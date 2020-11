S odchovem hadilova v Safari Parku ve Dvoře Králové pomáhá ptačí maňásek

Ve všech zoo na planetě se za poslední rok vylíhlo celkem pouhých jedenáct mláďat



Poslední z dvorských mláďat se vyklubalo nezvykle až 23. října. Líhnutí v závěru podzimu dvorské zoology překvapilo.

„Rodiče snesli vajíčko do venkovní voliéry, kde by byl kvůli chladu odchov nemožný. Snůšku záhy opustili, proto jsme vejce z líhně k rodičům nevrátili a pokoušíme se o umělý odchov,“ vysvětluje zoolog Michal Podhrázský.

Speciální kabinku ohraničili neprůhledným materiálem, kterou prostrkují ptačího maňáska. Ponožka doplněná o pár pírek, oči a zobák připomíná dospělého hadilova písaře. Vizuální kontakt mláděte a člověka je minimální, aby si ho nevtisklo jako vlastní druh.

„Díky tomu si ptáče myslí, že je v péči hadilova a v dospělosti bude vyhledávat hadilovy jako vlastní partnery,“ doplňuje Podhrázský.

Mládě krmí pinzetou, vedle dávají misku s masem, aby co nejdříve začalo samo zobat. Jakmile to zvládne, přestěhuje se do zázemí ke dvěma samicím narozeným v létě.

Safari park chová hadilovy od roku 2009, rozmnožila je jako první zoo u nás. Od té doby odchovala už 18 mláďat. Před dvěma lety dvorské mládě odchovali dokonce náhradní rodiče v liberecké zoo – pár orlů bělohlavých. Hadilov písař obývá subsaharskou Afriku. Živí se sarančaty a menšími obratlovci, kořist zabíjí prudkým kopnutím nohy. Dožívá se i 50 let.