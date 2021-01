Obchvat Rychnova se rýsuje, povede překvapivě až na Budín

Silniční obchvat Rychnova nad Kněžnou neskončí v ulici Pod Budínem, jak bylo dosud v plánu, ale povede dál až na kopec a za sousední Lupenici. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) už má hotovou studii druhé etapy obchvatu města a nyní chce stavbu poslat do projekční fáze.

„Domluvili jsme se na prodloužení trasy až za Lupenici. Našli jsme řešení, jak pomocí celkem složité mimoúrovňové křižovatky a estakády umožnit, aby obchvat pokračoval dál a obešel skutečně celý Rychnov,“ říká krajský ředitel ŘSD Marek Novotný.

Stávající varianta obchvatu, která by svedla dopravu ze severu jen na okružní křižovatku na jižním okraji města, měla řadu kritiků. Podle nich by se kruhový objezd pod Budínem ucpával, a někteří řidiči by tak dál jezdili přes město.

Vleklé diskuse kolem podoby obchvatu se odehrávaly hlavně před pěti lety, když se schvalovala finální trasa přeložky. Lidé tehdy požadovali, aby se připravil projekt na celý obchvat a teprve pak aby došlo k jeho rozdělení na etapy. To kvůli tomu, že ŘSD už tehdy přiznávalo, že pokračování stavby bude hudbou daleké budoucnosti.

„V příštích dvaceti nebo i třiceti letech bych s další etapou nepočítal,“ řekl tehdy na veřejném jednání v Rychnově Novotný.

Radnice: postavme jen půlku

Podle Novotného ŘSD už na začátku plánovalo stavbu obchvatu jako jednoho celku. Rozdělení na etapy si údajně prosadila radnice.

„Když zjistili, že by tam chyběly pro ně rozhodující sjezdy do města, pan starosta nakonec řekl: Pro nás je zajímavé, aby se to vrátilo na Budín,“ tvrdí Marek Novotný.

Reakci starosty Rychnova nad Kněžnou Jana Skořepy (Nezávislí za Rychnov) se redakci MF DNES získat nepodařilo. Tehdejší zastupitel Tomáš Erben (PRO Rychnov) však vylučuje, že by radnice tehdy odmítla stavbu obchvatu: „Město určitě mělo a má zájem na tom, aby se obchvat postavil celý.“

Podle předsedy dopravní komise v Rychnově a někdejšího vedoucího úřadu územního plánování Jiřího Brandejse chtělo město rozfázováním obchvatu stavbu urychlit.

„Radnice chtěla nejprve postavit první etapu, protože jinak by se celá příprava o několik let oddálila. Navíc pokud by šlo o jednu stavbu, byla by příliš drahá a těžko by se na ni hledaly peníze. Sjezd pod Budínem je navíc důležitý pro řidiče, kteří jedou na Javornici. Ti by jinak museli přes město. Podle sčítání jsou to až 4 tisíce vozidel denně,“ objasňuje tehdejší postup města Jiří Brandejs, podle kterého tehdy panovala obava, aby se obchvat vůbec postavil.

Druhá etapa už za pár let

Nyní se situace výrazně proměnila. ŘSD už zařadilo druhou část obchvatu do plánu investic a letos v únoru se dohodlo se zástupci samospráv na finálním řešení mostní estakády přes údolí Kněžné.

„Bude to sice dražší, ale řekl bych, že teď je to akce, která pro nás dává z pohledu tranzitní dopravy opět smysl. V nejlepším případě by mohla jedna etapa dohnat druhou a mohlo by se to realizovat najednou,“ míní Marek Novotný.

Hlavní část obchvatu je nyní ve fázi dokumentace k územnímu rozhodnutí. Ta měla být hotova už na konci loňského roku a letos plánuje ŘSD rozhodnutí získat. Do tří měsíců by pak měla projekční společnost Valbek připravit vizualizaci stavby. S jejím zahájením se počítá za dva roky a v roce 2025 už by po první části obchvatu měla jezdit auta.

„Buďme rádi alespoň za částečný obchvat Rychnova. Jestli se podaří navázat i druhou částí, bylo by to jen dobře,“ pochvaluje si posun místostarostka Rychnova nad Kněžnou Jana Drejslová (za ODS).

Projektová příprava druhé etapy obchvatu nyní čeká na změny územních plánů v Rychnově i v Lupenici. Ten rychnovský nyní počítá jen s takzvanou územní rezervou, což však pro povolení obchvatu nestačí. Radnice už nyní pořizuje 3. změnu územního plánu, hotova by mohla do roka, ale i později, pokud se kolem dokumentu strhne podobný ohlas jako v případě předchozí úpravy.

Doprava v Lupenici sílí

Nový územní plán projednávají také v Lupenici, kudy bude obchvat Rychnova pokračovat. Vesnici by měl obkroužit z východu a na stávající silnici I/14 se napojit až za Lupenicí.

„Vedli jsme s ŘSD celkem konstruktivní rozhovory a jsem rád, že to takto dopadlo. Doprava tady sílí, automobilka opět zvyšuje investice a doprava jakoukoliv zastavěnou zónou není nic příjemného. Nejde jen o provoz chodců, ale také o napojení silnice III. třídy, kde je poměrně intenzivní provoz. Je to zkratka od Kostelce nad Orlicí z I/11 na I/14 a zvlášť ve špičkách je to nebezpečné. Podívejte se, kolik dopravních nehod se tu jen za poslední období stalo,“ upozorňuje starosta Lupenice Ivo Muthsam (ODS).

K tragédii došlo na průjezdu obcí naposledy 26. prosince. Šestasedmdesátiletý řidič tam vyjel mimo vozovku a narazil do sloupu. Zraněním na místě podlehl.

Přeložka však umožní Lupenici i další rozvoj. Východně od silnice totiž nyní zůstávají pozemky, které nyní nelze zastavět, protože to nedovolují hlukové limity.