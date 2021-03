V Rychnově už očkují v bývalé knihovně, centrum čeká na více vakcín

Jako jediné v Královéhradeckém kraji sídlí rychnovské očkovací centrum mimo nemocnici. Kvůli jejímu nevyhovujícímu zázemí i kvůli tomu, že navíc prochází rekonstrukcí, ho kraj zřídil v bývalé knihovně v přízemí Společenského centra.



„Dosud jsme očkovali u nás, ale protože očekáváme výrazné zvýšení počtu denně naočkovaných osob, přesunuli jsme se sem,“ vysvětluje Luboš Mottl, ředitel rychnovské nemocnice, která patří pod Oblastní nemocnici Náchod.

První klienti přišli v pondělí. V úterý nové centrum kraj oficiálně představil novinářům. Zatím v něm probíhá testovací provoz. V pondělí a úterý zdravotníci naočkovali po třech stovkách zájemců. Na celý tento týden však mají k dispozici jen něco málo přes tisíc dávek.

„Kapacita tohoto očkovacího centra je spočítána na 12 až 15 tisíc osob za měsíc. Připraveni jsme, ale chybí nám vakcíny,“ zdůrazňuje radní kraje pro zdravotnictví Zdeněk Fink (HDK).

Motoristy k očkovacímu centru navádějí šipky v ulicích, jsou na všech hlavních vjezdech do Rychnova i na důležitých křižovatkách. Kraj zvolil Společenské centrum, neboť má dostatečně velké parkoviště.

Lékař se vyptá na zdravotní stav

U vstupu běží informační video. Příchozí se registrují u jedné ze čtyř administrativních pracovnic, pokračují do očkovacích místností, kde s nimi nejprve lékař projde dotazník ohledně zdravotního stavu. Pak zamíří do jedné z pěti očkovacích kójí.



„Máte tady, že berete léky na ředění krve, tak vám dám protialergenní náplast. Raději si ji tam nechte půl hodiny a teprve pak ji sundejte,“ říká zdravotní sestra Libuše Jansová, než vpíchne starší ženě injekci s vakcínou.

Pak jí vysvětluje, že má alespoň čtvrt hodiny počkat v čekárně a že před odchodem ji u jedné ze dvou přepážek ještě čeká výstupní kontrola, kde dostane potvrzení.



„Samotné očkování se od jiných příliš neliší, snad jen v tom, že váš lékař dobře zná váš zdravotní stav. My se na něj tady nejprve musíme vyptat, teprve pak vás pustíme dál,“ vysvětluje sestra.

Zatím si postup vyzkoušíme

Rychnovské očkovací centrum zatím dostalo pouhou tisícovku vakcín, a tak je v provozu jen od 7 do 15.30 hodin. Až dodávky narostou, provoz se prodlouží až do 19 hodin.

„Měli bychom kapacitu vyočkovat celou dodávku za dva dny, ale není to potřeba. Raději si teď prověříme všechny postupy. Jak přijdou na řadu mladší ročníky, bude se těžiště očkování přesouvat na odpoledne i na víkendy,“ míní ředitel Luboš Mottl. Na provoz centra je potřeba v jednu chvíli 13 lidí. Celkem se jich tu má točit asi 40.

Na vzniku centra se podílel kraj, nemocnice i město Rychnov nad Kněžnou. Zdravotníci se postarali o personál, pomůcky a běžné vybavení, kraj pronajal oddělovací příčky.



„Jsou upravené tak, aby je šlo dezinfikovat a aby odpovídaly hygienickým požadavkům. Vychází nás to přibližně na 300 tisíc korun do konce června,“ říká první náměstek hejtmana Pavel Bulíček (Piráti).

Město nechalo vymalovat, nové jsou podlahy

Prostory poskytlo město, kterému Společenské centrum patří. Dříve tam sídlila městská knihovna, která se loni přesunula do opraveného bývalého kina.

„S krajem jsme se domluvili už v lednu, ale trvalo dva a půl měsíce, než se to uvedlo do tohoto stavu, protože bylo potřeba vymalovat omyvatelnou barvou, což byl požadavek krajské hygienické stanice. Nové jsou také podlahy, kde je lino. Celkem do toho město vložilo 480 tisíc korun,“ uvádí starosta Rychnova Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov).

Rychnov je jediným městem v kraji, kde se očkuje mimo zdravotnické zařízení. Kromě krajských nemocnic a jejich poboček se nyní očkuje ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, plánuje se očkování v Levitově centru v Hořicích nebo v ambulanci Edumed na poliklinice v Jaroměři.

„Ještě se jedná o umístění očkovacího místa v Novém Bydžově, které bude mít pod sebou hradecká nemocnice. Buď bude v Nemocnici Nový Bydžov nebo někde jinde. Očkovat se tam bude také asi u čtyř z pěti místních praktiků,“ říká Zdeněk Fink.

V očkovacích centrech bude jen vakcína Pfizer

V kraji by se do očkování mělo zapojit 215 praktických lékařů. Aktuálně došlo k mírné úpravě strategie, co se týče producentů vakcín. Zatímco v očkovacích centrech by se měla používat pouze vakcína od firem Pfizer/BioNTech, k lékařům půjdou vakcíny ostatních výrobců.

„Nyní jde o AstraZenecu a Modernu. Počítáme také s vakcínou Johnson a Johnson. Teď ještě v nemocnicích dobíhají druhé dávky těchto vakcin, ale pak už tam bude jen Pfizer. Bude to jednodušší. Jedna vakcína, jeden postup skladování, ředění. Eliminují se tím případné chyby,“ upozorňuje Fink.

Z toho, že si Češi výrobce vakcíny nemohou vybrat, vyplývá: Pokud preferujete Pfizer, nechte se očkovat v centru.