Pešán: Proti Rusům nastoupí Lukeš, chytal výborně... Herně nepropadáme

„Vzhledem k tomu, že Štěpán neodchytal za poslední týdny žádný zápas, tak jsme si chvilku pohrávali s myšlenkou změnit plán, že si každý ze tří brankářů odchytá zápas. Ale on dneska skočil do vody, zachytal výborně a zítra nastoupí do branky,“ uvedl jasně směrem k zápasu s Ruskem.

Komentoval i složitou situaci startujícího Miroslava Svobody: „První dotek kotouče měl bohužel až tehdy, když ho lovil z brány. Podobné to bylo u Petra Kváči v utkání se Švédy. Neměl ani šanci se do zápasu pořádně dostat.“

Rozhodl se tak střídat, aby do zbytku zápasu povzbudil svůj tým. Ten v první třetině přestřílel Finy 16:5, ale stejně prohrával 0:3. Prošel si tak dost raritní a psychicky náročnou situací.

„Většinu gólů, které dáme, si musíme velmi těžce vypracovat a soupeře přehrát v nějaké situaci, jak tomu bylo třeba u gólu Matěje Blümela. Naproti tomu jsme nabídli soupeři velmi laciné góly, podobně jako tomu bylo už ve středečním duelu se Švédskem,“ opětovně zmínil.



Hráči, realizační tým i všichni fanoušci českého hokeje musí být v rozpacích. Jak se dá vylepšit produktivita, která národní celek tak dlouho opakovaně trápí?

„Těžko na úrovni národního týmu budeme hráče učit zakončovat, to už je trošku pozdě,“ sdělil Pešán. „Musím každopádně říct, že soupeř nás předčil v produktivitě. My mu svými chybami nabídli jasné šance. On nám taky, ale my je neproměnili.“



Svěřence po první třetině nabádal, aby „neměnili hru, kterou hrají; jen aby si dali pozor na chyby“... Což zřejmě dodrželi.

„Hráči pracovali dál a výsledkem bylo snížení na 2:3,“ podotkl 43letý trenér. „Finové si i možná při vedení 3:0 mysleli, že mají zápas pod kontrolou. Bylo však vidět, že když jim začalo téct do bot, tak do toho zase šlápli a začali hrát opět lépe. I když jsme hráli tu třetí třetinu podobně jako druhou, Finové se zlepšili.“



Sestavu nějak zásadně měnit nehodlá. Na mistrovství světa přitom často točil sestavou: „Na světovém šampionátu jsme totiž nehráli dobře. Tady podle mě herně nepropadáme, proto nevidím důvod měnit sestavu. Chybí nám akorát produktivita,“ vysvětlil své kroky.

Zároveň nastínil konkrétní složení sestavy. Do hry se má vrátit bek Filip Pyrochta. „Určitě ho vrátíme do sestavy. Jeden z obránců tak do utkání nenastoupí. Nejspíš David Sklenička, který by měl hned v pondělí odehrát zápas KHL, takže to asi zohledníme. Mezi třinácti útočníky variant moc nemáme,“ uzavřel Pešán.