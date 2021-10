Vlastní mámu nemůžete seřvat, říká čtyřiadvacetiletý cukrář a živnostník roku

Péct jste začal už ve 12 letech. Pamatujete si, jaký byl váš první výrobek?

Doma v kuchyni jsem dělal dorty z modelovací hmoty. Byly to různé figurky a zvířátka. Pak jsem začal péct cukroví.

Jaký jste na to měl ohlas?

Všichni byli nadšeni. Každý víkend jsem něco pekl. Nejdřív pro rodinu a známé, pak se to začalo rozrůstat. Hlavní impulz přišel na střední škole, tam mě cukrařina opravdu nadchla. Hodně mi daly stáže, půl roku jsem byl na praxi v luxusním hotelu ve Špindlerově Mlýně, kde jsem nakoukl do rozjetého byznysu. To mi ve 3. ročníku otevřelo oči. Škola byla úvodem do cukrařiny, dovzdělával jsem se, četl knihy a inspiroval se na sociálních sítích.