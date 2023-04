Návrat Rusů a Bělorusů? Jedině po konci války, řekl šéf světového hokeje

„Doufám, že se Rusko s Běloruskem vrátí co nejdříve, protože by to znamenalo konec války,“ prohlásil francouzský funkcionář.

Ten odmítá postupovat podle návrhu MOV, jenž navrhl, aby se ruští a běloruští sportovci objevili už příští rok na letních hrách v Paříži.

Zákaz účasti, který IIHF prodloužila také na následující sezonu včetně květnového světového šampionátu v Praze a Ostravě, opodstatnila obavami o bezpečnost fanoušků i ostatních týmů.

Ruská strana takové odůvodnění zavrhla jakožto „vymyšlené“.

„Chápu, že někdy je to otázka politického přístupu, ale musím dbát na ochranu naší soutěže... Stejně nemají víza, takže cestovat nemohou,“ poznamenal sedmdesátiletý šéf světového hokeje, který se zřejmě chystá postupovat podle nově formulované podmínky.

A to i v případě blížících se zimních olympijských her: „Finální rozhodnutí ale oznámíme v březnu 2024. Krátce nato odstartuje olympijská kvalifikace a Bělorusko by se jí potřebovalo zúčastnit.“