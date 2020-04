Ochranáři zlikvidovali nelegální tábořiště ve skalách u Adršpachu

Pracovníci Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko se o načerno vybudovaném kempu dozvěděli v pondělí od své známé, jejíž kamarádka se tam byla podívat. Žena se procházela v okolí Spáleného mlýna a zaujala ji až příliš vyšlapaná stezka vedoucí do okrajové rokle.

Když se ochranáři dostali na místo v týž den, naskytl se jim pohled na výjimečně vybavené tábořiště. Jeho zrušení jim zabralo tři hodiny, odvezli odtud plný přívěsný vozík věcí.

„Podle archeologa bývalo nějaké tábořiště v tomto místě vždycky, ale omezovalo se pouze na ohniště a pár konzerv v jeskyni. Toto ale bylo luxusní tábořiště. Cestou do skal byla na dně rokle vykopaná jímka na vodu, na prostranství vzniklo velké ohniště s rošty a čtyřmi lavičkami,“ popsal zástupce vedoucí Správy CHKO Broumovsko Petr Kuna.

V okolí pak našli i lucernu, svíčky, úvazky používané možná pro slackline, velkou napnutou plachtu, deníček a pokyny pro návštěvníky, zavěšené tábornické symboly, nádobí, pánve či moderní termosky.

„Pod jeskyní ležela hromada asi s dvěma kubíky čerstvě vykutaného písku. Nevíme přesně, jak vypadala před tímto zásahem, nejspíš se ji ti lidé snažili zvětšit. Uvnitř bylo ležení, spacáky, matrace pro bouldering, karimatky, dále dvě ohniště, pilka, sekera, kladívko a další nářadí, ale také vak se žonglovacími potřebami i pro ohňovou show, kamínka, kameninová truba, trubky, koště, lopata, hrábě a další. Přes pukliny v jeskyni byly nataženy deky, asi aby neutíkalo teplo,“ uvedl Petr Kuna.



Ochranáři ve skalách nikoho nezastihli. Za nelegální táboření hrozí až stotisícová pokuta podle zákona o ochraně přírody a krajiny, za poškození jeskyně hrozí pokuta 20 tisíc korun.

„Je to výjimečný případ v tom, kolik materiálu jsme nalezli na místě, a také v tom, že tam došlo k poničení skal,“ řekl Kuna.



Poškození se patrně týká jeskyně zvané Stará kancelář, což je jedna z archeologických lokalit ve skalách. V ní archeologové našli glazovaný střep z 18. století a kulturní vrstvu, ve skále jsou také vyryto několik letopočtů z 18. století a monogramů. Už za slezských válek se v jeskyni patrně ukrývali lidé z okolí.

Nelegální tábořiště se občas ve skalách objevují, ochranáři je proto ruší a likvidují i ohniště, aby to nesvádělo další lidi. V rezervaci se vyskytují tři sruby, které si trampové kdysi vybudovali a kam se táborníci také stahují. Ochranáři se pokoušeli přimět stavební úřady k tomu, aby nelegální stavby zrušily, zatím se jim to nepodařilo.

Za současné koronavirové pandemie teď ochranáři na Broumovsku zaznamenali, že do přírody zamířilo v pěkných dnech hodně lidí, část však chodí mimo stezky, rozdělává ohně nebo leze na skály tam, kde se to nesmí. Protože teď nefungují penziony ani kempy, někteří také přijíždějí s obytnými vozy nebo spí venku. Protože je však zavřená hranice, do skal nejezdí polští turisté, ve výsledku je tak návštěvníků v krajině přece jen méně než v předešlých letech,