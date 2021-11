Hradec kvůli rostoucím cenám jedná, zda zdraží MHD, nebo omezí spoje

Řešení jsou nejméně tři: 1. zdražení, 2. omezení počtu spojů, 3. zvýšení dotací.



Zdražení město letos v květnu odmítlo, a tak se v Hradci jízdné naposledy zvýšilo v roce 2016. Teď se chtě nechtě město musí ke stejnému tématu vrátit. Rozhodnutí padne už brzy. Dopravnímu podniku zatím zastupitelé schválili zvýšení letošní dotace o dalších šest milionů korun. Roční kompenzace pro městskou společnost se vyšplhala na 281,7 milionu korun.

I další výhledy jsou pesimistické. „Při 6,5 tisících megawatthodinách, které spotřebujeme při jízdách po Hradci, příští rok může představovat zvýšení nákladů ve výši 12,6 milionu korun jen v elektrické energii,“ řekl ředitel dopravního podniku Zdeněk Abraham. Je jasné, že výdej dalších milionů městské pokladně přinese výrazný růst cen paliv.

Některé jízdenky v MHD nedávno podražily v Praze, ke stejnému kroku se chystají v Českých Budějovicích a Frýdek-Místek chce jízdné zvýšit dokonce dvojnásobně. Jinde uvažují o omezování linek. O tom se bude mluvit i v Hradci Králové.

O opatřeních se bude jednat

„Dopravnímu podniku jsme schválili dotaci ve výši šest milionů, protože se enormně zdražuje energie, nafta i aditiva. Navíc se nám bohužel lidé do autobusů a trolejbusů z aut nevrátili. Minulý rok byli při prázdninovém režimu nuceni dopravovat se spíš osobními automobily a už u toho zůstali. To je další příčina určitého schodku. Dopravní podnik má návrh na zdražení jízdného připraven, detailně jsme jej však neprobírali. To jednání však máme připravené ještě v letošním roce,“ konstatoval primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Zdražení jízdného by sice sanovalo rozpočet dopravního podniku, na druhou stranu by mohlo způsobit další odliv cestujících. Efekt? Prázdnější autobusy a plnější silnice.

„Diskuse o zdražování jednorázových jízdenek je na pořadu dne, ale já si nemyslím, že by to dopravnímu podniku přineslo více peněz. Podle našich zkušeností a analýz by případné zdražení mohlo přinést třeba tři miliony korun, ale v ekonomice firmy se reálně projeví pouhým milionem. Většina lidí totiž zvolí jiné způsoby dopravy. Proto je zdražování jízdenek velmi citlivá věc. Dopravní podnik má za úkol hledat, jakým způsobem přinést do svého rozpočtu co nejvíce peněz tak, aby nedošlo k odlivu cestujících,“ upozornil náměstek primátora pro oblast správy majetku města Pavel Marek (ANO).

Jízda se zdraží na 120 eur za MWh

Když se město letos v květnu otázkami úspor dopravního podniku zabývalo naposledy, nebyl žádný důvod řešit ceny energií. Ten by ostatně nebyl ani v srpnu. Jenže už v září se na energoburze cena za megawatthodinu (MWh) vyšplhala na cenu vyšší než 100 eur a překonala rekord z července 2008, kdy dosáhla 90 eur. Nyní už se obchoduje až za 160 eur, ale Hradec nakoupil za cenu okolo 120 eur.

„Asi před dvěma týdny jsme nakoupili 60 až 70 procent potřebné energie. Považuji to za dostatečný objem,“ řekla ekonomická náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO).

„Čekáme na vývoj trhu, máme plán fixací. Právě fixace na komoditních burzách se musí provést nejpozději do 15. prosince. Vyhodnocujeme trh a snažíme se udělat maximum pro co nejvýhodnější nákup,“ doplnil vedoucí odboru vnitřních služeb magistrátu Ivan Hušek.

Trolejbusy a elektrovozy dopravního podniku dosud jezdí za cenu 47 eur za megawatthodinu a kvůli skokovému zdražení elektřiny hrozí městské společnosti zvýšení nákladů o více než 12 milionů korun.

„Nečekali jsme, že cena poletí až tak vysoko. Domnívali jsme se, že to bude jen bublina, která se vrátí zpět. To se však nestalo, cena vyletěla až do závratných výšin. Cena kolem 120 eur je rozumná hranice, podařilo se nakoupit objem, který jsme potřebovali, a teď je otázka, kdy dokoupit zbytek. Pochopitelně kdybychom věděli o půl roku dříve, co se bude dít, jednoznačně bychom nakoupili podstatně levněji. Ale po bitvě každý generál,“ řekl Marek.

Počet cestujících klesl o 30 procent

Podle opozičního zastupitele Martina Hanouska (Změna a Zelení) není dobré, že město ještě nemá vysoutěžený celý objem energie. „Mělo by také dojít ke zvážení, jestli systém nákupu, který se nám v minulosti mohl vyplácet, je nyní nastavený dobře a jestli nepřevažují spíš rizika. Možná existují jiná a bezpečnější řešení,“ míní Hanousek.



Skokový nárůst cen za naftu i elektřinu nutí město k diskusím o zdražení jízdného nebo o omezování linek. Covid a s ním spojený významný úbytek cestujících již zavinily pozastavení letošního nákupu šesti nových vozů. Byla zrušena soutěž na dodávku tří nových naftových autobusů i dalších tří kloubových vozů.

„Za poslední rok nám klesl počet cestujících o 30 procent, jen od začátku roku tak tratíme na tržbách více než devět milionů korun,“ řekl už dříve ředitel dopravního podniku.