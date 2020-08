Artu Kus byl hravý, odhalený ocelový jezdec zpestří trutnovské náměstí

Hlavní událostí byl první letošní koncert švýcarského tria The Young Gods, na čtyřdenní akci vystoupilo třicet kapel. Festival se letos zařadil mezi největší letní akce u nás. Sochař Michal Gabriel představil 2,5 tuny vážícího Ocelového jezdce, který na Bojišti zůstane do poloviny září.

Koronavirová opatření se návštěvníků dotkla pouze minimálně. Organizátoři měřili u vstupu teplotu a na bary umístili lahvičky s dezinfekcí. Během čtyř dnů vystoupilo třicet kapel a hudebníků. Vzhledem k zrušení většiny letních akcí pro ně Trutnov byl jednou z mála příležitostí, jak si zahrát před tak početným publikem.



„Stihli jsme odehrát jen dva festivaly. Bylo dobré si trochu od koncertů odpočinout, na druhou stranu to nebylo úplně jednoduché. Sice jsme zkoušeli, ale to se s hraním naživo nedá srovnávat. Jsme rádi, že na nás do Trutnova přišli lidi, bylo to super,“ pochvalovala si zpěvačka Luc Ham z triphopové formace Noisetrap.

Pražská kapela vystoupila v pátek večer před hlavní hvězdou festivalu The Young Gods. Ti se na koncertní pódium vrátili po několika měsících. „Jsme velice rádi, že jsme tady, a asi víte proč. Je to naše první show v roce 2020,“ pronesl ke slušně zaplněnému kotli frontman hudebních experimentátorů ze Ženevy Franz Treichler.



Ve více než hodinovém vystoupení „Mladí bohové“ předvedli svou klasickou jízdu. Ponuré, expresivní skladby s místy až drásavými tóny doplňovala působivá vizuální projekce. Muzikanty většinou nasvěcovala bodová světla, která občas zamířila i na publikum. Při některých skladbách nad hlavami hudebníků běžela video projekce, například hřmící nebesa navozovala až hororovou atmosféru.

Kromě osvědčených skladeb z přelomu 80. a 90. let zahráli několik písní z loňského alba Data Mirage Tangram.

„The Young Gods byli naprosto famózní,“ zhodnotila koncert návštěvnice Michaela Kolářová. Při jejich vystoupení by asi málokoho napadlo, že tatáž kapela hrála před devíti lety na trutnovském Jazzinci. Na Bojišti švýcarské trio koncertovalo poprvé v roce 2007.



K hvězdám sobotního programu na hlavním pódiu patřily kapely Gaia Mesiah, Mucha a PSH, kterým publikum vytvořilo velmi důstojnou atmosféru. Organizátoři připravili u několik výtvarných dílen, Bojiště ozvláštnily umělecké instalace, některé z nich vynikly až po setmění.

Jeden z nejvýznamnějších komiksových tvůrců Jiří Grus maloval naživo při vystoupení písničkáře Justina Lavashe, do široka rozkročený umělec a performer Petr Nikl v budově „skleníku“ před zraky návštěvníků vytvořil abstraktní malbu s pomocí mechanických brouků, hraček i elektrických zubních kartáčků, které po velkém plátně nahodile trousily tuš. Na stejném místě se v pátek i sobotu konala soutěž v přednesu autorské poezie slam poetry.



Publikum explodovalo smíchy při vystoupení slamera říkajícího si Kravál 123456. Jednu ze svých básní věnoval moderátoru Jaromíru Soukupovi. „Kdyby byl Jaromír Soukup kandovaný zázvor, pořád by byl lepší moderátor,“ znělo z mikrofonu.

Jezdec na koni váží 2,5 tuny

Své nejnovější dílo na festivalu představil Michal Gabriel. Přední český sochař usazený v Trutnově na trávníku nad hlavním pódiem odhalil Ocelového jezdce. Monumentální skulptura složená z 800 ocelových profilů znázorňuje muže sedícího na koni, jeho nezvykle dlouhé paže se dotýkají země. Přibližně 2,5 tuny vážící plastika měří na výšku 3,5 metru.



Gabriel ji se zdejší strojírenskou firmou dokončil teprve před týdnem, stejně jako u předchozích děl pracoval s digitálními technologiemi. Originální sochu přenesl do virtuálního prostoru 3D skenerem, výpalky vyřezal laser. Každá vrstva se skládá z minimálně čtyř částí.

Ocelový jezdec sochaře Michala Gabriela na trutnovském Bojišti (22.8.2020)

„Čerpal jsem z menší sochy vymodelované z hlíny a odlité do bronzu, která vznikla kolem roku 2006. Chtěl jsem se k tomuto tématu vrátit, ale v jiném materiálu, než je bronz. Jak zvířata, tak figurální témata jsou archetypální. V Ocelovém jezdci je mužská energie a cesta, která je někam směrovaná, zároveň je pro mě zajímavé, že socha nemá podstavec. Neodtrhává se od okolí, do kterého je usazená, naopak s ním srůstá,“ vysvětlil Michal Gabriel.

Místo, kam skulpturu usadil jeřáb, si sám vybral. Jezdec zůstane na Bojišti tři týdny. „Potom bych ji rád vyzkoušel na trutnovském náměstí. Mezitím budu hledat další místa a vybírat z nabídek, které s každou sochou přicházejí, kam bychom ji mohli dál umístit,“ prozradil výtvarník.

Obyvatelé Trutnova jeho sochy dobře znají. Před společenským centrem Uffo už několik let stojí smečka bronzových šelem, u městské galerie vyhlíží Gabrielův ocelový lev. „Městská galerie každoročně pořádá exteriérovou výstavu Sochy ve městě. Letos jsme kvůli koronaviru neměli příležitost se do toho pustit, vystavení Ocelového jezdce je takovou sochařskou afterparty po běžné sezoně,“ uvedla ředitelka galerie Lucie Pangrácová.

Artu Kus Festival se na Bojišti poprvé uskutečnil v loňském roce. Po zrušení většiny festivalů se letos zcela neplánovaně zařadil mezi největší letní akce u nás, jako jediný navíc měl zahraničního headlinera. Stal se nepřímým pokračovatelem slavnějšího Open Air Music Festivalu, později přejmenovaného na Trutnoff, který se zde konal od 90. let do roku 2016.



Po tříletém lavírování a hledání nové lokality se akce Martina Věcheta, kterou proslavila účast disidentů v čele s Václavem Havlem, vrátila na scénu teprve letos. O víkendu se pro tisícovku diváků uskutečnila v brněnských Pisárkách.