Hradec po pěti letech výrazněji zdražuje MHD. Pocítí to třeba senioři

Dopravní podnik žádá o pokrytí ztrát v řádu desítek milionů korun, způsobily je covid i skokové zdražení elektřiny a pohonných hmot.

V některých případech město novou cenu zvedlo až nečekaně vysoko. Například senioři nad 70 let, kteří dosud za roční jízdenku zaplatili sto korun, se nyní musí smířit s cenou 600 korun.

Nejfrekventovanější jedna jízda placená čipovou městskou kartou zdraží ze 14 na 16 korun, nákup u řidiče ze 30 na 40 korun. Zvedají se i ceny časových jízdenek. Roční jízdenka zdraží ze současných 3 700 korun na 3 870 korun.

Dál zdarma budou mít hradeckou MHD děti do šesti let a majitelé průkazů ZTP, bezplatná přeprava však končí například pro doprovod dítěte do tří let, který nově zaplatí plnou cenu 16 korun. Doprava kočárku nebo kola je nově za pět korun a psa za rovných deset korun.

Zdražení přitom město naposledy odmítlo letos v květnu. V Hradci Králové se jízdné naposledy zvýšilo v roce 2016. Dopravnímu podniku (DP) zatím zastupitelé schválili zvýšení letošního příspěvku o dalších šest milionů korun a roční kompenzace pro městskou společnost se vyšplhala již na 281,7 milionu korun. Příští rok už dotace na provoz může být 293,9 milionu korun.

„Zvýšení cen jízdného MHD rozhodně není populárním krokem. Ale pokud chceme zachovat objem přepravy, pak s ohledem na vývoj cen energií je třeba ceník upravit tak, aby tuto inflaci zohlednil. Pokud budeme chtít v Hradci nadále stejně fungující MHD, je potřeba si za službu připlatit. My dál pevně věříme, že i město si najde ve svých rezervách částku, aby vyrovnalo náklady, které na provozování autobusů v Hradci jsou,“ řekl ředitel DP Zdeněk Abraham.

Ceny jízdného v hradecké MHD (v Kč, 2021 / 2022) Jednotlivé jízdné z elektronické peněženky čipové karty - základní:

14 / 16

Papírové jízdenky - Jednotlivé jízdné základní:

20 / 25

Prodej u řidiče - Časová jízdenka na 45/60minut: 30 / 40

Mobilní jízdenky SMS - Časová jízdenka na 45/60minut: 25 / 30 Předplatné časové jízdné

Průběžné s volbou počátku data platnosti Jednodenní přenosné:

80 / 80

7-denní základní:

180 / 220

Měsíční přenosné:

650 / 800

Měsíční základní:

480 / 540

3-měsíční základní:

1 290 / 1 450

Pololetní základní:

1 950 / 2 250

Roční základní:

3 700 / 3 870

Roční - senior nad 70 let:

100 / 600 Kalendářní

12ti měsíční školní (od 1. září do 31. srpna následujícího roku):

1 480 / 1 800

Podle Abrahama by zdražení při stávajícím počtu cestujících mělo přinést kolem 7,5 milionu korun ročně.

Úbytek cestujících je však kvůli epidemii značný, podle Abrahama činí oproti minulým rokům až 30 procent. Méně lidí v autobusech a trolejbusech pro DP znamená pokles výnosů z jízdného asi o 40 milionů korun.

Redukce spojů? Zatím ne

Z devítičlenné rady zvedlo pro zdražení ruku šest lidí, jeden se zdržel a Pavel Marek s Monikou Štayrovou (oba ANO) nehlasovali, protože s koaličním krokem nesouhlasí. V Hradci vládne od loňského listopadu, kdy odešli Zelení a Změna, menšinová koalice ODS a ANO.

Podle náměstka primátora pro správu majetku města Pavla Marka DP nemůže počítat s výnosem 7,5 milionu, ale spíš jen se zhruba třetinou. Opírá se o analýzy, podle kterých by velká část cestujících zvolila jiný způsob dopravy po městě.

„Nelíbí se nám také, že zdražení nejvíce pocítí skupiny, které já hodlám bránit, a nejméně pak lidé s normálními výplatami,“ upozorňuje Marek.

Podle něj by seniorské zdražení jízdného mělo pro DP znamenat plus 1,7 milionu korun oproti současnosti, zisk ze zdražení pro školáky by dělal 750 tisíc a z doprovodu dítěte asi 900 tisíc korun.

Podle Abrahama bylo ve hře i omezení některých spojů a díky tomu i častější nasazování elektrických vozidel namísto těch naftových.

„Redukci dopravy jsme si vyzkoušeli v prvních pěti měsících letošního roku, kdy jsme jezdili v prázdninovém jízdním režimu. Loni jsme díky tomu (díky prázdninovým řádům a úspornějším elektrickým vozům - pozn. red.) ušetřili asi 14 milionů, letos je to asi devět milionů. Přejít kompletně na prázdninový jízdní řád by byl jeden z kroků, ale potom bychom nedokázali odvézt všechny naše cestující a v ranních a odpoledních špičkách by se musely nějaké spoje přidat. Je to nejjednodušší a vyzkoušené řešení, které tu už fungovalo, ale rozsah zatím zůstane zachován,“ konstatoval ředitel DP.

Ubyde cestujících, obává se náměstek

Úspory pro městský podnik se podle Marka dají hledat i jiným způsobem než zdražováním jízdného.

„Odehrává se tu projekt ´Hradec jede´, který může znamenat velkou řadu velmi zajímavých nápadů i pro hromadnou dopravu. Proč nepočkáme na výsledky? Nevyužíváme ani již vypracovanou analýzu dopravní obslužnosti,“ namítl Marek.

„Je dobře, že jsme dopravnímu podniku do února příštího roku uložili představit systém, který měl ve finále znamenat, že podpora města se nebude tak rychle navyšovat. Uvidíme, s čím podnik přijde, ale nemyslím si, že je správné, že by ztráty hradily hlavně určité věkové skupiny. Měli bychom se snažit o to, aby počet cestujících v MHD rostl. Já se však domnívám, že ty kroky mohou znamenat jen další snížení,“ řekl Marek.

Jen slabou náplastí na zdražování je pro cestující ujištění města, že hradecký dopravní podnik patří mezi nejlépe hodnocené v republice, oceňovaný hlavně za vysoký podíl elektrobusů a trolejbusů.