily, s pravděpodobností hraničící s jistotou by následovalo odvolání a celý kolotoč by se začal točit nanovo.



„Naším cílem je odstranit patovou situaci, která vznikla vybráním projektu, který nevyhovoval rezidentům. Územní rozhodnutí se řeší už dlouho v Hořicích, stavební úřad během tohoto roku neučinil žádný úkon, žádost o územní rozhodnutí nevydal. Navíc případnému rozhodnutí hrozí soudní napadení, protože podle našich informací tam byly činěny zásadní kroky v rozporu s právní úpravou,“ doplňuje náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha (ODS).

Podle něj se úpravy projektu nemají dotknout počtu parkovacích ploch pro rezidenty, ale spíš pro občasné návštěvníky centra.

Dost míst pro rezidenty, vyšší poplatek pro ostatní

„Budeme muset jít cestou zvýšení poplatků za parkování, jinak občané nepochopí, že město nemá sloužit jako velké parkoviště,“ konstatuje Pourová.

„Jako autora původního řešení mě ta situace pochopitelně mrzí. Chápu všechny vlastníky, kteří mají zájem o to, aby náměstí žilo,“ říká architekt Krejčík, jenž má prověřit co nejširší škálu řešení parkování.

„Na druhé straně my zase chceme, aby auta neparkovala přímo na ploše, a tak hledáme řešení ve stylu chytré horákyně. Jsme teprve na začátku a uvidíme, k čemu dospějeme. Zatím ani netuším, jestli územní řízení bude zastaveno nebo bude pokračovat dál,“ tvrdí architekt Krejčík.

Podzemní parkoviště zvažují, vjezd z Komenského ulice nelze

I když by Hradec rád ušetřil, k ledu zatím nemusí jít ani myšlenka na vybudování podzemního parkoviště, se kterou se město pochlubilo teprve v říjnu. Přestože nápad je ještě čerstvý, koalice již musela zavrhnout původně preferovaný vjezd pro auta z Komenského ulice.

„Hloubit podzemní parkoviště z této strany by jednak bylo šíleně drahé, jednak příliš riskantní, protože Velké náměstí by se nám mohlo zhroutit. Jediná cesta jak to postavit je zeshora. Nejprve nám to samozřejmě musí povolit památkáři a archeologové. Již jsme s nimi nezávazně jednali a získali jsme odpověď, že by to pravděpodobně bylo možné, proto je vstup naplánován v oblasti, která snad pro ně není až tak zásadní,“ sděluje primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Archeologové však již dříve z nápadu zřídit parkoviště pod centrem nebyli nadšení. Náměstí totiž považují za jedinečnou časovou konzervu, kterou není vhodné otevírat.

„Budou tu nejen nálezy z pravěku, ale velmi pravděpodobně bychom tu narazili i na pozůstatky domů z 12. století nebo drobných církevních staveb. Jsou to cenné doklady, které by bylo vhodné zachovat a jen minimálně narušovat,“ doporučuje archeolog hradeckého muzea Radek Bláha.

Fotografka Hana Bednářová upozornila na jaře 2018 na díry v asfaltu tím, že je osázela květinami, město pak Velké náměstí vyspravilo:



