Krize v trutnovské porodnici trvá, tři lékaře lákají na milion korun

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se porodnice v dohledné době měla otevřít. Do pokojů porodnice se mezitím nastěhovala rehabilitace, která uvolnila své prostory pro nové covidové oddělení.

Nemocnice pokračuje v hledání lékařů. K pěti lékařům nemocnice shání alespoň dva porodníky, ideálně tříčlenný tým včetně nového primáře. Zdravotní sestry a porodní asistentky absolvují školení a stáže na jiných odděleních, část jich také jezdí například do náchodské porodnice.

Vedení jim slíbilo, že do konce roku se propouštět nebude. Série několika jednání zatím výsledek nepřinesla. Podle ředitele nemocnice Miroslava Procházky ztroskotala vždy ze stejných důvodů.

„Trutnov je daleko na denní dojíždění a stěhovat se sem nikdo nechce. Když už se dostaneme do fáze, že bychom mohli mít nového primáře, tak po zhodnocení situace řekne, že to sám nedá, ve dvou by to bylo na hraně a že potřebuje třetího,“ vysvětluje ředitel.

I přes dosavadní neúspěchy doufá, že do konce roku se porodnice otevře. „Je to běh na delší trať, než jsme na začátku očekávali, ale rozhodně to nevzdáváme,“ doplňuje.

I proto, že se nedaří získat jednotlivé lékaře, rozhodla se nemocnice zkusit angažovat rovnou tříčlenný tým. Nabízí štědrý náborový bonus, více než 300 tisíc korun pro každého.

„Hledáme celý tým tří porodníků. Za to, když k nám nastoupí, dostanou náborový příspěvek milion korun,“ potvrzuje Procházka. Inzerát s tímto zněním krajské zařízení uveřejní příští týden v odborném lékařském časopise.

Shánění porodníků nepomáhá ani současná koronavirová krize, stovky lékařů a zdravotnického personálu v českých nemocnicích jsou v karanténě. Za poslední týden se počet nakažených lékařů zvýšil o čtyři stovky, celkem jich je aktuálně na covid-19 pozitivních už tisícovka.

„Setkáváme se s tím, že lékaři, se kterými jednáme, jsou přetížení, protože jejich oddělení jsou kvůli karanténě v problémech. Koronavirová krize nám to neulehčuje, ale nechci se na ni vymlouvat,“ poznamenává Miroslav Procházka.

Škatulata kvůli covidu

Pokoje v porodnici prázdné nezůstaly, začátkem října je obsadila rehabilitace. V jejich prostorech totiž nemocnice kvůli horšící se epidemiologické situace zřídila speciální covidové oddělení s dvanácti lůžky.

Zařízení proto také sloučilo lůžkovou část ortopedie a chirurgie, operace, které je možné odložit, na těchto odděleních utlumilo a do odvolání zavřelo plicní ambulanci.

Obsazení porodnice není podle Procházky signálem, že by oddělení mělo zůstat mimo provoz dlouhodobě. V momentě, kdy se povede získat lékaře, jej rehabilitace vyklidí.

„Prostředí není ideální pro rehabilitaci. Ve chvíli, kdy budeme mít gynekologicko-porodnické oddělení personálně zajištěné, rehabilitace se zase vystěhuje,“ ubezpečuje šéf trutnovské nemocnice.

Personální krize v porodnici vygradovala letos v létě, na konci července ji vedení nemocnice muselo kvůli nedostatku lékařů zavřít s nadějí, že od září znovu začne přijímat rodičky. Zdravotní sestry si povinně vybraly dovolenou a náhrady za přesčasové hodiny. Operativa se přes léto omezila pouze na akutní zákroky, zavřené zůstaly také specializační poradny.

K plnohodnotnému zajištění ambulancí, ultrazvuku, operativy a porodnice je potřeba minimálně sedm lékařů, nyní jich je pouze pět, navíc ne všichni na plný úvazek. Od odchodu primáře Milana Krotkého oddělení dočasně vede Pavel Růžička.

Holdingové porodnice mají plno

V trutnovském okrese v současnosti není otevřená žádná porodnice. Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem ji zavřela už v roce 1999. Od roku 2013 je mimo provoz porodnice v soukromé nemocnici ve Vrchlabí. Z krajských nemocnic má gynekologicko-porodnické oddělení Náchod, Jičín a Rychnov nad Kněžnou.

Všechna tři pracoviště od uzavření Trutnova zaznamenala výrazný nárůst porodů. V Náchodě minulý týden jejich počet překročil celkovou loňskou bilanci, podobné je to také v Jičíně.

„Zdaleka největší nárůst eviduje rychnovská porodnice, která má již nyní o 28 procent porodů více než v loňském roce. Je to ale spíš tím, že se tato rodinná porodnice v poslední době těší velké oblibě u budoucích maminek. Počet porodů tu totiž stoupá už od prvního čtvrtletí letošního roku,“ vysvětluje Lucie Chytilová, mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.