Firmy by nechaly aréně v Hradci původní lízátka, navrhly atletickou dráhu

MF DNES získala k ukončenému tendru na stavbu hradeckého fotbalového stadionu další prozatím neveřejné podrobnosti.

Předně architektonické řešení sdružení firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont s cenou 568 milionů korun je skutečně líbivé a jeho prezentace je oproti dvěma zbývajícím uchazečům o třídu výš. Dalšími uchazeči o budování arény bylo sdružení VCES, Metrostav, Sport Construction a společnost BAK-PKS.

Koncept vítěze se nejvíce blíží k původnímu projektu, který již má stavební povolení, a současně jej rozpracoval a uhladil. Ve svém návrhu například výškově sjednotil všechny tribuny, díky čemuž působí stadion lépe a nadčasově. Již bývalé vedení radnice tvrdilo, že nepůjde zachovat současné osvětlovací stožáry. Jenže Strabag říká opak: lízátka navrhuje repasovat a jen přesunout do vnějších rohů arény.

Fasádu tvoří systém prolamovaných desek z tahokovu, rohy jsou zaoblené a střecha je z ocelového plechu.

Vítězný návrh zmiňuje i široké možnosti na multifunkčnost požadovanou městem. Využít chce prostory pod věncem tribun v přízemí. Z prezentace vyplývá například možnost atletické „nadstavby“, tedy 600 metrů dlouhého vnějšího oválu, krytého stometrového tunelu s osvětlenou trojdráhou, tělocvičnou i posilovnou. Možné by byly i proměny zázemí a venkovních prostor na kongresy, festivaly, hry mládeže, dožínky i koncerty, při kterých by se do hlediště na hrací ploše vešlo až 25 tisíc diváků.

Město zároveň ve středu dostalo rozhodnutí od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který zastavil správní řízení zabývající se zadávacími podmínkami tendru. Stěžovatel - společnost PORR - návrh vzal zpět. Nyní je řada na zastupitelstvu, které bude v pondělí 29. března schvalovat radou doporučeného vítěze.

„Pokud jej zastupitelé návrh schválí, předpokládáme, že by se zhotovitelem mohla být podepsána smlouva zhruba v polovině dubna,“ řekl náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha (ODS).

„V zadávacím řízení jsme měli přihlášené čtyři účastníky, nakonec předběžné nabídky podali jen tři. Vzhledem k tomu, že jedna z nich byla jednoznačně nejlepší a zároveň splňovala všechny požadované náležitosti, hodnoticí komise se celkově výraznou většinou hlasů jak koalice, tak opozice rozhodla navrhnout ukončení zadávacího řízení tendru a schválení vítěze. Toto jsme projednávali také na radě města a vítězný návrh jsme jednomyslně doporučili zastupitelstvu k rozhodnutí,“ uvedl náměstek po úterní radě.