Hradec vybral vítěze tendru na fotbalový stadion, slevu město nechce

Když jde o fotbalový stadion, Hradec Králové se zamilovává na první pohled. Stalo se to už před 13 lety, kdy vzplanula láska mezi městem a firmou ECE Group, jež chtěla postavit komerční projekt Park Malšovice s arénou uvnitř. Přihodilo se to i v roce 2013, kdy ECE ustoupila a vše předala jinému developerovi.

A stalo se to i nyní. Přestože vítěze tendru za 600 milionů korun ještě nezveřejnila, je veřejným tajemstvím, že radnice se tentokrát bezhlavě zamilovala do projektu sdružení firem Strabag, Geosan a D&D Elektromont.

Ačkoli město předem upozorňovalo, že na závěr tendru bude jednat s uchazeči o vylepšení nabídek, nic takového se nekoná.



Hodnoticí komise sice nebyla jednotná, avšak vítěze vybrala už po podání předběžných nabídek. Projekt to nebude mít snadné. Nejprve jej probere rada a 29. března se dá očekávat rušné jednání zastupitelstva.

Jméno vítěze brzy uniklo

Město se obrnilo mlčením. Nezveřejnilo jméno vítěze, neposkytlo ani vizualizace. Podle informací MF DNES nejvíce času při jednání komise zabrala diskuse o (ne)poskytování informací médiím i zastupitelům.

Stavba stadionu v Hradci Králové 2008 Do výběrového řízení se přihlásilo pět firem, vyhrála ECE Group před J&T Real Estate. Vzniknout měl Park Malšovice - nákupní centrum se supermoderním stadionem.

Do výběrového řízení se přihlásilo pět firem, vyhrála ECE Group před J&T Real Estate. Vzniknout měl Park Malšovice - nákupní centrum se supermoderním stadionem. 2012 Záměr získal územní rozhodnutí.

Záměr získal územní rozhodnutí. Prosinec 2013 ECE Group oznamuje odchod a projekt chce předat konkurenční firmě HB Reavis.

ECE Group oznamuje odchod a projekt chce předat konkurenční firmě HB Reavis. Červenec 2014 HB Reavis oznamuje odchod z projektu.

HB Reavis oznamuje odchod z projektu. Srpen 2014 O projekt se zajímá třetí developer Crestyl.

O projekt se zajímá třetí developer Crestyl. Září 2014 Sen jménem Park Malšovice končí.

Sen jménem Park Malšovice končí. Říjen 2014 Hradecký architekt Tomáš Vymetálek předkládá studii proveditelnosti, podle níž by se měl stavět nový, skromnější stadion.

Hradecký architekt Tomáš Vymetálek předkládá studii proveditelnosti, podle níž by se měl stavět nový, skromnější stadion. 2020 Město vypisuje zakázku na stavbu stadionu metodou Design and Build, vybralo správce stavby a zveřejnilo cenový strop 573 milionů korun.

Město vypisuje zakázku na stavbu stadionu metodou Design and Build, vybralo správce stavby a zveřejnilo cenový strop 573 milionů korun. 2021 V již čtvrtém tendru o stavbu projevily zájem čtyři subjekty, předběžné nabídky podaly tři a komise vybrala vítěze.

Zastupitelé, kteří by chtěli vědět podrobnosti o ceně, architektuře či technickém řešení, by nejprve měli podepsat závazek mlčenlivosti. Už dvě hodiny po jednání se však na internetu objevilo jméno vítěze.

„To mě skutečně velice zaujalo a vyvolalo to ve mně určité pochybnosti. Ty informace údajně mají být od jednoho z účastníků tendru, což je ještě horší než to, kdyby to vynesl někdo z komise. Vyvolává to otázky, jak se k informaci firmy vůbec dostaly,“ říká člen komise Adam Záruba (Změna a Zelení).

Redakce sice zná jména dvou účastníků 12členné hodnoticí komise, kteří byli proti jmenování vítěze už po podání předběžných nabídek, avšak kvůli jejich ochraně je nebude jmenovat.

Nabídky atakují strop

Nejdůležitější je cena. Město stanovilo strop 573 milionů korun. A není překvapením, že všechny tři podané nabídky tuto metu atakovaly. Překvapením však je, že komise rovnou jmenovala vítěze a zbavila se jedinečné příležitosti nabídnutou cenu snížit anebo vyjednat něco navíc - jak bylo dříve avizováno - ve prospěch města. Místo toho údajně zazněla slova, že Hradec si může vítězné nabídky vážit.

Podle informací MF DNES byly mezi třemi podanými nabídkami až zarážející kvalitativní rozdíly. Strabag údajně vyhrál o třídu, zbývající dvě prý nesplnily ani některé podmínky. S výsledkem tendru je obeznámen i expert, který se v developerském byznysu pohybuje 30 let. Také podle něho se otevírá prostor pro různé spekulace.

