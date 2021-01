Mecenáši Kasperovi promění někdejší elektrárnu v centrum umění plné soch

Pro více než 60 obcí dodávala bývalá elektrárna v trutnovské části Poříčí elektřinu. Zanedlouho bude jedna z posledních industriálních památek ve městě zásobovat republiku špičkovým uměním.

Trutnovský podnikatel Rudolf Kasper, zakladatel strojírenského a stavebnického holdingu Kasper Group, se rozhodl více než sto let starý areál přeměnit na galerii moderního umění. Vystavovat se budou zejména sochy.

První funkční část by se měla otevřít na jaře 2022, úplné dokončení pětipodlažního komplexu investor plánuje na roky 2024 až 2025.

Manželé Kasperovi jsou fanoušky i mecenáši umění. Trutnovskou kulturu podporují 30 let a spolupracují s významnými umělci, v poslední době hlavně s Čestmírem Suškou a Michalem Gabrielem. Nyní se rozhodli vybudovat vlastní výstavní prostor a velké ambice neskrývají. Galerie EPO1 chce být významnou institucí v českém i středoevropském kontextu.

„Naší prioritou není budovat si drahou soukromou sbírku. Chceme zainvestovat centrum současného a moderního umění a rozjet v něm kvalitní výstavní činnost se zaměřením na sochy. Spolupracovat při tom budeme s lidmi, kteří jsou špičkou ve svém oboru. Platit to bude i o umělcích. Chceme sem dostat ty nejlepší,“ zdůrazňuje Rudolf Kasper.



Revitalizace první poříčské elektrárny z roku 1912 začala letos v únoru se záměrem zachovat původní vzhled i konstrukce.

„Veškeré interiéry budou kompletně rekonstruovány a vybaveny moderní technikou a technologiemi s důrazem na zachování některých původních řešení a detailů,“ upozorňuje byznysmen.



Původní vzhled a moderní technologie

Opravena je zatím administrativní část a třetí nadzemní podlaží bývalé rozvodny, budova má už také novou střechu. V lednu se dělníci pustí do rekonstrukce interiérů a rozvodů. Příští rok v létě by tak hlavní prostory měly být připraveny pro instalaci uměleckých děl.

Ve druhé polovině příštího roku dojde na vstupní halu, pokladny, šatny, sociální zařízení, kavárnu, prodejnu i na multifunkční sál.

„V letech 2022 až 2024 plánujeme zrekonstruovat další podlaží rozvodny pro rozšíření výstavních prostor a v 1. a 2. podlaží vybudovat sklady mobiliáře a depozitář sbírek,“ naznačuje Rudolf Kasper. Zároveň počítá s vybudováním ubytovacího zařízení pro rezidenční umělce a restaurace jakož i s rozsáhlejšími stavebními úpravami podél potoku Líčná.

Elektrárna je podle investora v dobrém stavu, protože byla velmi dobře vyprojektována a od konce 50. let minulého století už téměř nesloužila. Manželé areál koupili před devíti lety, přestavbu platí bez grantů a dotací. „Zcela jistě bude rekonstrukce stát více než nižší desítky milionů korun,“ podotýká Kasper.

Výstavní plocha nabídne úctyhodných 3 400 metrů čtverečných. Ve třech z pěti podlaží bývalé rozvodny bude prostor pro menší 3D objekty, pro obrazy, grafiku a fotografie. Největším výstavním prostorem se stane původní generátorovna a turbínová hala s vysokými stropy, kde budou velká sochařská díla, na která se galerie chce specializovat. To ji bude odlišovat od většiny českých a evropských institucí.

Do této kategorie patří instalace děl Čestmíra Sušky a Michala Gabriela, s nimiž Kasperova firma úzce spolupracuje. V poříčské továrně vznikla monumentální Suškova Háčkovaná věž a od Michala Gabriela několik posledních děl z nerezových lamel, tedy žraloci, lev, šestitunový Asteroid nebo Ocelový jezdec, kterého lze vidět na trutnovském Krakonošově náměstí.

Podle Kasperových dispozice centra umění si o rozměrné instalace vyloženě říkají. „Soustředíme se na větší až nadrozměrné objekty. Chceme navázat spolupráci s našimi, ale i zahraničními umělci, například z Polska a Slovenska,“ uvádí Renata Kasperová.

Neotřelé a velkorysé, hodnotí sochařka

Galerie EPO1 se stane místem, kde se bude umění nejen vystavovat, ale i tvořit. V plánu jsou workshopy pro studenty a veřejnost, výtvarníci tu budou moci přímo tvořit. Podle sochaře Michala Gabriela se poříčský objekt může zařadit mezi nejvýznamnější instituce svého druhu u nás.

„Ve spojení s možností realizovat i některé sochařské projekty ve firmě vzniká nezaměnitelný a originální projekt, který může zcela rovnocenně stát vedle projektu DOX,“ nachází Michal Gabriel srovnání s holešovickým centrem současného umění.

„Je to neotřelé a velkorysé,“ říká na adresu EPO1 sochařka Paulina Skavová, která je kurátorkou v trutnovské Galerii Uffo.

Přestože s otevřením prvních prostor Kasperovi počítají na jaře 2022, koncept první expozice vzniká už nyní.

„Činnost zahájíme soubornou výstavou děl významných sochařů z České republiky, ale také ze Slovenska, Rakouska, Polska a Německa. Některá z děl budou realizována v našich výrobních halách přímo pro tuto zahajovací výstavu,“ podotýká Rudolf Kasper. Celý komplex by měl být hotov do čtyř až pěti let.

Galerie EPO1 se zařadí mezi trutnovské instituce a projekty, které mají nadregionální význam a patří v celorepublikovém měřítku ke špičce. Letos uplynulo 10 let od otevření společenského centra Uffo, které je jedním z nejmodernějších kulturních zařízení v zemi, loni na podzim město zahájilo Na Nivách provoz supermoderního střediska volného času s ateliéry, učebnami, horolezeckou stěnou a lanovým parkem.

Stejně tak síť terénních stezek pro horská kola, kterou parta nadšenců už několik let buduje na okraji okresního města u Čížkových kamenů, jen těžko snese srovnání. V současnosti ji tvoří 37 kilometrů jednosměrných stezek.