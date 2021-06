Vláda Hradce se rok zmítá v krizi, zřejmě to tak vydrží do řádných voleb

Nefunkční menšinová koalice vládne už půl roku, avšak chaos, který rozpadu předcházel, právě v těchto dnech „oslaví“ celý jeden rok. Experti se domnívají, že tato agónie nejspíš potrvá dalších 16 měsíců.

Na povrch při nedávném pokusu o volby do nekompletní rady města vyplula i další zajímavá věc, totiž nemožnost dohody mezi dvoučlennou menšinovou koalicí ANO – ODS. Obě strany si do tajné volby nového náměstka primátora nominovaly svého vlastního kandidáta a výsledky jasně ukázaly, že pro nominanta občanských demokratů nehlasovali zastupitelé z ANO a naopak.

Opozice jen s radostí přijala úlohu nezúčastněného pozorovatele, většina z jejích zastupitelů svůj hlas do volební urny nevhodila.

Odborníci, které oslovila redakce MF DNES, příliš neočekávají, že roční krizi se podaří vyřešit dříve než s příštími komunálními volbami.

„Obávám se, že efektivní koalici, která by se dlouhodobě opírala o jasnou a stabilní většinu, skutečně přinesou až příští volby. Řada současných politických aktérů totiž spoléhá na to, že karty budou rozdány nově a že v zastupitelstvu dojde k personálním obměnám,“ říká politolog a historik Jan Květina z Historického ústavu Akademie věd.



Animozity mezi politiky vybublaly na podzim

„Nesmíme zapomínat, že aktuální dlouhodobá neschopnost a neochota se dohodnout je z velké části dílem osobních animozit. Osobní útoky, které se objevily v souvislosti s podzimním rozpadem koalice, vytvořily mezi některými subjekty dost obtížně překročitelné bariéry,“ tvrdí Květina.

„Vzhledem k neochotě radniční koalice přijmout odpovědnost za svá předchozí rozhodnutí může současná problematická situace trvat opravdu dlouho,“ souhlasí Karel Kouba, politolog z Univerzity Hradec Králové.

Objasňuje i půl roku trvající agónii související s neúspěšným pokusem vlády menšinové koalice.

„Česká komunální soustava není legislativně stavěná na menšinové koalice, jako je ta nynější královéhradecká. Menšinové koalice jsou typické pouze v zemích s přímo volenými starosty, což u nás není. V Česku proto menšinové městské rady mají velmi ztíženou pozici pro prosazení a uskutečnění jakékoli důležité iniciativy či projektu, neřkuli pro stanovení dlouhodobých vizí rozvoje města. V jiných statutárních městech jsou velmi netypické. Jde s nimi vládnout a spravovat natolik komplexní mechanismus, jako je krajské město, jen velmi obtížně,“ řekl politolog.



Občan je bezmocný, všímá si velvyslanec

Optimistickou prognózu nemá ani první svobodně zvolený hradecký polistopadový primátor, současný velvyslanec v Kuvajtu Martin Dvořák.

„Obávám se, že našemu městu reálně hrozí, že tento neutěšený stav bude trvat až do komunálních voleb v roce 2022. Do té doby čeká město jen opatrné přešlapování bez vize a bez schopnosti cokoli zásadního prosadit,“ řekl.



Podle něj je zásadní potíž v absenci sebereflexe. „Na jedné straně je smutné vidět tu neschopnost a neochotu dohodnout se a společně pracovat pro blaho města, když osobní ambice a nedostatek pokory stojí bohužel u řady aktérů vysoko nad tím společným zájmem,“ zmínil.



„Stále marně čekáme, zda někdo z těch, o jejichž židle a prebendy se jedná, řekne Vzdávám se svých osobních nároků, tužeb a představ, abych umožnil dohodu. Současně s tím však zažíváme i obrovskou bezmoc voličů a občanů, kteří nemají žádnou možnost, jak donutit ty neústupné nekompetentní rivaly, aby se svých funkcí a plánů vzdali. V komunální politice prakticky neexistuje cesta, jak vyvolat mimořádné volby ve chvíli, kdy městská vláda ztratí v zastupitelstvu většinu,“ říká exprimátor Dvořák.

Primátor: Úspěch se neodpouští

Primátor Alexandr Hrabálek (ODS) nabízí svůj pohled na věc. Navzdory nekompletnímu vedení i neúspěšnému pokusu doplnit radu včetně postu náměstka pro školství a sociální oblast je přesvědčen, že město funguje velmi dobře, o čemž píše ve zprávě novinářům nazvané „Jsme v Čechách, kde se úspěch evidentně neodpouští“.

V ní poukazuje na realizaci projektů, oprav a dalších plánovaných akcí, primátor se také domnívá, že všichni vidí a vědí, co se udělalo a dělat bude.

„Město není v rozkladu, jak je veřejnosti některými jedinci neustále a neustále záměrně podsouváno. Zásadně se ohrazuji proti tvrzení opozice, že vedení města není kompletní a že podle jejích představ principiálně nemůže fungovat. Protože město funguje, a to dokonce – světe, div se - i bez chybějícího náměstka. A to je možná naše největší chyba. Tedy to, že funguje,“ napsal.



V únoru odvolaný náměstek primátora Martin Hanousek (Změna a Zelení), jenž nedávno nepřijal nominaci Pirátů, a tedy ani možnost vrátit se do funkce, však má na fungování města zcela jiný názor.

„Bohužel ve vedení máme lidi bez sebereflexe, kterým je jedno, že tu v příštím období nebudou a co bude s Hradcem za pět až deset let a že nám ve srovnání s dalšími městy ujíždí vlak,“ uvedl.



Kudy z krize? Spoluprací ODS s komunisty

Primátor se zároveň ohradil proti domněnkám, že menšinová koalice spolupracuje s komunisty. Tuto poměrně častou kritiku považuje za „ubohou snahu o poškození toho všeho, co se ve městě podařilo udělat“.

Jenže podle politologa Květiny by právě spolupráce ODS s komunisty za jistých okolností mohla vést ke stabilizaci.

„Jednou z variant řešení by byl například systémový příklon ODS k otevřené spolupráci s KSČM, která by svou dosavadní tichou podporu v některých záležitostech promítla do dlouhodobější kooperace se stávající koalicí. ANO a ODS by tak získaly stabilitu při hlasování, ale je jasné, že ODS by za to čelila tvrdé kritice jak ze strany hradecké opozice, tak od části vlastních voličů,“ říká.



„Alternativou by bylo rozhodnutí ODS hodit přes palubu dosavadní spolupráci s ANO a kývnout na zcela novou koalici s ostatními stranami vyjma KSČM. Ale vzhledem k tomu, že tato možnost už jednou ležela na stole a byla ODS odmítnuta, nejeví se momentálně příliš reálně. Avšak ještě není pozdě, největší potenciál k vyjednávání o vzniku nové koalice má ODS, jež je však rozpolcená a odmítá se vydat srozumitelným směrem,“ míní Květina.

„Pokud by současná chaotická situace trvala další měsíce, s blížícími se komunálními volbami bude klesat srozumitelnost a atraktivita jednotlivých stran i pro potenciální voliče opozice. Kritika ODS z pozice opozičních stran má totiž svůj potenciál tehdy, dokud se ODS sveřepě drží spolupráce s ANO. Ale pokud by ODS začala vysílat jasné signály, že Hradec potřebuje změnu, opoziční strany by před volbami těžko vysvětlovaly, že v takovém případě odmítly nést spoluzodpovědnost,“ uzavírá politolog.