Hradec se neshodl na odpovědi, darovanou budovu školy už zpět nezíská

Město mělo na rozhodnutí půl roku. Škola změnila zřizovatele z církevního sboru Jednoty bratrské na zapsaný spolek a na nový subjekt chtěla budovu v ulici Kleinerových převést. Předkupní právo však drželo město, které někdejší školku před 13 lety Sionu darovalo.

Podle opozice i koaličních Zelených tak mělo příležitost získat za korunu plus náhradu dosavadních investic školní objekt, který Hradec nutně potřebuje. Za novostavbu podobných parametrů by zaplatil přes 50 milionů korun.

„Nikdo neříká, že by tam Sion nemohl dál sídlit třeba v nájmu. Je to ale příležitost, která se už nebude opakovat. Máme nedostatek míst ve školkách, potřebujeme opravit školy i školky. Kdybychom si budovu vzali zpět, mohli bychom tam děti během rekonstrukcí dočasně přestěhovat,“ argumentuje opoziční zastupitelka, bývalá náměstkyně primátora pro majetek Romana Lišková (HDK).

Jenže koalice se nedokázala shodnout na odpovědi. Rada města sice v červnu rozhodla, že objekt zpět nechce, ale proti byli koaliční Zelení. Konečné slovo mají v případě majetku zastupitelé a ti s vůlí radních už v červnu nesouhlasili. V kuloárech zazněl kompromis, aby město souhlasilo s převodem za podmínky, že mu i nadále zůstane předkupní právo za korunu.

Řešení měla připravit náměstkyně primátora pro majetek Věra Pourová (ANO). Ta však návrh dosud zastupitelům nepředložila. „Materiál se nestihl připravit, protože je doba koronavirová,“ argumentuje náměstkyně.

Když se na říjnovém zasedání zastupitelstva koaliční zastupitel Ivo Králíček (Zelení) dotazoval, zda město stihne odpovědět ve smlouvou stanovené lhůtě, Pourová ho ubezpečila, že není kam spěchat a odpověď připraví v listopadu. Jenže to není pravda. Lhůta pro odpověď skončila už 19. října a hned následující den šéf Sionu Denis Doksanský požádal na katastru nemovitostí o změnu vlastnictví.



„Paní Pourová na zasedání řekla, že nehrozí žádné promlčení. Takže nám nemluvila pravdu a svojí nečinností způsobila, že jsme o bývalou školku přišli. Cíleně to nechala promlčet a město tím přišlo o nárok na svůj majetek v hodnotě desítek milionů korun,“ zlobí se náměstek primátora pro školství Martin Hanousek (Zelení).

Náměstkyni překvapilo, že škola jedná na katastru

Sama Pourová pro MF DNES připustila, že termín promlčení příliš nesledovala: „Protože jsme jednali, tak jsme lhůtu neřešili. Sice běžela, ale my stále jednáme (se Sionem), proto je pro mě překvapivé, že návrh do katastru už byl podán. Napadneme ho.“

Vyjádření Pourové však kontrastuje s její dosavadní argumentací. Je to právě ona, kdo prosazuje, aby město Sionu budovu ponechalo. Podle ní je to pro Hradec výhodnější, než kdyby spolku vyplatilo zhodnocení budovy, které Pourová odhaduje na 15 milionů korun.

„Jestliže město kdysi spolku darovalo školu ve špatném stavu, on ji na svůj náklad provozuje a na svůj náklad opravuje, tak se to městu vyplatí. Toto je jen politická hra. Vždyť my bychom v tuto chvíli neměli peníze na to, abychom budovu opravili. Pokud základní školu provozuje někdo jiný než město, pak městu šetří jeho výdaje. Za dobu školy pod Jednotou to je bezesporu ve výši vyšších desítek milionů korun,“ míní Věra Pourová.

Předseda spolku Sion Denis Doksanský nevidí nic špatného na tom, že Sion bezprostředně po uplynutí lhůty jedná.

„Město o věci jednalo vícekrát. Rada schválila, že město nevyužije předkupního práva, zastupitelstvo o tom jednalo třikrát a na žádném jednání nedošlo k tomu, že by schválilo nějaké usnesení. Na tom posledním pan Králíček navrhl, aby město předkupního práva využilo, ale ani toto usnesení nebylo schváleno. Že město nestihlo využít předkupní právo a marně uplynula lhůta, je v důsledku aktivity Zelených,“ říká Denis Doksanský.

Paradoxní je, že skutečný termín uplynutí lhůty začal šéf Sionu prověřovat až ve chvíli, kdy na něj upozornili Zelení.

Jsou za tím techtle mechtle, komentovala zastupitelka

Romana Lišková označila postup radnice za obcházení rozhodnutí zastupitelů. Už po říjnovém zasedání zveřejnila komentář, kde to označila za pletichaření. „Takto dobrovolné zřeknutí se majetku se vymyká veškerým principům nakládání s majetkem a nezbývá než si myslet, že za touto obchodní transakcí budou nějaké techtle mechtle,“ napsala v komentáři Lišková.

Ivo Králíček upozorňuje, že Doksanský sedí za ANO ve školské a sportovní komisi města a také v dozorčí radě hokejového Mountfieldu: „Je opravdu jen náhodou, že pan Doksanský získal budovu a pozemky bez politického vlivu? Osobně spatřuji v celé této kauze jednoznačný prospěch soukromé osoby, která je silným podporovatelem hnutí ANO.“

Jeho nařčení však Pourová i Doksanský odmítají. Ten tvrdí, že ANO nikdy přímo nepodpořil a v předchozích komunálních volbách kandidoval za STAN: „Za hnutí ANO jsem byl do školské komise nominován coby nestraník působící v oblasti školství 20 let, obdobné je to i s hokejovým klubem.“

„Pana Doksanského blíže neznám, při mém rozhodování nehraje stranická příslušnost žádný význam. Necítím, že by byl silným podporovatelem ANO, rozhodně jsem to nikde nezaznamenala,“ tvrdí Pourová.

Podle Doksanského je celá kauza pokusem připravit Sion o střechu nad hlavou. Změna vlastníka je podle něj jen formální. V objektu bude dál působit základní škola, pouze došlo ke změně jejího zřizovatele. Škola navíc objekt za 50 milionů přestavuje a rekonstrukci má smluvně schválenou jak původním, tak i novým vlastníkem objektu.