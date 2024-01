Se zesnulým trenérem na dresu. Hokejové Litoměřice pomáhají jeho rodině

„Dresy šly do aukce, každý si ho může vydražit. Chystáme i veřejnou sbírku pro rodinu, po Vaškovi zůstaly manželka a dvě děti,“ řekl po zápase Jan Fišera, předseda Stadionu. „Malý Vašek je prvním rokem na vysoké škole, mladší Amálka ještě na základce. Chceme rodině pomoct, aby měla méně starostí. Není to pro ně jednoduché.“

Usměvavý a oblíbený trenér, kterému bylo teprve 49 let, cepoval sedmáky. Během listopadového utkání na střídačce v blízkosti své dcerky zkolaboval a po dvou týdnech v nemocnici svůj boj prohrál. „Stalo se to z ničeho nic během zápasu dětí a už jsme s ním nikdy nemluvili,“ řekl pohnutě předseda kališníků.

Byla to rána pro nejbližší i pro litoměřický hokej. Už do prosincového utkání s Prostějovem tým nastoupil s černými páskami. Děti, které trénoval, vyvěsily na zábradlí společné fotky. „Jeho rodina bude vždy součástí té naší hokejové,“ vzkázal Fišera.

V sobotu došlo na poslední sbohem. Smutné dresy s černobílou Rubešovou fotografií doplnil na oranžových prvcích nápis Venco, nikdy nezapomeneme, na límci data narození a úmrtí, u srdce bílé srdce se sedmičkou.

„Já ho znal osobně ze Sparty, když tam působil a jeho mladý hrál. Nedokážu si představit, jak těžké to pro rodinu je,“ špitl František Ptáček, asistent litoměřického trenéra Miroslava Přerosta.

V duelu se Slavií, tou dobou poslední, kališníci vyhořeli 1:5. „Je blbé takhle prohrát, když jsme chtěli uctít památku Venci Rubeše,“ klopil oči útočník Petr Ton mladší. „Bohužel zrovna tento zápas nám vůbec nevyšel...“

HC Stadion Litoměřice - Slavia Praha, Chance liga. Domácí hráči Jakub Černohorský, Jiří Jebavý a Petr Ton mladší (zleva) s charitativními dresy, které se draží pro rodinu zesnulého trenéra Václava Rubeše.

Slavia podporovaná hvězdným sportovním poradcem Patrikem Eliášem se po třetí výhře v řadě o skóre povznesla nad dno, zato Litoměřice po třetím krachu z posledních čtyř kol vyklidily pozici v elitní šestce, která má tutové čtvrtfinále. Své fanoušky, jichž se v Kalich Areně sešlo 1 126, výkonem naštvaly.

„Od začátku jsme neměli šmrnc,“ uznal Ptáček; už v první třetině sešívaní rozpárali Stadion třemi góly, dva z nich byly přesilovkové. Za domácí jen korigoval Australan Costa. „Koukali jsme, co udělá soupeř, dával jednoduché góly. My vyráběli systémové chyby, nebylo to ono. Chyběl tomu větší důraz, hlad po gólech...,“ vyčítal Ptáček.

Ton hned burcoval: „Musíme se vrátit k většímu nasazení a systému, které nás zdobily zkraje sezony při sérii osmi výher.“

Optikou lidské tragédie je porážka malicherností. Ovšem i Ptáček odtušil: „Porazit Slavii, bylo by to příjemnější nejen pro kluky v kabině, ale také pro diváky a hlavně pro Vencovu rodinu.“ Pomůže alespoň aukce, už pět charitativních dresů našlo za sedm tisíc korun majitele.