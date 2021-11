Jdeš do brány, slyšel Lukeš. Za náš výkon to byl krutý výsledek, říkal

„Štěpán odchytal podle mého názoru výborné dvě třetiny, a když jsme tlačili Finy do jejich pásma, tak nám párkrát ujeli, ale on nám dal šanci držet zápas pořád relativně vyrovnaný. Byl tak velkou součástí toho, když jsme utkání málem otočili,“ chválil 25letého brankáře kouč Filip Pešán.

Český tým díky němu byl stále v zápase, nicméně rozhodl zpackaný úvod.

„Podle mě ale ani první třetina nebyla špatná,“ reagoval Lukeš, „bohužel jsme ji prohráli 0:3. Za náš výkon to byl krutý výsledek,“ myslel si.

Se svým výkonem mohl být spokojený, jenže i tak si vyčítal jediný inkasovaný gól, který mu vstřelil veterán Valtteri Filppula: „Hrozně mě to štve. Chytím střelu z první a pak zapomenu dát beton na led, takže to propadne a oni znovu odskočí. Pak už to bylo těžké,“ sdělil pro Hokej.cz.

Nastoupil uvolněný, čehož si po pár minutách určitě všimli i hráči na ledě. Lukeš zlikvidoval dva samostatné úniky, přečíslení a další nebezpečné střely Finů. Dohromady si za 40 minut připsal 21 zákroků. Úspěšnost zásahů si tak udržel na takřka 95,5 %.

„Věděl jsem, že nemám co ztratit, tak jsem tam vletěl a snažil se pomoct, abychom se zápasem ještě něco udělali... Na ledě jsem se cítil super. Bylo důležitý, že jsem si hned ze začátku sáhl na puk. Tím ze mě všechno spadlo a chtěl jsem si to užít,“ přiznal odchovanec Chomutova.

Kdo si na puk pořádně nesáhl, to byl střídaný Svoboda. Také s ním jeho brankářský kolega hodně soucítil: „Mírovi jsem přál, ať se chytne, protože z druhé strany zase nechcete zažít takovou premiéru. Mohu říct, že jsem trpěl i za něj. Podobný zápas zažil asi každý gólman, takže přesně vím, jaké měl asi pocity. A vůbec mu to nezávidím.“

Střídání bylo na spadnutí okamžitě po třetí trefě domácích hokejistů. Nakonec si ho trenéři nechali až na přestávku.

„Na konci třetiny mi trenéři naznačili, ať se trochu rozhýbu. Potvrzení pak přišlo během přestávky,“ vylíčil Lukeš novinářům. „Pro hlavu bylo rozhodně lehčí, když jsem najednou slyšel jen pokyn ‚jdeš do brány‘ a neměl jsem možnost nad tím přemýšlet den dva dopředu.“

Za pár hodin jej čeká střetnutí s Ruskem, které začíná od nedělních 12:30. „Takže ani v tomhle případě zase takový prostor na přemýšlení a nějakou nervozitu nebude, protože už to bude jen cesta na hotel, dáme večeři, vyspíme se, ráno snídaně a pojedeme zase do haly na zápas,“ dodal Lukeš.