Královéhradecký kraj zatím supernemocnici nevytvoří, není vůle slučovat

Když před deseti měsíci předstoupil náměstek hejtmana Aleš Cabicar z TOP 09 před zastupitele Královéhradeckého kraje s plánem na sloučení všech krajských nemocnic do jedné společnosti, byla to bitva předem prohraná. Už před hlasováním bylo zřejmé, že plán nemá politickou podporu ani ve vládnoucí koalici.

Zastupitelé náměstkovi dali čas do konce roku, aby plán dopracoval. Nestalo se. Příprava se protáhla až do února a před zastupitele se měla finální varianta fúze pěti nemocnic dostat na březnovém zasedání. Jenže přišla pandemie koronaviru a celý plán stejně jako před lety usnul. Kvůli akutnějším problémům i omezené možnosti projednávání se fúze odkládá na neurčito.



„Mám úkol ji předložit zastupitelům, ale nedokážu říct kdy. Redukujeme body na ty nejdůležitější a to, co lze, se snažíme přesunovat. Čekáme na volnější režim, až se bude moci šířeji diskutovat. Snažíme se, aby byl prostor pro diskusi, ale náročnost debat je nyní extrémní,“ přiznává náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Ještě na přelomu roku objížděl realizační tým nemocnice, aby připravované kroky vysvětlil zaměstnancům. Poslední dvě přišly na řadu v lednu. Právě špatná informovanost personálu, co by sloučení nemocnic znamenalo pro zaměstnance, byla jednou z oblastí, které kritizovali nejen opoziční, ale i někteří koaliční zastupitelé.

V březnu se měly s aktualizovaným plánem seznámit kluby, k tomu však už kvůli vypuknutí pandemie nedošlo.

„Se zastupiteli to komunikujeme průběžně, ale na půdě zastupitelstva zatím ne. Je otázka, kolik ještě budeme schopni zorganizovat zasedání. Všechno je závislé na tom, kdy skončí nouzový stav a pozvolna přejdeme do standardního režimu. Je dost dobře možné, že se to překlopí až do nového volebního období,“ míní Cabicar, podle něhož je aktualizovaný plán fúze připraven k projednání.

Do voleb s tím už nepočítáme, říkají zastupitelé

To nahrává kritikům. Podle nich je totiž nyní na tak zásadní změnu v organizaci krajského zdravotnictví pozdě.

„Protože volby už klepou na dveře, nemyslím si, že bychom se teď měli zabývat sloučením nemocnic, a připravit tak budoucím zastupitelům poměrně zvláštní dárek. Návrh v této podobě jsme nehodlali podpořit. Domnívám se, že nemá cenu nyní začínat. Do voleb s tím už nepočítáme,“ říká šéf zastupitelského klubu ODS, poslanec a starosta Trutnova Ivan Adamec.

„Pokračovat se bude podle toho, jak dopadnou volby. Samozřejmě nějaké změny k lepšímu, co se týká organizace, by to chtělo, ale do voleb bych to neměnila,“ souhlasí opoziční zastupitelka a lékařka Eva Matyášová (ANO).

„Projednávalo se to v nemocnicích a tím to de facto skončilo. Teď se to určitě nestihne a ani k tomu není politická vůle,“ míní předsedkyně zdravotního výboru kraje Dana Kracíková (STAN+VČ).

Právě ta, byť členka vládnoucí koalice, už dříve označila záměr sloučit krajské nemocnice v Náchodě, Trutnově, Jičíně a Dvoře Králové nad Labem za zbytečný. Za vzor dává nemocnice v Jihočeském kraji, které mají také holdingovou strukturu a patří k nejlépe hospodařícím.

„Benefity, které z fúze měly vyplynout, by nebyly skoro žádné. Nemyslím, že by se řízení nemocnic výrazně zjednodušilo nebo zlepšilo. Naopak by se to mohlo stát velkým nepřehledným molochem, zaměstnanci by mohli ztratit motivaci k nějakému vylepšování, protože by to pro ně nebylo čitelné,“ říká Kracíková.

Fúze je důležitá vůči pojišťovnám, zní z holdingu

S tím však nesouhlasí Ivana Urešová, šéfka krajského zdravotnického holdingu, pod který nyní nemocnice spadají. V jižních Čechách podle ní holding těží z toho, že do něj patří velká nemocnice v krajském městě. I když politicky fúze usnula, holding na přípravách dál pracuje.

„Všechny kroky směřující strategicky do budoucna spějí ke sjednocení a společným postupům. Chováme se tak, jako bychom již byli zfúzovaní. Ze tří čtvrtin jde o lidi a nastavené mechanismy, ale ta poslední a nejdůležitější čtvrtina jsou úhrady od zdravotních pojišťoven. Tam je přínos fúze jednoznačný,“ oponuje Urešová.

Pokud by nemocnice vystupovaly jako jedna, docházelo by podle Urešové ke kompenzacím podprodukce a nadprodukce mezi jednotlivými pracovišti. To nyní není možné, přestože nemocnice o smlouvách vyjednávají společně:

„Ale nakonec každá z nich podepíše smlouvu za sebe a pojišťovny nám řeknou, že dokud nebudeme mít jedno IČZ, nemohou nám produkci vzájemně započíst, aby peníze zůstaly v kraji.“