Takhle to nejde. Svobodu jsme v tom nechali vykoupat, zlobil se Kodýtek

„Osobně mě to hrozně štve a rozhodně tu nejsem sám. Zítra se budeme snažit podat co nejlepší výkon a alespoň trochu zachránit turnaj. Příprava na Rusy začíná už teď. Nebude to nic lehkého, ale rozhodně budeme chtít vyhrát,“ hlásil odhodlaný Kodýtek.

Chvilka 23letého forvarda přišla se začátkem 27. minuty. V tu chvíli zakončil parádní akci, kdy usměrnil přihrávku Ondřeje Najmana za Niclase Westerholma, nováčka ve finské reprezentaci.

„Nejde o nic úplně natrénovaného, ale viděl jsem, že Ondra Najman vyjíždí z rohu. A první, co mě trklo, bylo, že půjdu do brány. Dával mi to, tak bylo jen třeba mít hokejku na ledě. Po teči skončil puk v brance a já jsem za to moc rád. Tím spíš, že je to můj teprve druhý reprezentační gól,“ sdělil.

Jeho myšlenka před gólem jen potvrdila, o co se český celek pokoušel. „Snažili jsme se chodit víc do předbrankového prostoru a rvát se tam o puky. Se Švédy jsme hráli jenom po obvodu a nebyli jsme před bránou, zatímco dnes ano, ale výsledkově to zase nevyšlo,“ mrzelo ho.

Kromě potěšení z branky byl i vděčný za každé střídání, do kterého mohl jako třináctý útočník jít: „Chodím tam tak různě, nemám moc času na ledě, ale snažím se odevzdat maximum a jsem rád, že alespoň takhle tu šanci dostávám.“

Pak už zbylo hlavně to negativní. První třetina národnímu týmu i přes výraznou střeleckou převahu vůbec nevyšla.

„Začátek musíme mít lepší, takhle to nejde. Pak jsme měli přesilovky, ale nevyužili jsme je. V zakončení se trápíme dlouhodobě. Z patnácti pokusů jsme nedali jediný gól a ani ten můj nebyl po žádné výstavní střele. Musíme se ještě víc tlačit do předbrankového prostoru, zlepšit produktivitu i disciplínu,“ hodnotil Kodýtek.

Za stavu 0:3 po úvodní části trenéři sáhli ke střídání gólmanů. Branku šel, místo nešťastného Miroslava Svobody, krýt Štěpán Lukeš. „Brankáři jsme každopádně vůbec nepomohli a nechali ho v tom vykoupat. Hned z první střely dostal gól. To se musí zlepšit,“ nešetřil rodák ze Sušic kritikou.

Ve zmíněné prostřední třetině došlo na dvojnásobné snížení, jenže závěrečné dějství už Čechům nevyšlo podle plánu: „Byli jsme bezzubí a zbytečně zahazovali puky,“ komentoval Kodýtek. „Oni hráli dobře pozičně a my už neměli tolik sílu... Neměli jsme ani moc tlak a nevytvořili si střelecké pozice v prostoru před brankou. Spíš měli šance oni.“

Valtteri Filppula přidal čtvrtý zásah Finů, které tak definitivně uklidnil. Trefě předcházelo kuriózní současné vyloučení za zdržování hry na obou stranách.

„Tohle jsem zažil poprvé. Musel jsem se ptát kluků, co se vůbec stalo,“ připustil Kodýtek. „Mockrát se to nevidí, ale člověk se pořád učí. Bohužel to bylo asi zjevně špatně pro nás,“ konstatoval.