Kde je problém? Před bránou, shodují se Chlapík i Ščotka, který má plán na Finy

Centr Sparty dostal ve středu příležitost zahrát si v jedné formaci s klubovými spoluhráči Michalem Řepíkem a Davidem Kašem.

„Před prvním tréninkem jsme se dozvěděli, že budeme hrát spolu. Trochu nám to usnadnilo situaci, nemuseli jsme si na sebe zvykat. Byl to náš první společný zápas, snad to příště bude lepší,“ řekl Chlapík.

Odchovanec pražských Letňan vstřelil alespoň svou premiérovou trefu v reprezentačním dresu, když po nečekaném odrazu puku od zadního mantinelu zakončil do odkryté branky a snížil na 1:4.

„Původně jsem jel napadat a po odrazu, který nikdo moc nečekal, už se stačilo jen odpoutat od bránícího hráče,“ přiblížil gólovou situaci.

Jak sám přiznal, úplně lehký gól to nebyl: „Puk vám skáče, do prázdné brány rychle letí brankář. Byl to jeden z těch lehčích gólů, ale zase to není úplně sranda,“ uvedl a dodal, že první branku v reprezentaci si ani tak moc neužil. „Gól na 1:4, tři minuty před koncem, navíc hodně šťastný... Je fajn, že to mám za sebou, ale velkou radost jsem z toho neměl.“

Co si však užil, byla vzhledem k současné koronavirové době kulisa v Linköpingu, kam do místní Saab areny dorazilo necelých 7500 diváků: „Bylo to příjemné. Už jenom v samotném Švédsku to vypadá, jako kdyby se vůbec nic nestalo... Hezká změna,“ pronášel vděčně.

Bek týmu Jyväskylä Ščotka má i odlišnou roli, než v klubu. V týmu finské Liigy se hned po příchodu stal kapitánem: „V národním týmu pozici lídra úplně nemám. Ale máme to nastavené tak, že každý může říct svůj názor, případně pomoci ostatním spoluhráčům.“

V kabině si hráči určitě měli co vyříkávat, proti Švédsku totiž byli vyloženě bezzubí. „Byli jsme dobře připravení. Nevím, jestli se nám nedařilo proto, že jsme spolu trénovali jen dva a půl dne, moc času na sehrání nebylo,“ podotkl Ščotka, který s kariérou začínal ve Vsetíně.

Hokejový nároďák @narodnitym Dnes ještě jeden trénink v Linköpingu, odpoledne pak letíme do Helsinek, kde odehrajeme o víkendu další dva zápasy Turnaje Karjala. #narodnitym https://t.co/FeAg8qijjk oblíbit odpovědět

„Oni hráli hodně kombinačně a měli vždycky hráče před bránou, kdežto my tam, když už jsme se nim do toho pásma dostali, nikoho neměli, nebo si nešli pro nějakou větší šanci před bránou,“ hledal důvody porážky Chlapík a jeho slova pak potvrdil i Ščotka.



„Pouštěli jsme si video a ukazovali si, co jsme udělali špatně, aby se to už neopakovalo. Nejčastěji padalo, abychom byli tvrdší v předbrankovém prostoru... Na zápas se Švédskem musíme rychle zapomenout a soustředit se na Finy.“

Na přípravu mají k dispozici dva dny. Což dříve u turnajů Euro Hockey Tour nebylo běžné, jelikož se hrálo vždy ve čtvrtky a o víkendech. „Není to nic špatného, ale já osobně radši hraju hned další den,“ doplnil 24letý forvard, jenž má přitom během sezony i v klubu velmi náročný program.

Představí se v sobotu znovu v kompletně sparťanském útoku?

„Tohle není otázka úplně na mě, ale na dnešní trénink jsme takhle nastoupili, tak uvidíme, co trenéři vymyslí.“



To Ščotka už vlastní strategii na Finy vymyšlenou má: „Určitě mě napadají hlášky, kterými bych Finy mohl rozhodit, ale radši si to teď nechám pro sebe. Pak se jim budu snažit trochu dostat pod kůži,“ uzavřel s úsměvem.