Soukromé školy si na půjčky samospráv nesáhnou, politikům chybí záruky

S žádostí o finanční injekci na provoz tří soukromých škol pod hlavičkou Sionu narazil na kraji i na magistrátu kontroverzní hradecký aktivista, někdejší pastor a zřizovatel několika soukromých škol Denis Doksanský, který roky stojí v čele několika spolků navázaných na hradecké centrum Sion.

Mateřská, základní a střední škola v lednu formálně změnily zřizovatele. Dosud je zřizovala Jednota bratrská prostřednictvím svého hradeckého sboru Sion, který však v minulosti církev opustil. Nyní je zřizovatelem spolek Sion. Kvůli přechodu z režimu církevních škol na soukromé od ledna do srpna školy nedostaly od státu peníze.

Doksanský žádal kraj a město o dočasnou výpomoc, než se mu podaří u soudu prokázat, že na státní peníze měl nárok. Na kraji žádal o 5,6 milionu korun, na městě o tři miliony. Ani v jednom případě nejspíš neuspěje. Krajští zastupitelé v pondělí žádost zamítli, ve středu přijala stejné rozhodnutí také komise pro výchovu a vzdělávání, která je poradním orgánem rady města.

Radní i zastupitelé Hradce Králové tak zřejmě rozhodnou stejně jako krajští. Politici argumentují hlavně tím, že spolek nemá za úvěr čím ručit.

„Z našeho pohledu tam není dostatečně kvalitní zástava a navíc jde o precedent. Není běžné, aby samosprávy půjčovaly spolkům,“ vysvětlil krajský radní pro finance Rudolf Cogan (STAN+VČ).

Právě otázka ručení za úvěr budila už dříve kontroverze také na městě. Náměstek primátora pro školství Martin Hanousek (Změna) několikrát žádal Sion o doplnění podkladů. Po několika písemných kontaktech se s Doksanským sešel, ale jasnějších záruk se nedočkal.

„Nebylo zcela jasné, čím by za půjčku městu ručil. Třeba nemovitosti, které získal od města, mají právo zpětného daru, pokud by tam nebyla provozována škola. Je tedy nelogické, aby ručil nemovitostmi, které by stejně propadly městu,“ upozornil dříve Hanousek. Obdobné obavy měli i zastupitelé krajští.

Když to schválíme, skončíme u výslechu

„Odchodem od církve museli vědět, že peníze nebudou. Rodiče dětí fabulovali, že se nic nestane, ale ono se stalo. Teď máme dát někomu skoro šest milionů na dobré slovo. Nic proti soukromým školám, ale když se dostanou do takové situace a ručit nemají čím, závazek splacení tam není. Když to schválíme, skončíme u výslechu na policii,“ varoval krajský zastupitel, poslanec a starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS).

Zastupitelé se žádosti věnovali nebývale dlouhou dobu. Vyšlo přitom najevo třeba to, že škola sice má od září zajištěné financování od státu, ale jen ve výši 60 procent normativu.

„Teprve po doporučení školní inspekce bude mít financování v plném rozsahu. Máme informace, že škola asi vede soudní spor a spoléhá na to, že by po jeho ukončení mohla peníze dostat,“ objasnila zastupitelům náměstkyně hejtmana pro školství Martina Berdychová (STAN+VČ).

„Neměli bychom se tomu tolik věnovat, když tu ani žadatel není,“ upozornil opoziční zastupitel Jindřich Outlý (ANO). Milan Sommer z koaliční TOP 09 sice navrhl žádost vyslyšet, ale zastupitelstvo ji jednoznačně odmítlo. Pro půjčku byli jen dva zastupitelé.

Denis Doksanský na dotaz MF DNES uvedl, že s penězi od kraje i města už delší dobu nepočítá. Z žádosti se podle něj stala politická otázka.

„Způsobilo to mnoho fám a pomluv. Přestože se k tomu původně radní postavili pozitivně, později v důsledku těchto fám začali mít někteří z nich rozpaky a já jsem přestal s podporou počítat. Aktuální finanční situaci máme zajištěnu půjčkou od soukromého věřitele a už od léta pracujeme na standardní půjčce od banky. Fungujeme normálně dál, případná podpora by nám usnadnila situaci, ale nestalo se tak,“ řekl Doksanský.

Sion budí v Hradci Králové nemalé kontroverze. Zatímco rodiče žáků a studentů chválí jeho školy kvůli inovativnímu přístupu, velká část veřejnosti, úředníků i politiků se ke sdružení staví negativně. A to i kvůli některým krokům Denise Doksanského. Například kraj ho v minulosti kritizoval, že střední škola přijala více uchazečů, než směla, a teprve poté žádala o zvýšení počtu studentů. Žádosti tehdy doprovázely hlasité protesty na zasedání krajského zastupitelstva.

Přestože předseda spolku Sion a faktický zřizovatel škol tvrdí, že s podporou již nepočítal, oficiální žádost na magistrát města předložil teprve minulý pátek. Ve středu ji projednala komise pro výchovu a vzdělávání, jejímž členem je i sám Doksanský. Jenže i ta žádost jednoznačně zamítla.

„Předložím tedy materiál do rady města s návrhem, aby podpora poskytnuta nebyla,“ potvrdil závěry Martin Hanousek.

Budovy dostal Sion zadarmo

Předseda komise Ivo Králíček (Změna) podrobnosti z jednání komentovat nechtěl, podle něj Hradec Králové Sion proti jiným soukromým nebo církevním školám ve městě podporuje nadstandardně:

„Většinu budov dostal Sion zadarmo. Přijde mi absurdní, že někdo dostane dar a při další žádosti jím ručí. Pravidelně získávají granty na volnočasové aktivity. Myslím, že dosáhnout na podobné prostředky by měly mít možnost všechny takové subjekty.“

Rada města nejspíš závěry komise potvrdí. Proti schválení je nejen Změna, ale i nejsilnější ANO. „Dívám se na to jako ekonom. Musíme zvážit rizika, abychom neposkytli výpomoc, která by se nám nevrátila,“ řekla náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO).

Sion se chce výpadku ve financování, který podle něj způsobila chyba v zákoně, domáhat u soudu. Kromě toho rozporuje i rozhodnutí úředníků o nižším příspěvku. Ten vysvětlil vedoucí oddělení rozpočtu škol krajského úřadu Václav Jarkovský: „V prvním roce činnosti má nově vzniklá organizace nárok na základní dotaci. Zvýšená je přiznávána při splnění určitých kritérií stanovených zákonem. Na tu má nárok až po roce, kdy tam musí přijít školní inspekce a zkonstatovat, že je vše v pořádku.“

„Máme právní výklad, že tento první rok je myšlen pro školy, které jsou úplně nové. Sion školy však působí již léta, proto jsme se odvolali,“ odmítl výklad kraje Doksanský. Podle kraje jsou subjekty Sion z hlediska financování v situaci nově vzniklé školy.