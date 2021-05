Tržby MHD se propadají, ale Hradec jízdné nezdraží. Hledá další úspory

Ztráta na tržbách v lednu: 4,9 milionu korun, v únoru: 4,6 milionu. Ztráty dosavadní: přes 25 milionů, odhadované: až 50 milionů korun.

Přestože hradecký dopravní podnik kvůli covidu už celý rok nedělá nic jiného, než že počítá ztráty a obětuje domluvené investice, město navzdory zlé době nebude zdražovat.



Hradec do městské hromadné dopravy za poslední rok nasypal bezmála 280 milionů korun, a tak hledá způsoby jak „naordinovat dietu“.

Upozorňuje, že změny budou nutné. Čeká se, jaká data vyplynou z projektu Hradec jede, který má s pomocí dopravních expertů nastínit vývoj až do roku 2040.

Město chce pro dopravní podnik hledat úspory. Letos je našlo v pozastavení nákupu šesti nových vozů. Suma sumárum uspoří kolem 50 milionů. Hovoří se také o možnosti jiného způsobu financování podniku: například výnosy z parkování.

Pro cestující se prakticky nic nemění. Budou si však Hradečané zvykat na nižší komfort, na vyšší jízdné nebo na méně časté spoje? I to je ve hře, i když zatím na to ještě nedošlo. Náměstek pro oblast majetku města Pavel Marek (ANO) nakonec uhájil politiku nehýbat s cenou jízdného.

„Pozitivní zpráva je to určitě pro cestující, ale pro dopravní podnik to pozitivní není,“ konstatoval ředitel Dopravního podniku města Hradec Králové Zdeněk Abraham.

Upřesnil úbytek pasažérů i příjmů: „Za poslední rok nám klesl počet cestujících o 30 procent, jen od začátku roku tak tratíme na tržbách více než 9 milionů korun. Kvůli této ztrátě jsme museli pozastavit plánovanou obměnu vozového parku.“

Zdražení pro seniory?

Jisté je, že Hradec Králové se zatím nevydá cestou estonského Tallinu, moravských Frýdku-Místku, Valašského Meziříčí nebo českých Litoměřic, kde mají MHD zdarma. Na druhou stranu není v plánu ani zdražování přepravy. Od posledního pohybu cen vzhůru letos uplyne šest let.

V radě nedávno neprošel návrh zdražení pro seniory ani zvýšení jednorázového jízdného. Senioři nad 70 let nyní platí roční jízdné 100 korun, diskutovalo se o možnosti zvednout ceny o další stokoruny. Návrh však neprošel.

„Musíme se dívat na historický vývoj. Právě snížením jízdného pro seniory došlo k jejich rapidnímu nárůstu v MHD. Šlo by o mnohonásobek, o který bychom zdražením pravděpodobně přišli. Přínos by mohl být jen minimální nebo spíš negativní. Diskutovali jsme také o tom, zda nezvýšit jednorázové jízdné, což by cestující tolik nebolelo. Jde ale o to, aby pro veřejnost nezačal být zajímavější jiný způsob přepravy, což by mohlo mít více negativních dopadů,“ upozornil náměstek Marek.

Podle něj se cena jízdného vlastně snižuje: „Za dobu, kdy město nezvýšilo jízdné, jen inflace činila deset a více procent. V podstatě to tedy znamená snížení. Jak by ke zdražení přišli ti, kteří letos dopravní podnik vlastně zasponzorovali, protože si koupili nějakou časovou jízdenku a pak ji nemohli používat tak, jak si představovali. Zvedat ceny by bylo nekorektní i vůči nim.“

Letos pozastavili nákup nových vozů

Zdražení může být podle města ve hře až poté, kdy se život po pandemii vrátí do normálního stavu, tedy minimálně za několik měsíců.

„Je přirozené, že ceny budou s ohledem na inflaci, na růst cen vstupů a především mzdových nákladů, stoupat. Ačkoli je tedy úprava ceníku nevyhnutelná, nechceme ji zatím vzhledem k pandemické situaci zavádět. Je to otázka několika měsíců až let,“ podotkl Marek.

Podle něj lze zatím u dopravního podniku mluvit o ztrátě kolem 25 milionů korun: „Jsme připraveni rezervy hledat v dopravním podniku, kde je to však velmi těžké, protože hlavní položkou jsou mzdy, které samozřejmě nezměníme. Bude zřejmě nutné změnit způsob přepravy a komfort, případně najít finance jinde. Letos jsme pozastavili nákup nových autobusů, čímž jsme ekonomiku podniku trochu vylepšili. Ale v dalším roce obnova vozového parku musí pokračovat.“

Covid dopravnímu podniku způsobil ztráty také omezením provozu autoškoly, myčky, servisního střediska nebo zájezdové dopravy.



Podnik musel koupit další ozonovací stroj a dva tepovací na čištění sedaček. Město loni mělo podniku na ztráty z provozu MHD přispět 255,5 milionu, po první vlně covidu však dotaci o 24,1 milionu korun zvýšilo.