Jedna vláda slíbila Rychnovu špitál, další váhá. Kraj má najít úspory

Objevilo se už mnoho slibů, podpisů, usnesení i ujišťování, že závazek platí. Výsledek je, že navzdory vládnímu usnesení dosud kraj nezískal svolení, aby začal s projektovou přípravou stavby, kde má být urgentní příjem, ARO, chirurgie, ortopedie a operační sály.

Kraj totiž může novou budovu projektovat až poté, co ministerstvo zdravotnictví zaregistruje jeho žádost o dotaci. Jenže ministerstvo za čtyři roky nevypsalo ani dotační titul. Podle původního harmonogramu se mělo stavět už v roce 2018.

Schválení investice se zadrhlo mezi ministerstvy financí a zdravotnictví. Zatímco zdravotnictví už rok tvrdí, že na projekt nedostalo přidělené prostředky, správce státní kasy vzkazuje, že peníze už odešly, ale zdravotnictví je užilo jinak.

Rukojmím ve sporu je Královéhradecký kraj, který do nemocnice potřebuje investovat. Stávající prostory, z nichž se mají oddělení a operační sály stěhovat do nového, dosahují hranice životnosti.

„Do pěti let by nás čekala obrovská investice, abychom splňovali nové normy. Kdybychom to rekonstruovali, stálo by nás to 80 až 90 procent nového projektu a nikdy to nebude ono,“ vysvětlil lékařský náměstek nemocnice Marcel Maršík.

Vláda se k investici zavázala v únoru 2015 a pověřila tehdejšího ministra financí Andreje Babiše (ANO), aby zajistil peníze. Sám Babiš se byl v nemocnici podívat v květnu 2016 i se svým tehdejším poradcem Adamem Vojtěchem, nyní ministrem zdravotnictví Babišovy vlády. Oba si vyslechli argumenty lékařů o nutnosti přístavby a znovu zopakovali, že závazek vlády platí.

Kabinet projekt potvrdil i v aktualizovaném usnesení vlády v červnu 2017. Od té doby však kraj získal jen 12 milionů korun na studii a předprojektovou přípravu.

„Nyní jednáme s ministerstvem zdravotnictví o poskytnutí zbylých 288 milionů korun. Přístavba nemocnice v Rychnově je dál naší prioritou,“ ujistil ve středu hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) na jednání se zástupci automobilky Škoda Auto a starosty obcí v okolí průmyslové zóny.

Naši část dohody jsme splnili, zní ze Škodovky

„Je třeba na vládu tlačit, aby dostála svým závazkům. My jsme naši část dohody splnili,“ připomněl na schůzce vedoucí oddělení vnějších vztahů společnosti Škoda Auto Michal Kadera memorandum o spolupráci z března 2015, v němž se Škoda Auto zavázala do továrny v Kvasinách investovat 7,2 miliardy korun.

Hejtman o poskytnutí financí již několikrát jednal na ministerstvech zdravotnictví i průmyslu a obchodu, které podporu pro strategickou průmyslovou zónu Solnice-Kvasiny koordinuje. Ve čtvrtek se sešel také s premiérem Andrejem Babišem. K jednání byli kromě ministra Vojtěcha přizváni i ředitelé nemocnic v Rychnově nad Kněžnou a Hradci Králové.

„Diskutovali jsme o modernizaci rychnovské nemocnice, její spádové oblasti a návaznosti na ostatní zdravotnická zařízení. Investice v Rychnově pomůže i hradecké fakultce, protože jinak by řada pacientů z Rychnova směřovala právě tam,“ upozornil Jiří Štěpán.

Nedostali jsme peníze z ministerstva financí, říká ministr Vojtěch

Jenže ani nové jednání zvrat v dosavadním čekání nepřineslo. Místo vyřešení patové situace všechny strany jen zopakovaly svá dosavadní stanoviska.

„Znovu jsem zopakoval a to platí, že ministerstvo zdravotnictví aktuálně nemůže celou investici finančně pokrýt, protože jsme na ni opakovaně nedostali peníze od ministerstva financí. Nyní by to znamenalo zastavení zásadních investic do státních nemocnic. A to nemohu připustit,“ sdělil MF DNES po jednání ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO).

Ministerstvo financí však v minulosti uvedlo, že jeho resortu peníze na nové investice poslalo.

„Výdaje na národní investice byly posíleny o 1,5 miliardy korun. Potřebná částka na rychnovskou nemocnici činí 20 procent této sumy. Další kroky jsou nyní na straně ministerstva zdravotnictví. My jejich investiční priority neurčujeme,“ uvedl Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí.

Premiér se ptal kraje, zda projekt není přemrštěný

Premiér Andrej Babiš se na jednání nepřiklonil ani k jednomu z ministerstev. Místo řešení závazku státu vyzval hradeckého hejtmana, aby zvážil aktualizaci investičního záměru.

„Od pana premiéra zazněl dotaz, zda projekt není naddimenzovaný. Odpověděl jsem, že rozhodně ne. Výkony by byly pouze koncentrovány z více míst do jednoho pavilonu,“ přiblížil jednání Štěpán.

Trnem v oku je premiérovi zejména heliport, jehož vybudování na střeše nové budovy má stát až desítky milionů korun. Nyní je na trávě v zadní části areálu. Na střechu se má přesunout nejen kvůli komfortu pacientů a rychlejšímu přesunu na klíčová oddělení, ale i proto, že na místo dnešního přistávání se má přesunout parkoviště, které musí ustoupit nové budově nemocnice.

„Zaznívají tu myšlenky, zda by heliport nemohl zůstat na trávě nebo zda by se nemohl přesunout na budovu záchranky. Obě řešení však nepovažuji za šťastná,“ zhodnotil úvahy ředitel nemocnice Luboš Mottl.

Kraj znovu prověří projekt nemocnice

Kraj nyní projekt na modernizaci rychnovské nemocnice prověří a bude v něm hledat možné úspory. Hotový s tím chce být do dubna, kdy zasedne strategická komise na ministerstvu průmyslu a obchodu.

Ta už v září vyzvala ministerstvo financí, aby zveřejnilo dotační výzvu a umožnilo tak kraji podání žádosti i bez finančního krytí. Potřebné peníze by se hledaly až později, ale kraj by již mohl připravit projekt a soutěžit dodavatele stavby.

Nová budova měla přijít celkem na 380 milionů korun. Z toho 300 milionů slíbil stát a financování zbylé části již v září schválili krajští zastupitelé. Jenže mezitím ceny ve stavebnictví vzrostly a kraj už nyní počítá, že náklady zhruba o 20 milionů porostou.

„Stát nám však dá maximálně 300 milionů. Cokoliv nad to už jde na účet kraje,“ podotkl hejtman.

Závazky se mají dodržovat i po předešlých vládách, říká radní

I kdyby tak kraj našel možnost, jak až desítky milionů korun z projektu uspořit, stejně by podle vládního usnesení mohl čerpat celých 300 milionů korun, byť v usnesení se píše, že částka je uvedena jako maximální. To může být pro ministerstvo záminka, aby dotaci pro kraj snížilo. Takový návrh však zatím jednoznačně nepadl.

„Závazky by se měly dodržovat i po předchozích vládách. My jsme také splnili závazek předchozího vedení kraje, který se zdravotníky uzavřel dohodu, že bude po tři roky zvyšovat mzdy o 10 procent,“ podivil se náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09).

Podle hejtmana nelze odhadnout, kdy se nemocnice klíčové investice dočká. Každé další zpoždění snižuje kredit nemocnice a může znamenat další zdražení projektu.