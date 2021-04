Nová koalice v Hradci Králové je bez šance, zastupitelé hromadně odešli

V plné nahotě to ukázalo dění na posledním jednání zastupitelstva, které poznamenal hromadný odchod zástupců pěti politických subjektů.



Důležitější než ohrožená usnášeníschopnost zastupitelstva je signál voličům. Vůle slepit nové funkční vedení města po totálním rozkladu trojkoalice ANO - ODS - Změna a Zelení byla jen iluzí.

Na přelomu ledna a února, kdy schůzky pěti stran začínaly, vládla u vyjednávacího stolu uvolněná atmosféra a většina věřila v brzkou pětikoalici ODS, HDK, Piráti, KPH a Změna a Zelení.

Po třech měsících však je optimismus tentam. Ani ze vzájemné důvěry toho příliš nezbylo. ODS se hádá se „zbytkem světa“, kdo zavinil bezvládí, jednání zastupitelstva se proměnila v hrůzný kabaret, urážky jen prší.

Do voleb zbývá 17 měsíců a příměří mezi ODS a opozicí si lze představit jen obtížně. Vydělat na tom může nejen hnutí ANO, které se ocitlo v roli nezúčastněného pozorovatele, ale v Hradci Králové se vytvořilo ideální podhoubí pro nástup zcela nového a dravého subjektu, který anarchii využije a za rok a půl si může diktovat podmínky.

Uvědomuje si to třeba krajský předseda občanských demokratů Ivan Adamec. Také on zdánlivě hradecké dění jen pozoruje, ale upozorňuje, že ODS si špinavé prádlo vypere za zavřenými dveřmi.

„Hrozí nám nebezpečí“

„Mohu jen doporučovat určitá řešení. Pokud by tato situace měla trvat déle, občané Hradce vystaví žalostný účet, který určitě nebude příliš dobrý nejen pro nás, ale ani pro současnou opozici. Dovedu si představit příchod dalšího sdružení, kterému se nelíbí, jak Hradec funguje, a přesvědčí občany, aby volili právě jej. Jak to tak sleduji, řekl bych, že toto nebezpečí si nikdo neuvědomuje. Koalice s opozici se musí domluvit a musí zvítězit zdravý rozum,“ apeluje krajský šéf a zároveň dlouholetý starosta Trutnova.

Čtyřopozici, s níž ODS čtvrt roku vyjednávala, každopádně došla trpělivost a oznámila, že s nimi už nelze počítat.

„HDK, Piráti, Změna a Zelení a KPH deklarují, že se nebudou dále účastnit záměrně prodlužovaných vyjednávání a jsou nuceni akceptovat rozhodnutí ODS a ANO vládnout v Hradci Králové s tichým koaličním partnerem KSČM,“ stojí ve společném prohlášení, ve kterém strany vypočítávají důvody, proč již nejsou ochotné hledat společnou řeč se stranou primátora Hrabálka a náměstka pro investice Bláhy.

„Jen hráli o svá křesla“

Vadí jim permanentní proměňování vyjednávacího týmu, ve kterém prý ODS protočila sedm lidí. Opozice upozorňuje i na domnělou prodlužovací strategii, která krizi ve vedení města jen prohlubuje, ke zklidnění nepřispěl ani krok ODS, jež sice ukončila koalici s ANO, avšak zároveň nepustila vedoucí posty. Protistraně předhazovala jen neakceptovatelné nabídky.

„Na pirátském fóru jsme zveřejnili krátké zápisky ze všech jednání. Každý si tak může přečíst, jak ODS každé straně říkala trochu něco jiného a do vyjednávání vznášela zmatek i neustálými změnami ve vyjednávacím týmu, kdy do něj přidávala a odebírala dokonce i politiky, kteří nejsou z Hradce. Když přičteme absurdně dlouhé pauzy, které si brala na rozmyšlenou, její přístup jinak než jako zdržovací taktiku nazvat nelze. Kolegové z ODS se ve skutečnosti nikdy dohodnout nechtěli. Nemají v zastupitelském klubu jednotný názor. Pan primátor a pan náměstek hráli o svoje křesla a v ODS převážil názor, že je výhodnější spolupracovat s ANO a komunisty než s demokratickými stranami,“ tvrdí předseda zastupitelského klubu Pirátů Aleš Dohnal.

ODS v protiútoku

Za vyjednávací tým ODS mluví Oldřich Vlasák, podle něj naopak strana nabídla řadu ústupků a k dalším je připravena. Opozici vyzývá, aby i ona přispěla ke stabilizaci. A hned přechází do protiútoku:

„Důvody, kterými opoziční strany argumentují pro rozhodnutí v jednáních nepokračovat, pokládáme za zástupné, v některých případech zcela účelové či přímo nepravdivé. Zvlášť pak odmítáme, že bychom sami bránili vzniku nového stabilního vedení města. ODS naopak v zájmu této věci vypověděla koaliční smlouvu s hnutím ANO 2011, deklarovala připravenost vzdát se pozice primátora a přistoupit k debatám o přehodnocení vlastního personálního zastoupení ve vedení města.“

„Stejně tak ODS opozici nabídla několik variant možného složení koalice počínaje variantou čtyřkoalice ODS, Hradeckého demokratického klubu, Pirátů a KPH, přes možnost podpory stávajícího vedení města s dohodou na podpoře vybraných projektů bez nutnosti uzavírat koalici, až po nejširší variantu vlády vzájemného porozumění, do níž by každá ze stran zastoupených v zastupitelstvu vyslala svého zástupce. Opoziční strany však veškeré tyto varianty odmítly a trvají na jedné jediné,“ pokračuje.

Vlasák si však neumí představit pětikoalici, respektive účast hnutí Změna a Zelení, zvlášť pak exnáměstka primátora Martina Hanouska.

Logické nesložení funkcí?

Ze stínu mlčení vystoupil nově zvolený předseda hradecké ODS Pavel Staněk, jehož občanští demokraté pravděpodobně příští rok nominují do funkce primátora.

„Upřímně nevíme, co dál ještě máme nabízet. Mrzí nás to a kategoricky odmítám tezi opozice, že hrajeme o čas. Je to škoda, protože společně řídit město bychom skutečně mohli. Je také škoda, že opozice se omezila na jednu variantu, tedy na koalici pěti, která je pro nás nepřijatelná. Oproti našim několika variantám stojí jen jedna, o které dlouhodobě říkáme, že je nepřijatelná. Skutečně nevím jak dál, pokud jsou všechny naše varianty odmítané,“ říká Staněk.

Podle něj bylo logické, že vedoucí představitelé města v dresu ODS nesložili funkce, když strana ukončila koaliční spolupráci s hnutím ANO: „Rozhodně nám nepřijde správné složit všechny mandáty a připustit možnost předčasných voleb. Podle mě tuto variantu zvlášť v letošním volebním roce do Poslanecké sněmovny nikdo nechce.“

Jiný názor má opozice. Například Martin Hanousek, exnáměstek primátora pro oblast školství a životního prostředí, rovnou vyzývá k rezignaci Alexandra Hrabálka: „Město stále nemá kompletní vedení, řada projektů stojí, je ohrožena řada dotací a Hradec se nerozvíjí. Proč po vypovězení koaliční smlouvy mezi ODS a ANO zbytek vedení neodstoupil a nedal tak šanci složit novou koalici? Je třeba si sundat černý pytel z hlavy, pane primátore, složit funkci a dát šanci utvořit důstojné vedení města z demokratických stran napříč spektrem.“ Zároveň však na rozdíl od jiných na vytvoření stabilní koalice vidí naději.