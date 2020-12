Přestavba nemocnice v Rychnově dvojnásobně podraží, vznikne monoblok

Po výstavbě nového urgentního příjmu na místě současného centrálního parkoviště bude v Rychnově nad Kněžnou prakticky zcela nová nemocnice se všemi obory ve dvou propojených objektech. Ze zastaralého areálu se tak špitál promění v moderní zařízení monoblokového stylu.



Už nyní se pracuje na zateplení a výměně oken hlavního objektu DIGP, kde je dětské oddělení, interna, gynekologie a porodnice. Nový vznikne hned vedle a bude na starou budovu přímo napojený.

„Na přístavbu už máme stavební povolení, které čeká na nabytí právní moci, a v únoru budeme mít dokumentaci pro výběrové řízení. Budeme se snažit co nejdříve najít finance, abychom mohli co nejdříve stavět,“ říká náměstek hejtmana pro investice Pavel Bulíček (Piráti).

Právě s penězi bude největší problém. Stavba oproti původním plánům výrazně podražila a stát navíc už roky odmítá poslat kraji slíbenou dotaci 300 milionů korun z miliardového balíku peněz na rozvoj Rychnovska.

Kraj zprvu počítal s cenou 300 milionů. Brzy se ukázalo, že nemocnice bude o sto milionů dražší, a vláda tehdy žádala redukci projektu. Zmizet musel heliport ze střechy. Nakonec však cenovka zamířila opačným směrem, projekt výrazně nakynul a zahrnuje i úpravy v pavilonu DIGP. Odhadovaná cena poskočila na 640 milionů korun.

„Při projektování jsme se snažili, aby se tam vešla celá nemocnice. Vedle urgentního příjmu, centrálních sálů a společné multioborové jednotky intenzivní péče (JIP) a ARO tam budou ještě oddělení chirurgie a ortopedie. Dříve se nepočítalo, že se tam vejde endoskopie, klinická onkologie a stacionář,“ vyjmenovává hlavní změny ředitel nemocnice Luboš Mottl.

Jenže není jasné, kde kraj na nemocnici vezme. Ani po letech dohadů se mu nepodařilo vymoci slíbenou dotaci od státu.

„V tuto chvíli opravdu intenzivně vyjednáváme, jestli vláda bude své usnesení realizovat, a připravujeme vlastní prostředky, které bychom do toho mohli investovat. Na vládu chce apelovat také Škoda Auto, která projevila eminentní zájem nám s tím pomoci,“ říká hejtman Martin Červíček (ODS).

Roční úspora na provozu: 25 milionů

Na dofinancování projektu chce kraj hledat peníze z evropských fondů. Vyloučeno není ani to, že by stavbu zaplatil z vlastních zdrojů. Stavět by se mohlo už příští rok, nejpozději do tří let. Podle odborníků má sestěhování péče do jednoho bloku ročně uspořit kolem 25 milionů korun.

Konečný projekt se oproti původnímu výrazně proměnil. Ze střechy zmizel kritizovaný heliport, ten nakonec zůstane na původním místě v zadní části. Místo něj vznikne zelená střecha.



Nyní se ještě upravuje projekt markýzy u vstupu, která bude krýt přijíždějící sanity i pacienty a zároveň zastřeší parkování sanit. Jinak řešená bude multioborová JIP, rozšířená je centrální sterilizace, u vstupu má být lékárna a další služby.

„Opatření, která se musela v nemocnici udělat v době covidu, nám ukázala, že jdeme správným směrem. Kdybychom tu budovu už měli, ušetřilo by se mnoho času, energie a lidských zdrojů. Po zkušenostech jsme ještě upravili složení lůžek, aby se mohla rozšířit JIP,“ vysvětluje Jana Jiráňová z krajského Centra investic, rozvoje a inovací, které projekt připravuje.

V částečně zapuštěném přízemí bude urgentní příjem s vyšetřovnami, zákrokovým sálem a sádrovnou. Dále ambulance chirurgie, ortopedie a interny, oddělení odběrů a zobrazovacích metod. V prvním patře bude JIP a ARO, druhé patro je kvůli větší výšce předchozích podlaží vynecháno, aby se obě budovy snáz propojily.



Celé třetí patro zaberou operační sály a přidružené provozy, ve 4. bude sídlit chirurgie a v 5. ortopedie. Projekt počítá také s úpravou tří poschodí v objektu DIGP. V suterénu vznikne nová centrální sterilizace, v přízemí bude onkologický stacionář a endoskopie. V 7. patře bude zázemí pro zaměstnance.