Stříbrná lvice: Z brány komanduji kluky, to se mi do života hodí

V semifinále utýrala kanadské střelkyně, tým dovedla do finále proti USA. A zvolili ji do All Star turnaje coby nejlepší brankářku stejně jako kdysi její vzor Kláru Peslarovou.

Jaká gratulace vás potěšila?

Od brankářů Tomáše Suchánka, který má dvě medaile z dvacítek, a Lukáše Dostála, co chytá v NHL. Nečekala jsem to. Vyhledali si mě na Instagramu, čímž mě hodně překvapili. Psali mi po semifinále s Kanadou, že moc gratulují a že posílají štěstí do finále s Amerikou, které bohužel nevyšlo. Já jim odpověděla, že jim moc děkuju a že si vážím zpráv od nich. Oba jsem v reprezentaci sledovala, jsou moji oblíbenci.