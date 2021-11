Švédský tým byl šikovnější, tvrdí expert Renberg. Co píší tamní média?

„Bylo znát, že Češi sledují brankáře SKA Petrohrad, protože si občas hledali ještě lepší pozici, než měli původně. Výhoda pro Johanssona. Jeho čtyřicet vychytných nul v KHL budí respekt,“ vysvětloval specializovaný server Hockeynews.se.

Johansson si v utkání připsal sedmnáct zákroků, udržel si tak úspěšnost nad 94 procenty.

„Byl zdaleka nejlepší, i když nemám dojem, že by si Češi vytvořili moc šancí ke skórování. Ale pokud už nějakou příležitost měli, vždy tam byl, aby puk zastavil,“ sdělil hokejový expert švédské televize (SVT) Mikael Renberg, bývalý hráč Toronta či Tampy Bay.



Už z jeho první věty je patrné, že s výkonem Tre Kronor nebyl úplně spokojený, když Johanssona označil za „zdaleka nejlepšího“. Myslí si, že Švédsko mělo na víc.

„Je to přijatelné, nic víc, nic míň. Švédi neodehráli žádný super zápas,“ řekl Renberg. „Byli jednoznačně šikovnějším týmem, který má větší individuální kvality než Češi. Mohli však zápas ovládnout zcela jiným způsobem. Utkání sice bylo stále vyrovnané, ale když se Švédsko zvedlo a útočilo, vytvořilo si mnohem více nebezpečných situací než Česko.“



Smíšené pocity měl i kouč Seveřanů Johan Garpenlöv, který po mistrovství světa na své pozici skončí: „Některé věci nám jdou, ovšem musíme se zlepšit při hře a zacházení s pukem. Máme na čem pracovat, ale byli jsme efektivní. A to se mi líbí.“

S těmito vyjádřeními úplně nekoresponduje zpráva zmíněného hokejově zaměřeného serveru: „Vítězství 4:1 bylo pohodlné a publikum bylo s touto zábavou velmi spokojené.“ Souhlasí i list Expressen, který na svém sportovním webu použil spojení „enkel resa“, tedy že šlo o „pohodový, snadný zápas“.

Švédská televize se ještě vrátila o sezonu zpět do lotyšské Rigy. Duel totiž označila jako „malou odplatu za prohru 2:4 na posledním světovém šampionátu“.



Jiný velký a ve Švédsku oblíbený deník, Aftonbladet, respektive pod ním sportovně orientovaný Sportbladet, si za hlavní postavu utkání vybral reprezentačního nováčka Jespera Olofssona. Ten z přesilové hry dával branku na 3:0.

„Je to další krok v mém hokejovém seberozvoji. Samozřejmě mi to dodává sebevědomí, když mohu oblékat národní dres... Nic většího než Tre Kronor prostě není. Hrát za reprezentaci jsem si stanovil za cíl, na kterém jsem celou dobu pracoval,“ řekl 27letý rodák z Örnsköldsviku v rozhovoru.



Mimo jiné reagoval na dotaz Sportbladetu ohledně návštěvy. Diváků do Saab areny v Linköpingu přišlo téměř 7500.

„Už to bude pár let, co si Švédsko naposledy zahrálo před takovým publikem. Je fajn vidět tolik fanoušků,“ dodal Olofsson.