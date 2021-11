ONLINE: Češi chtějí na Karjale napravit dojem, bojují s domácími Finy

„Čekám možná ještě o něco bruslivější zápas, než jsme hráli ve středu se Švédy. Finové budou mít určitě skvěle připravenou taktiku, jako vždycky,“ předpovídá útočník Jiří Smejkal, jenž v zemi tisíců jezer působí už dva roky, momentálně v barvách týmu Pelicans Lahti.

ONLINE: Finsko vs. Česko Utkání můžete sledovat podrobně.

Zatímco český tým v úvodním utkání nové sezony prohrál, Seveřané po suverénním výkonu porazili ruské mladíky 3:0.

„Jsou neskutečně rychlí, mají dobrý přechod z obrany do útoku a Rusové za nimi zaostávali. Finové na ně vytvořili opravdu velký tlak. Góly dali z přesilovek, bylo tam hned osm početních výhod, takže Rusové strávili hodně času v oslabení a stálo je to hodně sil. Finové hráli kompaktně a mají na tento turnaj postavený silný tým. Myslím, že to bude dobrá výzva,“ doplnil asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Karjala Cup 2021 Příloha iDNES.cz

Do sestavy nově naskočí obránce Libor Zábranský (Mikkelin Jukurit/Finsko) a brankář Miroslav Svoboda z Plzně, který nahradí libereckého Petra Kváču.

Michael Špaček by ze hry také neměl vypadnout. Jeho zdravotní stav se po absenci na čtvrtečním tréninku zlepšil. Útočníka Frölundy trápilo nachlazení. Druhá útočná formace, v níž hraje společně s Matěji Blümelem a Stránským, tak zůstane pohromadě.

„Je to řada, která hraje dobře, funguje tam ta dvojička Stránský, Špaček. Už minulou sezonu dávali hodně gólů a je těžké je trhat od sebe. Jsou to takoví lídři, na které se můžeme pokaždé spolehnout. Věříme, že Michael se dá dohromady natolik, aby mohl jít do zápasu,“ přiblížil po pátečním tréninku Jaroslav Špaček.

Oba celky se naposledy setkaly ve čtvrtfinálovém duelu světového šampionátu v lotyšské Rize. Tehdy Finové na začátku června zvítězili v bojovném utkání 1:0. Bilance z minulé sezony Euro Hockey Tour byla vyrovnaná. Před rokem na Karjale triumfovali Češi.

Národní mužstvo uzavře turnaj v neděli od 12:30 zápasem s Ruskem.