„Mám velmi nepříjemné pocity, že další další dva účastníci byli jen křovím pro vítěze. Nebylo by to poprvé ani naposledy,“ uvádí zdroj redakce.

Hradec vybral metodu Design and Build, tedy navrhni a postav. Coby správce stavby po kritice z opozice vybral za více než 30 milionů korun společnost Arcadis. Právě její role měla být ve vyjednávání o vylepšení nabídek zásadní.

„To měl být moment, kdy se metoda Design and Build měla využít ve prospěch města. K mému úžasu se nic takového nestalo. Pokud nám předražený správce stavby mohl přinést přidanou hodnotu, bylo to právě teď a tady,“ říká pod podmínkou anonymity člen hodnoticí komise.

Strabag prý byl bezkonkurenční

Jiní neskrývají spokojenost, byť s výhradami. „Musím říct, že vítězný návrh je opravdu velmi dobrý. Až mě překvapilo, co vše tam vítězná firma dokázala vměstnat a jak využila stávající projekt,“ říká Aleš Dohnal (Piráti).

Podle něj však město promeškává šanci na výhodu: „Teď už to asi nezjistíme, ale další jednání by měla výhodu, že můžeme o konkrétních nabídkách s uchazeči jednat a ptát se, proč to či ono vyřešili konkrétním způsobem. Třeba bychom z vítěze dokázali dostat o něco málo víc, i když by to byly jen detaily. Takhle tu nabídku zakonzervujeme a jakákoli změna půjde cestou vícenákladů, případně méněnákladů.“

Podle Oldřicha Vlasáka (ODS), který v komisi rovněž zasedá, byly přínosné všechny nabídky: „Nemohu potvrdit ani vyvrátit vaše informace, kdo je vítězem, a nechci ani spekulovat, jakým způsobem informace unikly. Každopádně jsme byli mile překvapeni kvalitou nabídek. Kdyby se zrealizovala každá z nich, pro město by to byl přínos. Ale ta vítězná, kterou jsme doporučili, splňovala všechny podmínky a předpoklady, které jsme požadovali.“

Ještě je tu ÚOHS

Rozhodnutím komise se bude 23. března zabývat rada města a v pondělí 29. března i zastupitelstvo.

„Do té doby město nesmí zveřejnit bližší informace k vítězné nabídce,“ říká mluvčí radnice Kateřina Šmídová. Na zastupitelstvu se dá očekávat dlouhá diskuse a nejistý výsledek hlasování.

„Pokud zastupitelé výsledek schválí, mohl by pan primátor do pěti až deseti dnů podepsat smlouvu,“ konstatuje náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha (ODS).

To se však může uskutečnit pouze za dvou předpokladů: že zastupitelé vysloví souhlas a že bude Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyřešen rozklad společnosti PORR, která se na něj vloni obrátila kvůli údajně netransparentním a diskriminačním podmínkám v tendru. Městu nezbývá nic jiného než přijmout roli pozorovatele.

„Budeme rádi, když ÚOHS brzo vyřeší rozklad firmy PORR. Neustálé zpochybňování procesů a vítězů zhoršuje kvalitu soutěžního prostředí. Některé firmy už jsou z toho otrávené tak, že se soutěží ani neúčastní, protože se různí lobbisté snaží proces zpochybnit,“ popisuje Vlasák.

Kdy budou vizualizace?

Možnost, že se na úřad obrátí i neúspěšní uchazeči z právě ukončeného tendru, si město raději ani nepřipouští.

„Asi už nikoho nepřekvapí, co všechno je možné, ale myslím si, že hodnocení bylo transparentní a rozdíly doložitelné natolik, že ty firmy to neudělají. Bylo s nimi zacházeno s patřičnou náležitostí. Několikrát jsme prodloužili finální dobu rozhodnutí a udělali jsme maximum, aby vše bylo vyjasněno. Město jednalo fér a totéž očekávám od firem,“ připomíná Vlasák.

Město pro větší transparentnost již požádalo účastníky o poskytnutí anonymizovaných vizualizací stadionu včetně základních údajů a souhlasu s uveřejněním.

„Veřejnost tak uvidí, z jakých návrhů komise vybírala,“ říká Bláha. „Nechci, aby se členové zastupitelstva všechny informace dozvěděli z médií,“ dodává Vlasák. Hradecké vedení chce věřit, že práce na stadionu až pro 9 300 diváků by mohly začít ještě letos.

„Vše skutečně směřuje k tomu, že v Hradci budeme mít reprezentativní multifunkční fotbalový stadion,“ říká primátor Alexandr Hrabálek (ODS).