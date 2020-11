Jeden hlas scházel, Hradec nevyužije předkupní právo na školu Sionu

Zastupitelé Hradce Králové se až v pondělí večer dostali ke kauze předkupního práva na budovu základní školy Sion v ulici Kleinerových na Moravském Předměstí.

Když konečně přišlo na diskusi zastupitelů, všechny své kritiky předběhla náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO), která o postupu města zhruba půl roku jednala a která minulý týden utržila ostrou kritiku, že město nestihlo věc rozseknout před vypršením lhůty na odpověď. Mezitím už zřizovatel školy vložil převod do katastru nemovitostí.



Pourová všechny překvapila, když předložila narychlo sepsané usnesení, aby město předkupní právo využilo. Avšak dodala, že ona sama pro návrh ruku nezvedne a že pro město bude výhodnější, když si Sion budovu ponechá.

„Odbor školství doposud nepředložil žádný písemný návrh na využití této školy. Provozní náklady, jaké město vyplácí na jednotlivou školu, jsou ročně víc než deset milionů korun. Pakliže může šetřit peníze městu a vykonávat činnost, kterou má dělat město, kdokoliv jiný, tomu bychom neměli bránit, ale podporovat to,“ řekla Pourová.

Vzápětí však čelila opoziční kritice, hlavně za to, že návrh předložila až na místě. „Je smutné, že nejste schopni vy nebo aparát nám to poslat včas mailem. I kdybyste to dopsala před pěti minutami, mohl jsem to mít čtyři minuty v poště,“ hřímal zastupitel Jiří Sova (HDK).

„Celá kauza mi přijde zvláštní a cílená. Nevím, proč tady a teď, kdy už je limit za námi a je to na katastru, když jsme to mohli řešit na prvním hlasování, mohli jsme to řešit před měsícem. Přesto jsme nechali lhůtu propadnout a teď se budeme snažit?“ divila se jeho kolegyně Romana Lišková (HDK).



Obavy ze zbytečnosti hlasování vyjádřil také senátor a zastupitel Jan Holásek (HDK).

Byli jsme škrtnuti z rozhodování, vadí opozici

Předseda klubu Pirátů Aleš Dohnal upozornil, že ani poslední návrh Pourové nenaplnil očekávání zastupitelů: „Chtěli jsme vědět jasnou úvahu, že varianta A bude znamenat pro město toto, varianta B něco jiného. Dosud jsme se k tomu nedostali. Mám pocit, že jsme z toho rozhodování byli úplně vyškrtnuti. Jediné logické vyústění je, že se potřebuje přikrýt, že když se to neschválí, tak město budovu nikdy nechtělo.“

Podle šéfky HDK Pavlíny Springerové je argument o úspoře města neakceptovatelný. Vedení vyčetla, že způsob návrhu usnesení porušuje ducha norem upravujících jednání zastupitelů.

„To, že jste tady předložila návrh usnesení, proti kterému sama budete hlasovat, je jednoznačným důkazem, že jste se domnívali, že vám to projde, ale že ten virvál, který se kolem toho rozpoutal, vás donutil konat. Konáte na poslední chvíli, konáte trapně a nedůstojně,“ nešetřila koalici Springerová.

Náměstkyně Pourová oponovala, že důvody svého rozhodnutí ponechat budovu Sionu uvedla už několikrát: „Podle mě využití předkupního práva by bylo pro město finančně nevýhodné. Proto věc navrhuji, jak navrhuji.“

Ostrá slova na adresu náměstkyně však mířila i od nejslabšího koaličního partnera - od Změny a Zelených. Právě jeho zastupitel Ivo Králíček (Zelení) před měsícem navrhoval, aby si město budovu vzalo zpět. Nakonec však návrh pozměnil a chtěl, aby Pourová převod připravila.

„Ke konci října jsem se znovu zajímal o výše uvedenou situaci a ke svému velkému překvapení jsem zjistil, že Hradec o tuto možnost přišel,“ uvedl Králíček minulý týden v prohlášení.

Město o předkupní právo nepřijde

Jenže jeho slova Pourová rozporuje. Podle ní radnice o právo získat v budoucnu školu zpět nepřišla:

„Na budově stále platí předkupní právo věcné, které je zapsáno v katastru, takže by město nemělo být principielně nějak zkráceno, pokud by mělo dojít k nějakému dalšímu převodu.“

To potvrzuje i advokátka Ilona Černochová, která se specializuje na nemovitosti: „Pokud jde o předkupní právo věcné, vázne na té nemovitosti a převodem se ho nezbavíte.“

Zastupitelstvo o návrhu Věry Pourové na využití předkupního práva nakonec hlasovalo, avšak k jeho přijetí chyběl jeden hlas. K opozičním stranám se sice přidali i Změna a Zelení, avšak opozice doplatila na to, že chyběli tři její zastupitelé. Celá kauza je tak zřejmě definitivně u konce.