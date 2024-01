Jak jsem se Finům dostal do hlavy. Melovský o cestě z Uničova k bronzu z MS

Po ranním tréninku, posilovně a obědě rodák z Uničova ochotně usedne k telefonu a dlouho pro iDNES Premium vypráví o nejen nejčerstvějších zážitcích, ale i kamarádství s dalším uničovským odchovancem Matějem Přibylem, který je taktéž medailistou z uplynulého šampionátu.

Na mistrovství jste se s deseti asistencemi stal nejlepším nahrávačem. Překvapilo vás to?

Docela ano. Na mistrovství totiž byli výborní hráči, několik z nich má podepsané kontrakty v NHL. Já jsem oproti tomu nedraftovaný. Takže papírově nejsem tak dobrý jako oni. Ale i těmi nahrávkami jsem se jim dokázal vyrovnat a mnoho z nich také předběhnout, takže za to jsem rád. Ale docela mě to překvapilo.