Bronzový a stříbrná: Bez mobilu se obejdeme. I bez Rusů na akcích

Proč oba uznávají Jágra, ale jejich idol to není? Co ještě chybí Čechům, aby poráželi Kanadu či Spojené státy? Souhlasí s tím, že Rusové nesmějí na velké akce? A jaké to je, když holky a kluci hrají společně v jednom týmu?

„Když vznikne kvůli něčemu bitka, kluci se mě zastanou. Někteří protihráči mě nenarazí na mantinel, jiným je to jedno,“ líčí sedmnáctiletá Klaudie Slavíčková. O rok starší Matěj Maštalířský zase přiznává, že klička od holky je pro kluky potupa. „Chudák ten, co se mu to stane. Myslím, že ostatní v kabině se mu pořádně vysmějí. Dají mu to sežrat,“ nezastírá litvínovský talent.

Matěji, jaký máte názor na holčicí hokej?

Matěj: Myslím, že pro holky je skvělé, že můžou takto soupeřit a jsou viditelnější než pár let zpátky. Rozhodně to nebereme tak, že bychom se holkám nějak vysmívali, spíš si zaslouží obdiv, že do toho vůbec jdou. Pokud se nepletu, tak chtějí prosadit, aby mohly hrát i tělem. Klobouk dolů.