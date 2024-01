Páni, proč se všude kouří? Český čahoun koučuje ženy v Číně a stal se atrakcí

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Žil na svém milovaném Manhattanu a ucházel se o angažmá v nově vzniklé ženské soutěži PWHL. Před časem též patřil mezi kandidáty na kouče české reprezentace. Nenadálá pracovní nabídka však Iva Mocka loni zavála do úplně jiného koutu planety. Do jihovýchodní Asie. Do Číny. Do bleskově se rozvíjejícího Šen-čenu. „Zase se ukázalo, jak malý je hokejový svět,“ řekl pětatřicetiletý chlapík v rozhovoru pro iDNES Premium.