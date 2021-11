Sice jsme nějak vypadali, ale to je ve finále k ničemu, štvalo Kašeho

„V nějakých zápasech jsme sice měli herně dobré vstupy, ale nedávali góly, kdežto soupeři ano. Takhle rozhodli každý zápas v turnaji,“ vysvětloval Kaše.

„Problémem byla určitě první třetina, nezvládli jsme začátek. Pak už jsme doháněli výsledek a na takové úrovni už si to týmy pohlídají. Rozhodlo zakončení. Po celý turnaj jsme se v něm trápili. Potom jsme do toho sice bušili, padlo to tam, ale už bylo pozdě,“ dodal útočník pražské Sparty, který v 50. minutě snížil na 2:4.



Karjala Cup 2021 Příloha iDNES.cz

Při své brance i po celý zápas byl na ledě v útoku společně s klubovým spoluhráčem Filipem Chlapíkem a novým parťákem Jakubem Flekem, s nímž si zahrál v minulé sezoně v Karlových Varech.

„Trenéři to složili takhle a my jsme do toho šli jako do každého jiného zápasu. Byli jsme samozřejmě rádi, že to tam padlo, ale to ve finále nic neřeší,“ uvedl sklesle 24letý reprezentant.

Ruský hokejista Dmitrij Voronkov se raduje poté, co překonal českého brankáře Štěpána Lukeše.

„Jsme poslední, všechno jsme prohráli a hodnotím turnaj z týmového hlediska špatně,“ kriticky posuzoval vystoupení českého výběru. „Spokojenost není žádná. Sice jsme nějak vypadali, ale ani jednou jsme nevyhráli, takže ve finále je to úplně k ničemu.“



Národní tým musel znovu sáhnout ke změně v brankovišti. Nebohého Štěpána Lukeše, který dle slov kouče Filipa Pešána odchytal dvě výborné třetiny proti Finsku, střídal krátce po polovině utkání Petr Kváča.

„Měli bychom se zamyslet, protože jsme gólmany nechali úplně vykoupat. Vůbec si to nezasloužili. Góly padaly do prázdné brány. To je prostě špatně,“ zlobil se Kaše.



Se sparťany Chlapíkem a Michalem Řepíkem jej opět čeká cesta do Švédska, kde Češi hráli ve čtvrtek. Pražský klub se v úterním osmifinále Ligy mistrů utká se Skellefteå AIK. Sám Kaše nedovedl moc odhadnout, jak jeho i spoluhráče ovlivnila herní vytíženost v reprezentačním dresu.



„Jeli jsme sem, abychom nechali klubové záležitosti v Česku. Všichni tři jsme rádi, že jsme pozvánku dostali, a uvidíme. Myslím si, že nám úplně extra zápasy nevyšly, v koncovce jsme byli taky špatní. Uvidíme, až budou volat trenéři (Sparty), jak to bude po příletu. Jestli třeba v pondělí dostaneme volno, nebo ne,“ uzavřel odchovanec kadaňského hokeje.