Vedle Ščotky rostou největší finské naděje. Je radost se na ně dívat, říká

„Jsou to normální kluci, nejsou vůbec namistrovaní, naopak. Tuší, že jsou talentovaní a že mají být vysoko na draftu, ale právě díky tomu mezi sebou trochu soupeří, aby se víc posunuli,“ vyprávěl Ščotka na online tiskové konferenci během Karjala Cupu.



Zatímco Lambert prožil loni v dresu Jyväskylä průlomovou sezonu, letos čekal na první branku až do čtrnáctého kola. Aktuálně má na kontě za patnáct zápasů jednu branku a tři asistence.

„Lambert patří už několik let k nejlepším hráčům této věkové kategorie, ale jeho pomalejší rozjezd vyvolal mezi skauty pochybnosti o jeho umístění v první pětce. I když jsem diskutoval o jeho posunutí dolů, myslím, že je důležité zdůraznit, že se už na začátku této sezony potýkal se zraněním i nemocí, což podle mých informací jeho hru ovlivnilo,“ píše pro renomovaný server The Athletic Scott Wheeler.



Finský talent Joakim Kemell slaví gól.

Naopak velkolepý rozjezd prožil druhý z Finů, Kemell jednu chvíli dokonce vedl bodování celé soutěže, ovšem nedávno se zranil. Podle Ščotky ale zranění není vážné a brzy opět naskočí.

Karjala Cup 2021 příloha iDNES.cz

„Je to opravdu obrovský talent a hrozně bych mu přál, aby v těchto výkonech pokračoval co nejdéle a na draftu (který se koná 7. července v Montrealu) si ho vytáhl některý z týmů co nejdříve,“ přeje si Ščotka.

Podle posledních prognóz by se oba finští útočníci mohli vejít do nejlepší pětice. Například organizace Recruit Scouting zařadila hráče na druhou a třetí pozici.

„Joakim je více střelec, Brad je tvořivější hráč, spíš by hledal nahrávku než střelu,“ vypichuje kvality obou hráčů Ščotka. Kemell ostatně nasázel v šestnácti zápasech už dvanáct branek, nejvíc v celé soutěži.

„Je radost se na něj dívat i na tréninku, jak pracuje. Na to, kolik mu je let, je v zakončení velmi sebevědomý, což je přínosem nejenom pro něj, ale také pro tým,“ pokračuje.

Finský talent Brad Lambert slaví gól.

„S více než pěti střelami na zápas se řadí ke špičce ligy v počtu střel. Má velmi nebezpečnou ránu zápěstím, kterou dokáže rychle vyprodukovat z různých pozic a v různém tempu,“ popisuje největší Kemellovu přednost Wheeler.



Zatímco Kemell, než se zranil, bojoval o nominaci na Karjala Cup, Lambert se nevešel do týmu finské dvacítky na turnaj čtyři zemí.

I přesto závěrem Ščotka dodává: „Oba na sobě makají a je to vidět i v zápasech. Pokud budou pracovat takto dál, mají před sebou skvělou kariéru.“