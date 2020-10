Na Rychnovsku se testuje mobilní pošta, dodávka přijme balík i vydá peníze

Obec Pohoří v podhůří Orlických hor má 663 obyvatel a nikdy neměla poštu. Lidé jsou zvyklí, že s balíky, doporučenými dopisy nebo složenkami musejí cestovat do několik kilometrů vzdálené Dobrušky. Od října to už neplatí. Do vsi začala jezdit mobilní pošta. Každý den na necelou hodinu.



„Cestu na poštu jsem vždy spojovala s nákupem v Dobrušce, ale musela jsem vždy vymyslet, abych to stihla, než mi pojede autobus zpátky. Tady to mám kousek,“ pochvaluje si Marie Čiháková, která ve čtvrtek ráno jako vůbec první zákaznice přišla k přepážce vestavěné do bočních dveří dodávky.

Mobilní poštu obsluhuje jedna úřednice

Vozidlo obsluhuje jedna poštovní úřednice, která nejprve řídí a poté přejde do zadní části vozu s přepážkou. Ráno vyrazí z mateřské pošty v Dobrušce. Nejprve jede do Pohoří, pak zamíří do Semechnice a nakonec do Bačetína. Tři dny v týdnu vyráží pošta za lidmi po poledni, v úterý a čtvrtek hned po ránu. Ani jedna z obcí přitom dosud poštu neměla.

„Řekla bych, že služby pošty lidé využívají ve spojení s cestou do práce, k lékaři nebo do školy. Jsme rádi, že tuto možnost tady teď máme, myslím, že si své klienty určitě najde,“ vítá novinku starostka Pohoří Helena Suchánková.



„Je nastavený harmonogram, že každý den v určitý čas bude pošta ve vybraných obcích. Rozeslali jsme letáčky, paní starostka to vyhlásila obecním rozhlasem a hned v první den přišlo několik lidí, takže to vypadá, že to bude úspěšné. V této chvíli zde je jeden pracovník, proto jsme vybrali vozidlo, na které stačí běžný řidičský průkaz,“ vysvětluje manažer pošty pro rozvoj služeb Martin Vránek.

Mobilní pošta Pošta zatím pořídila dvě dodávky. Včetně speciální vestavby s veškerým vybavením včetně trezoru na peníze vyšlo jedno vozidlo zhruba na milion korun. V tuzemsku nejde o žádnou novinku. Pojízdné pošty tu fungovaly od 50. let, většinou šlo o přestavěné autobusy. Poslední linky skončily v roce 1997. O jejich obnovení podle rakouského vzoru se jednalo v roce 2013, když se podnik snažil omezit malé pobočky na vesnicích. Nakonec místo toho vznikl koncept Pošta Partner. Až provoz ukáže, zda nebudou mobilní pošty efektivnější.

Přestože je chladné a mlhavé ráno, hned v první den provozu zamířili k poštovní dodávce zaparkované u kostela v Pohoří čtyři lidé.

„Jsem tu, protože mi přišla složenka - přeplatek za plyn, tak to zkusím. Jinak bych jela do Dobrušky, ale když to nabídli a potřebuji sem stejně jít na hřbitov, tak to mám při cestě. Pro hodně lidí, kteří jsou odkázaní na autobus, je to samozřejmě lepší,“ říká Hana Ježková, zatímco čeká, až pošťačka u přepážky odbaví příjem rozměrného balíku.

Musela přitom řešit hned první potíž. Balík se nevešel do zabudovaného boxu pod plexisklem a bylo třeba si ho převzít zadními dveřmi dodávky. Jinak ale vůz nabízí vše, co běžná pošta, včetně platby kartou. Uvnitř funguje i internet. Vozidlo však není zcela autonomní, je třeba ho připojit k elektrické síti.

Testovací provoz bude trvat půl roku

„Myšlenka však byla od počátku taková, že budeme zcela nezávislí. Uvažovali jsme o akumulátorech a podobně, ale i kvůli tomu, že máme zatím pouze dvě tato vozidla a řešení by bylo poměrně drahé, tak jsme se rozhodli, že budeme spolupracovat se samosprávou a mobilní poštu přistavíme tam, kde je možné se připojit,“ vysvětluje Vránek.

Prodlužovací kabel vede ke kostelu, kde je třífázová zásuvka k dispozici. Podle Vránka není vyloučené, že v budoucnu budou vozy zcela autonomní. Jestli se služba dál rozšíří, mají ukázat výsledky testovacího provozu. Ten bude trvat zhruba půl roku.

„V průběhu prvního kvartálu příštího roku provoz vyhodnotíme. Pak budeme případně upravovat procesy a řešit další obce, kde bychom toto mohli nabídnout. V této chvíli máme dvě vozidla, druhé bude jezdit na Bruntálsku. Poté budeme diskutovat, jak by bylo možné službu rozšířit a případně obsloužit větší území. Máme nyní stanovené nějaké časy, po kterou bude pošta v obcích a uvidíme, jestli se nebudou zkracovat, abychom jich obsloužili více, nebo naopak prodlužovat,“ doplňuje Martin Vránek.

„Jsem zvyklá jezdit na poštu často, ale domnívám se, že toto nebude moc využívané, protože dopisy se už tolik nepíšou a balíky také už málokdo posílá poštou,“ je k novince skeptická další zákaznice, která se představila jako Marie.

„Kdyby se podařilo alespoň dva dny v týdnu umožnit přístup občanům v odpoledních hodinách, bylo by to asi využívané více,“ připouští starostka.

Přispěla i pandemie

Nápad vrátit se k modelu pojízdných pošt, které v Česku fungovaly až do poloviny devadesátých let, vznikl už v závěru loňského roku. Pošta si jimi chce pomoci vylepšit pokrytí obyvatelstva, které jí nařizuje zákon. O zkvalitnění sítě ji žádal i Královéhradecký kraj, proto je také testovací provoz v tomto regionu.

Definitivní ano však přišlo až s nástupem první vlny koronavirové pandemie v Česku. Tehdy se kvůli karanténě zaměstnanců dokonce uzavřely některé poštovní pobočky a bylo třeba vymyslet, jak takovou situaci řešit.

„Pandemie koronaviru ukázala, jaké služby v období krize občané nejvíce poptávají a co zákazníci nejvíce vyžadují,“ vysvětlil už dříve generální ředitel České pošty Roman Knap. S krajem se na novince dohodl už v květnu. Původně se počítalo s tím, že mobilní pošta vyjede do terénu ještě před prázdninami, nakonec se však spuštění protáhlo.

„Myslím, že ten čas od myšlenky po realizaci byl přesto velmi krátký a je to ukázka dobré spolupráce mezi krajem a poštou. Jsem velmi rád, nejen že jsme pilotní kraj, ale především, že se podaří zlepšit dostupnost služby,“ míní hradecký hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).