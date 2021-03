Obce se vzepřely Hradci. Nechtějí platit za linku MHD, která málo jezdila

Jen symbolicky by se měly na „covidové“ ztrátě Dopravního podniku města Hradce Králové podílet obce, kam zajíždějí městské autobusy. Radnice v závěru roku u některých z nich narazila, když jim poslala závěrečné faktury za dopravní obslužnost hradeckou MHD.



Dvě ze šesti napojených obcí je odmítly zaplatit s poukazem na to, že kvůli pandemii nového koronaviru dopravní podnik odjel výrazně méně kilometrů, než bylo v plánu.

Město přitom samo sčítá covidové ztráty. Do MHD muselo nalít kvůli výpadku příjmů navíc 24 milionů korun. Nakonec vyjednalo s obcemi alespoň symbolickou spoluúčast.

„Ozvaly se ty obce, které mají větší doplatky, protože je tam velká obslužnost,“ přiznává náměstek hradeckého primátora pro majetek Pavel Marek (ANO), do jehož gesce spadají městské společnosti včetně dopravního podniku.



Závěrečné faktury za rok 2020 odmítly zaplatit obce Vysoká nad Labem a Stěžery. Do obou zajíždí linka číslo 16 a obě měly loni městu za provoz MHD platit přes 1,5 milionu korun. Ostatní připojené obce podmínky města akceptovaly, protože mají buď méně spojů, anebo tam autobusy za hranice města najedou méně kilometrů, takže jejich poplatky jsou výrazně nižší.



Potíž s linkou číslo 16

„Za loňský rok jsme měli Hradci Králové zaplatit 1,883 milionu korun, ale autobusy neodjely kilometry asi za 190 tisíc,“ vypočítává starosta Vysoké Jiří Horák (Vysoká nad Labem – místo, kde chci žít).

Vysoká proto odmítla městu zaplatit poslední fakturu na zhruba 150 tisíc korun. Podobná odpověď přišla také ze Stěžer. Tamní úřad se obává, že kdyby fakturu zaplatil, mohl by se dostat do rozporu se zákonem.

„Problém je, že ve smlouvě jsou specifikovány kilometry a na základě toho byla vypočítána částka. Když do toho vstoupil covid, kilometry nebyly odjety. Město po nás chce, abychom platili, ale obec se musí chovat jako řádný hospodář. Proto jsme požádali magistrát, abychom vstoupili do nějaké diskuse,“ vysvětluje starostka Stěžer Dagmar Smetiprachová (Naše obec).

Ve Stěžerách navíc došlo k tomu, že obec musela kvůli zrušeným spojům vrátit Královéhradeckému kraji část dotace, kterou čerpá na zajištění dopravní obslužnosti. Zatímco jinde platí kraj přímo dopravcům za provoz meziměstských linek, u několika obcí na Hradecku přispívá radnicím na zajíždění MHD.

„U nás ke krácení dotace nedošlo, protože všechny spoje, na které kraj přispívá, byly loni zachovány,“ upřesňuje Horák.

Obce pohrozily soudem

Radnice v Hradci Králové zprvu s výkladem obcí nesouhlasila. Cenu za dopravní napojení považovala za roční poplatek, ne jako platbu za ujeté kilometry. Obce proto pohrozily soudem.

„Jde o zhruba šest tisíc kilometrů. My jsme odjeli všechno podle jízdního řádu (kráceného, pozn. red.) čili my jsme všechno dodrželi, ale obce si trvají na svém, že jsme jim ty kilometry neodjezdili. Právní oddělení města se rozhodlo, že do toho soudního sporu nepůjde,“ řekl v únoru na zastupitelstvu města ředitel dopravního podniku Zdeněk Abraham.

Radnice se snažila vyjednat alespoň takzvanou dohodu o narovnání. Podle ní by město obcím odpustilo platbu poslední faktury a ony by na oplátku nepožadovaly vrácení už zaplacených peněz nad rámec ujetých kilometrů.

Dohoda však na únorovém zasedání hradeckých zastupitelů narazila. Odmítli ji totiž jako nevýhodnou.



„Dopravní podnik má paušální náklady a tím, že odjede méně kilometrů, jeho provoz není levnější, ale cena za kilometr naopak naroste. Já jsem se s panem starostou z Vysoké nad Labem sešel, dospěli jsme k nějaké dohodě a nyní to závisí na schválení zastupitelstva,“ upozorňuje Pavel Marek.

Obce zřejmě uhradí třetinu sporné sumy

Podle kompromisní varianty by obce měly zaplatit asi třetinu ze sporné částky. Zbytek by šel na vrub města, jemuž dopravní podnik patří.

V případě Vysoké to znamená, že by obec Hradci Králové doplatila ještě kolem 20 tisíc korun. „Nový návrh teď půjde ještě do našeho zastupitelstva. V rámci přátelských vztahů jim to chceme zaplatit,“ říká Horák.

„Chápeme, že město má pevné náklady, covid necovid. Musí platit mzdy, úvěry. Musím říct, že s námi komunikují, nejsme v nějakém sporu,“ odhaduje Smetiprachová, že i Stěžery navrženou dohodu přijmou. Podle ní ovšem zrušení spojů do obce nemohlo vyvolat významné ztráty.

„Autobusem většinou jezdí děti, studenti a senioři. Převážná většina si koupí lítačku a platí tedy stejně, ať jezdí nebo nejezdí. Neznám v okolí nikoho, kdo by to takhle nedělal.“

Letos 35 korun za kilometr

Někteří zastupitelé Hradce Králové byli odporem obcí znechuceni. Upozornili na to, že obce platí za kilometr výrazně méně než samotný Hradec Králové. Zatímco město posílá na kilometr 54 korun, obce platily loni jen 30 korun.

„Takže my to za ty obce zaplatíme? To je pěkný obchod. My přece nemůžeme dlouhodobě dotovat dopravu do ostatních obcí,“ hřímal šéf zastupitelského klubu ODS Martin Soukup.

Ještě předloni přitom obce platily za ujetý kilometr MHD jen 20 korun. V roce 2020 Hradec vyjednal navýšení o polovinu a v letošním roce cena stoupla na 35 korun za kilometr.

„Cena dlouhé roky stála na 20 korunách, protože se předpokládalo, že se ty obce připojí k Hradci Králové. To se ale nestalo. Snažíme se přiblížit ceny realitě. Letos jsme navrhli, že to nebude cena za kilometry, ale poplatek za dopravní obslužnost obce. Pokud by přišla další vlna covidu nebo nějaká jiná pandemie, aby nám na to přispěly,“ vysvětluje Pavel Marek.

Obce si vloni kvůli skokovému zvýšení poplatků vymohly na kraji navýšení jeho příspěvku na dopravní obslužnost. Ve Vysoké téměř na dvojnásobek, loni obec dostala 571 tisíc korun.