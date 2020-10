Exprimátor Hradce se vrací na scénu, sloučení krajských nemocnic vyloučil

Koaliční vyjednávání po předloňských komunálních volbách ho poslalo do opozičních lavic. Někdejší primátor Hradce Králové Zdeněk Fink (HDK) se tehdy po osmi letech v čele krajské metropole stáhl z politického výsluní, odešel i z postu předsedy Hradeckého demokratického klubu a vypadalo to, že lékař v oboru ORL míří do politického důchodu.



Jenže po dvou letech je vše jinak. Fink míří do krajské vlády. Převezme post radního pro zdravotnictví od krajského šéfa TOP 09 Aleše Cabicara, který kvůli preferenčním hlasům ze zastupitelstva vypadl. Na společné kandidátce TOP 09, HDK a LES ho přeskákalo pět lidí včetně Finka, který v předchozích dvou volebních obdobích seděl v krajském zastupitelstvu za lidoveckou Koalici pro Královéhradecký kraj.

Na hejtmanství tak není žádným nováčkem. Dosud byl předsedou výboru pro kulturu a památkovou péči, předtím zasedal ve zdravotním výboru.

Jako lékař se zkušenostmi z řízení radnice má nyní Fink vyvést krajské nemocnice z personální krize, kvůli níž jede řada oddělení takřka na rezervu a třeba v Trutnově musela v létě zavřít porodnice. Před Finkem stojí dlouhodobě nejproblematičtější oblast krajské správy, kterou se i přes několik pokusů dosud nepodařilo reformovat.



Řeč je hlavně o snaze reformovat Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje (ZH KHK), pod který krajské nemocnice spadají, a třech pokusech o sloučení nemocnic. To měl v plánu i Finkův předchůdce Aleš Cabicar, koaliční partneři mu však fúzi zatrhli. Fink už se nechal slyšet, že další pokus nenavrhne.

„Určitě tu nebude jedna nemocnice, jako je v Pardubickém kraji. Chtěl bych (od Cabicara) přebrat to dobré. Určitě nebudu nic lámat přes koleno,“ řekl MF DNES Zdeněk Fink.



Exprimátor už se - stejně jako další nováčci ve vedení kraje -začal seznamovat se svou budoucí agendou. Hned po nástupu ho čekají závažná rozhodnutí. Kraj totiž musí do konce roku připravit změnu stanov svých nemocnic. Nutí ho k tomu nový zákon o obchodních korporacích.

„Zcela zaniknou funkce statutárních ředitelů a budou posílené pravomoci správních rad nemocnic. Podle právníků existuje asi osm variant, jak situaci vyřešit. Nyní si zpracováváme právní analýzu, na základě které kraji navrhneme řešení,“ vysvětlila hlavní nutnou změnu předsedkyně představenstva ZH KHK Ivana Urešová.

Holding dopady zákona analyzuje na pokyn kraje. Hejtmanství však chce situace využít a změnit řízení nemocnic nad rámec požadavků nové legislativy. Úkol zpracovat návrhy řešení dostal ještě současný náměstek hejtmana Cabicar, definitivní rozhodování však už bude náležet novému vedení kraje.

„Stoprocentním vlastníkem akcií by měl být kraj“

„Chceme situace využít a trochu jinak řídit zdravotnictví. Chtěli bychom posílit přímý vliv vedení kraje na struktury, které jsou za fungování nemocnic odpovědné,“ nastínil plány budoucí hejtman Martin Červíček (ODS).

„V tuto chvíli je to věc interních procesů v holdingu, ale logicky to musí být v souznění s radou Královéhradeckého kraje. Ještě jsme nad tím neseděli. V tuto chvíli to připravuji já a komunikuji to s doktorem Finkem,“ upozornil Aleš Cabicar.

Jenže podle dosavadní předsedkyně zdravotního výboru zastupitelstva a bývalé ředitelky nemocnice v Jičíně Dany Kracíkové (za Východočechy) není příliš reálné ani to, aby se změny v řízení nemocnic stihly projednat a schválit do konce roku.

„Nemyslím, že je to všechno možné. Bude potřeba změnit stanovy nemocnic. Můj osobní názor je, že stoprocentním vlastníkem akcií by měl být kraj (nyní vlastní kraj budovy a akcie nemocnic drží holding, pozn. red.), a to rozhodně není změna, která by se udělala za měsíc. Připravit se to může, ale myslím, že to bude složitější,“ uvedla Kracíková.

Není to přitom tak dávno, kdy se systém řízení holdingu i jeho nemocnic měnil naposledy. Na začátku loňského roku nemocnice opustily model představenstev a dozorčích rad a přešly právě na systém statutárních ředitelů, které kontrolují správní rady jednotlivých nemocnic. V těch sedí zástupci holdingu i ředitelé ostatních špitálů. Stejné složení pak má představenstvo celého holdingu.



Přinesla úprava výsledky?

Aleš Cabicar si tehdy od změny sliboval, že si nemocnice přestanou konkurovat. „To byl můj první krok, protože dříve holding fungoval jako statistickoanalytické centrum. Dnes je každý ředitel ve správní radě dalších nemocnic, takže by v sobě měl mít určitou míru zodpovědnosti nejen za svoji nemocnici, ale i za ostatní. Tím se to celé začalo stmelovat,“ řekl náměstek již dříve v rozhovoru pro MF DNES.

Podle jeho koaličních partnerů však úprava nepřinesla dostatečné výsledky. „Byla tam snaha o nějaké větší propojení, ale myslím, že to takto nefunguje. Nemocnici řídí ředitel, správní rada bere na vědomí jeho kroky, ale že by mu do toho nějak zasahovala, tak to ve skutečnosti není. Myslím, že není úplně nutné, aby byli všichni členy správní rady,“ poukázala Kracíková na stále ještě otevřené možnosti dalšího uspořádání.

Dosud totiž není jasné ani to, jak bude od ledna vypadat vedení nemocnic i při zachování současného holdingového modelu. Zákon neurčuje, jak se má stávající řízení přes statutární ředitele transformovat. Je možné, že stávající správní rady zůstanou, ale ve hře je i přechod na jednočlennou správní radu, tedy svěření nemocnic výhradně do rukou ředitelů.

Model podle ODS

Finální model by však už měl počítat s budoucím modelem řízení nemocnic. Koalice ODS, STAN a Východočechů chce, aby řízení přešlo na kraj a holding dál fungoval jen jako servisní a obslužná organizace například pro zásobování. Kraj už dříve v nemocnicích sjednotil řadu procesů a nyní pořizuje jednotný informační systém.



To vše má řízení usnadnit. Část kompetencí by z holdingu měla přejít na krajský odbor zdravotnictví. Zatímco dosavadní gestor Cabicar prosazoval udržení funkce holdingu, Fink se klaní více k modelu prosazovaném ODS.

„Měl bych představu, že holding bude hlavně obslužný než řídící. Tedy posílit tu obslužnou funkci. Nyní si vše studuji, co kdo v holdingu dělá, jaká je provázanost na Královéhradeckou lékárnu, provázanost na nový nemocniční informační systém, který se do těch nemocnic chystá. Těžko se teď k tomu vyjadřovat,“ nechtěl zatím Fink komentovat podrobnosti.