Poloprázdné lázně přetíženým nemocnicím příliš neuleví, chybí vybavení

Na straně jedné téměř plné nemocnice, na druhé desítky až stovky volných lůžek v lázních a dalších zdravotnických zařízeních. Možnosti umístit právě sem pacienty s lehčím průběhem covidu-19 ale Královéhradecký kraj zatím příliš nevyužívá.

Podle hejtmanství je největší nouze o akutní lůžka, a ta v lázních zřídit nelze. Chybí v nich vybavení a hlavně odborný personál. Nemocnice v celém kraji mají k dispozici 632 covidových lůžek.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (nestraník za ANO) nedávno naznačil, že v případě vyčerpání lůžkových kapacit nemocnic by šlo pacienty s lehčím průběhem covidu-19 umístit třeba do tělocvičen. V kraji zatím nejsou příliš často rozváženi ani do jiných lůžkových zařízení, která ani v koronavirové krizi nejsou vytížena, a tak by mohla ulevit přetíženým nemocnicím.

Lázně jsou poloprázdné

Janské Lázně mají podle ředitele Martina Voženílka obsazenou polovinu z celkové kapacity 700 lůžek. Už v lednu jich 30 vyčlenily pro covidové pacienty. Několik jich zdravotníci převezli z hradecké fakultní nebo z trutnovské nemocnice.

„Ne všichni jsou schopni ležet na lůžkách bez plicní ventilace a kyslíku, jejich stav navíc v průběhu onemocnění kolísá. Když jeden den přivezou pacienta a ten se druhý den zhorší natolik, že musíme hledat akutní péči, není to pomoc,“ upozorňuje.

Lázně denně hlásí volné kapacity. Přijímají také z nemocnic, které jsou přetížené, i ostatní pacienty na doléčení. Vytíženost třicítky vyhrazených lůžek není příliš velká.

„Není to tím, že by kraj nechtěl, spíš je to dáno možnostmi, které máme,“ tvrdí Voženílek. V nejnutnějším případě by krkonošské lázně mohly vyčlenit stovku lůžek pro lehčí covidové pacienty.

Problém je, že i státní podnik má kvůli nákaze a karanténám potíže s personálem.

„V současné době si to určitě nedovedu představit. S personálem jsme na hraně. Polovinu naší kapacity přitom tvoří dětská léčebna Vesna, která má úplně jiné vybavení,“ přiznává Voženílek.

Část personálu už má i druhou dávku vakcíny, ale prodělané onemocnění a karantény vakcinaci komplikují. Janské Lázně jsou poloprázdné, protože vypadli samoplátci a především hosté, kteří jindy v zimě plní hotely. Výrazně poklesly i pojišťovnami hrazené lázeňské a rehabilitační pobyty.

Prázdné Velichovky nepřijaly žádného pacienta

Obdobná je situace v soukromých lázních Velichovkách u Jaroměře, které se zaměřují na léčbu pohybového ústrojí. Obsazené jsou jen ze čtvrtiny.

„Jsme v kontaktu s krajem i Svazem léčebných lázní. Zatím je to ve fázi řešení, posíláme výkazy volných kapacit. Avšak žádný covidový pacient k nám ještě z nemocnic převezen nebyl,“ říká obchodní ředitelka lázní Eva Janigová.

Před rokem otevřené zdravotnické zařízení Vividus East ve Dvoře Králové nad Labem, poskytující dlouhodobou lůžkovou ošetřovatelskou péči, vyčlenilo pro covidové pacienty jedenáct lůžek. Ta jsou v současnosti obsazená, zařízení ale může covidové oddělení o stejný počet lůžek ještě rozšířit.

„Intenzivně spolupracujeme s krajskými holdingovými nemocnicemi a nabídli jsme jim aktuálně volná necovidová i covidová lůžka, dohromady přibližně dvacet. Jsme také v úzkém kontaktu s hradeckou fakultní nemocnicí. S ohledem na republikovou situaci a obecně známá fakta, obzvlášť v našem trutnovském okrese, který byl dva týdny zavřený, jsme však překvapeni, že akutní zájem jiných zdravotnických zařízení o naše volné lůžkové kapacity není až takový,“ podotýká jednatel Vividus Eastu Michal Karadzos.

Toto zařízení dokonce má prázdné samostatné patro s kapacitou pro 47 pacientů, které však zatím není vybaveno lůžky. I zde by v případě nutnosti mohlo být izolované covidové oddělení.

„Jde o stavebně úplně připravené vytápěné pokoje s vlastním sociálním zázemím a sprchou,“ zdůrazňuje Karadzos.

Kromě Jičína, Náchoda, Trutnova a Rychnova nad Kněžnou provozuje krajský zdravotnický holding také nemocnici ve Dvoře Králové.

Polská záloha pro černý scénář

Podle mluvčího Královéhradeckého kraje Dana Lechmanna krajské nemocnice nemají pro covidové pacienty až takový problém se standardními lůžky, ale především s lůžky intenzivní péče. Ta zoufale chybí.

V celém kraji je pouze 230 lůžek akutní péče pro všechny typy pacientů. V posledních dnech, kdy rostou počty pozitivních, jich na ARO a JIP zbývalo pro covidové pacienty méně než deset. O mnoho lépe na tom nejsou ani standardní covidová lůžka s kyslíkem. Třeba ve středu zbývalo jediné.

„Kraj se neustále snaží zajistit lůžka mimo nemocnice. To ale není ten nejvážnější problém. Tím jsou obsazená lůžka na jednotkách intenzivní péče, ta v lázních neuděláte,“ říká Lechmann.

Chybí tam vybavení, jako je umělá plicní ventilace nebo mimotělní oběh, ale zejména odborný personál. I proto z náchodské nemocnice zdravotníci v únoru museli převézt 15 pacientů s covidem do nemocnic v Kyjově, Brně a Boskovicích.

Pokud by se zcela zaplnily nemocnice v kraji a pacienty by nešlo umístit ani v jiných regionech, nemocní by se mohli léčit v příhraničních polských nemocnicích. Hejtmanství o tom už s polskou stranou jednalo.

„Předběžně máme přislíbeno 35 lůžek, která bychom použili ve chvíli maximálního naplnění našich lůžkových kapacit bez možností dalšího přemístění pacientů do nemocnic v jiných regionech České republiky,“ řekl hejtman Martin Červíček (ODS).