Nový soudce začal znovu řešit ateliér, kde vznikaly vyzývavé fotky dětí

Pavel Rohel a jeho společníci podle obžaloby v letech 2006 až 2014 v ateliéru v Červeném Kostelci na Náchodsku vyráběli a dále šířili dětskou pornografii. Pořizovali snímky dětí ve spodním prádle, kostýmech i nahých ve vyzývavých polohách.



Kromě Rohela si jeho komplicové už své tresty odpykávají. V Rohelově případě musí hradecký soud celou kauzu, která obsahuje několik tisíc stran, projednat znovu. Rozhodovat bude tentokrát soudce Miroslav Mjartan.

V pondělí zahájil hlavní líčení bez obžalovaného. Rohel totiž vzkázal, že nemá takové věci zapotřebí, avšak ve středu se prý dostaví.

Předseda senátu nechal opět přečíst obžalobu a k tomu nároky poškozených, kteří žádají statisíce korun za nemajetkovou újmu. Pak došlo i na čtení dlouhého spisu.

Rohelův obhájce nechtěl u pondělního líčení věc komentovat. „Můj klient si to nepřeje,“ řekl novinářům na chodbě.

Jen 11 fotek je pornografie, připustil dříve obžalovaný

Kriminalisté u obžalovaného před lety objevili 300 tisíc snímků a videí. Vrchní soud v Praze hradeckému senátu nařídil celou věc projednat znovu a řádně označit snímky, které jsou pornografické. To je podle státního zástupce Milana Šimka nelehký úkol.



Už loni vrchní soud případ vrátil kvůli tomu, že nebylo jasné, které snímky pornografické jsou, a které ne.

Podle obžalovaného je pouze jedenáct fotek se sexuálním podtextem, a ty prý byly určené soukromým zákazníkům. Zbytek je pak podle něj naprosto nevinných.

„Za sto fotek dostal člověk 40 tisíc. Rodičům i dětem jsem dal informační letáky, kde bylo všechno popsáno. Sami rodiče nám volali, jestli pro ně mám práci. Většinou to byli lidé s finančními problémy,“ bránil se již v minulosti Rohel, kterému hrozí až 10 let za mřížemi.

Rohel, který se nyní živí jako řidič kamionu, totiž argumentuje tím, že rodiče dětí o všem věděli a dostali za snímky nemalé peníze.

Krajský soud přizval loni k případu i známého sexuologa Radima Uzla. Ten označil devadesát procent Rohelovy tvorby za pornografickou, ale další posudek z ústavu v Bohnicích řekl, že je těžké říci, co je a co není dětská pornografie.

Právě o tento výrok se obhajoba ve své poslední závěrečné řeči opírala.

„Ani soudní znalci se nemohou shodnout, co je a není dětská pornografie. Za dětskou pornografii bychom pak mohli označit i reklamy, kde se děti koupou ve vaně,“ argumentoval Rohelův obhájce. Zároveň poukázal na fakt, že by měli být stíháni i rodiče dětí, kteří s fotografováním souhlasili.

Tady nejsme v Americe, argumentoval obžalovaný

Obžalovaný řekl, že neexistuje zákon, který by dětskou pornografii definoval.

„Nelze akceptovat žalobce, který označuje i módní časopisy, kde jsou děti, za pornografické. On si vymýšlí a udělal podvod, proto navrhuji, aby senát zamítl tuto obžalobu,“ prohlásil Rohel, který si k šesti milionům za nemajetkovou újmu nárokoval ještě sto tisíc za dva roky strávené ve vazbě.

„Pan státní zástupce se tady snaží uplatňovat zákony, které platí v Americe. To rovnou může uplatnit zákony jako v Pákistánu, kde za jinou sexualitu lidi pověsí. To by se panu Šimkovi asi líbilo, kdyby každou neděli před budovou krajského soudu byla jedna poprava,“ dodal obžalovaný.

Policie Rohelův gang několik měsíců sledovala a odposlouchávala. Nakonec obvinila čtyři cizince, kteří byli dopadeni ve Španělsku, Švédsku, Kanadě a Francii. Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili obrovské množství dat, které obsahovalo tisíce kontroverzních snímků. Mezi poškozenými je téměř sto dětí ve věku od 7 do 18 let.

Video z policejního zásahu v roce 2014:

