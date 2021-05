Kácení semaforů v Hradci začíná, vznikne 38 chytrých křižovatek

Už v červnu chce Hradec Králové začít budovat inteligentní dopravní systém za 230 milionů, který magistrát připravuje několik let a který jej v žebříčku „chytrých měst“ posune hodně vysoko. Hotov by měl být do dvou let.