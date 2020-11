Ocelový jezdec kráčí centrem Trutnova. O sochu mají zájem jiná města

Socha je složena z 800 ocelových profilů, váží 2,5 tuny a je 3,5 metru vysoká. Jeřáb Jezdce umístil mezi starou radnici a historickou kašnu.

„Je to taková malá náhrada za exteriérovou výstavu Sochy ve městě, která se letos neuskutečnila. Když kvůli pandemii nemůžeme vystavovat uvnitř, chtěli jsme lidem zprostředkovat setkání s výtvarným uměním alespoň tímto způsobem,“ uvedla ředitelka trutnovské městské galerie Lucie Pangrácová.

Předlohou byla menší bronzová plastika, kterou Michal Gabriel vytvořil už v roce 2006. Originál přenesl do virtuálního prostoru 3D skenerem, výpalky vyřezal laser. Socha vznikla opět ve spolupráci s trutnovskou strojírenskou firmou.

„Čerpal jsem z menší sochy vymodelované z hlíny a odlité do bronzu, která vznikla kolem roku 2006. Chtěl jsem se k tomuto tématu vrátit, ale v jiném materiálu, než je bronz. Jak zvířata, tak figurální témata jsou archetypální. V Ocelovém jezdci je mužská energie a cesta, která je někam směrovaná, zároveň je pro mě zajímavé, že socha nemá podstavec. Neodtrhává se od okolí, do kterého je usazená, naopak s ním srůstá,“ vysvětlil již v létě na festivalu Artu Kus Michal Gabriel.

Na Krakonošově náměstí by měla zůstat do začátku léta. Zájem o ni má podle Pangrácové několik měst. Jednou z možností je, že se Jezdec vydá na filmový festival do Karlových Varů.